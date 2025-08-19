भारत के दो राज्यों में बंटा है यह इकलौता रेलवे स्टेशन, नाम जानते हैं आप?

भारत में हजारों रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन नवापुर रेलवे स्टेशन की अपनी एक खास जगह है। यह स्टेशन महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बना है। यह देश का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो एक ही समय में दो राज्यों में पड़ता है। इसी वजह से यह यात्रियों के लिए एक दिलचस्प जगह है। साथ ही, यह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक अनोखी मिसाल भी है।
कहां है नवापुर रेलवे स्टेशन?
नवापुर पश्चिमी रेलवे जोन के तहत मुंबई-दिल्ली मुख्य लाइन पर स्थित है। इसका महाराष्ट्र वाला हिस्सा नंदुरबार जिले में आता है, जबकि गुजरात वाला हिस्सा तापी जिले में है। स्टेशन का प्लेटफार्म भी इन दोनों राज्यों के बीच बंटा हुआ है।
क्यों अनोखा है नवापुर स्टेशन?
यहां ट्रेन का इंतजार करते समय आप एक ही वक्त में दो अलग-अलग राज्यों में खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि टिकट काउंटर एक राज्य में हो और आप जिस कोच में चढ़ें, वह दूसरे राज्य में हो।
नवापुर रेलवे स्टेशन का इतिहास
यह स्टेशन अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इसे बनाते समय रेलवे लाइन को राज्य की सीमा से हटाया नहीं गया। इसी फैसले के कारण स्टेशन को दो राज्यों वाली अनोखी पहचान मिली। यह पहचान दशकों से बनी हुई है।
नवापुर स्टेशन का नक्शा
अगर आप रेलवे रूट के नक्शे को देखें, तो आप पाएंगे कि राज्य की सीमा ठीक प्लेटफार्म के बीच से होकर गुजरती है। कई पर्यटक खास तौर पर इसी अनोखी भौगोलिक खासियत को देखने के लिए यहां आते हैं।
नवापुर स्टेशन पर ट्रेन सेवाएं
नवापुर एक महत्वपूर्ण रेलवे रूट पर पड़ता है, जहां से मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेनें गुजरती हैं। यह स्टेशन महाराष्ट्र और गुजरात के बीच चलने वाली पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए एक स्टॉप के तौर पर काम करता है।
