भारत के किस राज्य में है सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन?

भारतीय रेलवे हिंदुस्तान की रीढ़ मानी जाती है। मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास के लाखों लोग हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं। रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था में अहम किरदार निभाता है। वैसे तो भारत में विभिन्न प्रकार के रेल नेटवर्क मौजूद है, लेकिन क्या आप भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जहां सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन मौजूद है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही राज्य के बारे में बताएंगे, जहां सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन मौजूद है।

भारतीय रेलवे भारत में सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे ऑपरेटर है और आकार के हिसाब से यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे कंपनी है। यह दुनिया भर में एक ही प्रबंधन के तहत सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी है। यह भारतीय परिवहन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश को पटरियों के एक विशाल नेटवर्क से जोड़ता है और यात्री एवं माल परिवहन, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में कहा है सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क

उत्तर प्रदेश लगभग 9,000 किलोमीटर लंबे विशाल रेल नेटवर्क के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। राज्य में प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं, जो महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में काम करते हैं। यह विशाल नेटवर्क यात्री और माल ढुलाई, दोनों सेवाओं को सहारा देता है, जो राज्य को भारत में एक महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र बनाता है।

उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन हैं

अब आइए जानते हैं कि यूपी में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 550 रेलवे स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश के 230 से ज़्यादा रेलवे उत्तर-मध्य रेलवे ज़ोन का हिस्सा हैं, वहीं करीब 130 पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा हैं।

सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशनों वाला ज़िला

बता दें कि यूपी के प्रयागराज में सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क मौजूद है। यहां के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, झूंसी, फाफामऊ जंक्शन और प्रयाग जंक्शन शामिल है। इनके अलावा, अगर छोटे-बड़े और हाल्ट स्टेशनों को मिलाए, तो यहां लगभग 47 रेलवे स्टेशन हैं। प्रयागराज उत्तर-मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यह एक बड़ा रेलवे जोन है, इसलिए यहां स्टेशनों की संख्या भी अधिक है।