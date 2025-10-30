कौन-सा दर्रा कुल्लू को स्पीति घाटी से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा वह प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रा है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह लगभग 3,978 मीटर (13,050 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। यह मशहूर दर्रा मनाली-लेह राजमार्ग (NH-3) पर पड़ता है। यह हरी-भरी कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों से जोड़ने वाली जीवनरेखा है। यह ज्यादातर मई से नवंबर तक खुला रहता है। यह एक महत्त्वपूर्ण रास्ता होने के साथ-साथ एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हर साल हजारों एडवेंचर प्रेमी, बाइकर्स और फोटोग्राफर यहां आते हैं। वे बर्फ से ढके पहाड़ों, ग्लेशियरों और हिमालय के सुंदर नजारों का अनुभव करते हैं। रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला की चोटी पर स्थित है। यह दर्रा दक्षिण की कुल्लू घाटी को उत्तर की सूखी लाहौल-स्पीति घाटी से प्राकृतिक रूप से अलग करता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह सड़क अक्सर दिसंबर से अप्रैल तक बंद रहती है। इसलिए, इस इलाके में घूमने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। अपनी ऊंचाई और महत्त्वपूर्ण लोकेशन के कारण रोहतांग दर्रा देसी और विदेशी यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय ट्रेकिंग और रोड ट्रिप डेस्टिनेशन है।

कनेक्टिविटी और पहुंच रोहतांग दर्रा मनाली को लाहौल, स्पीति और लेह से जोड़ने वाला एक बहुत जरूरी परिवहन मार्ग है। यह मनाली-लेह राजमार्ग पर स्थित है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध ऊंचाई वाले सड़क मार्गों में से एक है। अटल टनल के बनने से यात्री अब सर्दियों के महीनों में दर्रे को पार किए बिना सीधे निकल सकते हैं। इससे लाहौल और स्पीति घाटी के लिए साल भर कनेक्टिविटी बनी रहती है। इसके बावजूद, रोहतांग से होकर जाने वाला पारंपरिक रास्ता उन पर्यटकों के लिए पसंदीदा बना हुआ है, जो एडवेंचर, ऊंचाई वाले अनुभव और हिमालय के लुभावने नजारों की तलाश में रहते हैं। इस दर्रे तक कार, बाइक या स्थानीय बसों से पहुंचा जा सकता है। यह ट्रेकिंग और कैंपिंग अभियानों के लिए एक प्रवेश द्वार भी है। रोहतांग में पर्यटन रोहतांग दर्रा सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके सुंदर नजारे हर साल हजारों यात्रियों को एडवेंचर टूरिज्म, बर्फ में होने वाली गतिविधियों और फोटोग्राफी के लिए आकर्षित करते हैं। गर्मी के महीनों में जब यहां बर्फ मौजूद रहती है, तब पर्यटक स्कीइंग, स्नो स्कूटर की सवारी और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। इस दर्रे से ब्यास नदी, चंद्रा नदी और पीर पंजाल श्रृंखला के ग्लेशियरों के शानदार नजारे भी दिखाई देते हैं। कई यात्री स्पीति घाटी, केलांग और लेह-लद्दाख की यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के तौर पर रोहतांग दर्रे पर रुकते हैं। इस वजह से यह हिमालयी रोड ट्रिप्स के लिए एक मुख्य केंद्र बन गया है।