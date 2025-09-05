NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

एशिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?

By Mahima Sharan
Sep 5, 2025, 10:22 IST

एशिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के बारे में पढ़ें। यहां बोलने वालों की संख्या के हिसाब से टॉप 10 भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें मैंडरिन चीनी, हिंदी, बंगाली, अरबी, जापानी, रूसी, पंजाबी, उर्दू, तुर्की और कोरियाई शामिल हैं। जानिए कि एशिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं।

Most Spoken Language In Asia
Most Spoken Language In Asia

The Most Widely Spoken Language In Asia: एशिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडरिन चीनी है। यह चीन की आधिकारिक भाषा है और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक है। 950 मिलियन से ज्यादा लोग इसे अपनी मूल भाषा के रूप में बोलते हैं। इस वजह से मैंडरिन न सिर्फ एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके कारण यह पूरे महाद्वीप में संचार, संस्कृति और व्यापार के लिए एक प्रमुख भाषा बन गई है।

एशिया में 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं

1. मैंडरिन चीनी

एशिया में 950 मिलियन से ज्यादा लोग मैंडरिन चीनी बोलते हैं। यह चीन और ताइवान की राष्ट्रभाषा है और सिंगापुर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह भाषा एशिया में व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक प्रभाव का केंद्र है।

2. हिंदी

हिंदी को लगभग 600 मिलियन लोग बोलते हैं, मुख्य रूप से भारत और नेपाल में। यह भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और पूरे दक्षिण एशिया में भी इसे खूब समझा जाता है। हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड ने दुनियाभर में इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया है।

3. बंगाली

बंगाली, या बांग्ला, को 300 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। यह बांग्लादेश की मुख्य भाषा है और भारत के पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यह अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा के लिए जानी जाती है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाएं शामिल हैं।

4. अरबी

एशिया में अरबी बोलने वालों की संख्या लगभग 280 मिलियन है। यह सऊदी अरब, इराक, सीरिया और यूएई जैसे कई मध्य पूर्वी देशों की आधिकारिक भाषा है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की भाषा होने के कारण, अरबी का बहुत ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

5. जापानी

जापानी जापान की राष्ट्रभाषा है और इसके लगभग 125 मिलियन बोलने वाले हैं। यह इसे एशिया की सबसे समरूप भाषाओं में से एक बनाती है। यह अपनी अनोखी लेखन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कांजी (चीनी अक्षर) और काना (अक्षरों पर आधारित लिपि) का इस्तेमाल होता है।


6. रूसी

एशिया में लगभग 120 मिलियन लोग रूसी बोलते हैं, खासकर उत्तरी भागों और साइबेरिया के पास के देशों में। यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से भी एक है, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव और बढ़ जाता है।

7. पंजाबी

पंजाबी को 110 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहते हैं। यह अपनी जीवंत संस्कृति, संगीत और कविता के लिए जानी जाती है, जो पंजाबी प्रवासियों के जरिए दुनियाभर में फैली है।

8. उर्दू

उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है और भारत में भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 100 मिलियन है। इसकी एक सुंदर लिपि है, जो फारसी और अरबी से ली गई है, और इसे अपनी काव्य परंपरा के लिए पसंद किया जाता है।

9. तुर्की

तुर्की भाषा को लगभग 85 मिलियन लोग बोलते हैं, मुख्य रूप से तुर्की और साइप्रस में, लेकिन यह मध्य एशिया में भी बोली जाती है। यह यूरोप और एशिया को जोड़ती है, और ऑटोमन साम्राज्य की भाषा होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है।

10. कोरियाई

कोरियाई भाषा लगभग 82 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है, मुख्य रूप से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में। आज यह के-पॉप, कोरियाई ड्रामा और कोरियन वेव (हल्यु) के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है।

दुनिया की 5 सबसे बड़ी छिपकलियों कौन सी है? देखें लिस्ट




Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News