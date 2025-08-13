Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
ट्रेन के इंजन में क्‍यों नहीं होती टॉयलेट? जानें इसके पीछे की वजह

Train Facts: ट्रेन के इंजन में टॉयलेट होता है या नहीं? बहुत ही कम लोग इस सवाल का जवाब जानते होंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं-

ByMahima Sharan
Aug 13, 2025, 18:04 IST
toilet in engines room
toilet in engines room

ट्रेन से तो हम सभी ने सफर किया होगा और वहां का वॉशरूम भी इस्तेमाल किया होगा। हर डिब्बे के शुरुआत और आखिरी में टॉयलेट फैसिलिटी उपलब्ध होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर बोगी में टॉयलेट होते हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ट्रेन के इंजन में टॉयलेट होता है या नहीं? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता, तो आज हम आपका बेहद दिलचस्प बात बताने वाली है। दरअसल, किसी भी ट्रेन के टॉयलेट सीट नहीं होते हैं। इंजन में केवल मेकैनिज्म सिस्टम होते हैं।  

इंजन में कौन करता है सफर?

लोको पायलट के बैठने के लिए सिर्फ एक सीट होती है। इसके अलावा, इंजन में लोको पायलट के लिए कोई सुविधा नहीं होती। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस दौरान ड्राइवर क्या करेगा? बता दें कि इंजन में शौचालय जैसी कोई सुविधा नहीं होती। अगर ड्राइवर को शौचालय जाना होता है कि उन्हें अगले स्टेशन का इंतजार करना होता है।

आमतौर पर हर ट्रेन कुछ मिनटों के बाद स्टेशनों पर रुकती है, अगर ट्रेन छोटी है तो उसका ठहराव कम से कम 1 मिनट का होता है, जबकि बड़े स्टेशनों पर बड़ी ट्रेनों का ठहराव 2 मिनट से 15 मिनट तक का होता है।

इंजन में क्यों नहीं होते हैं शौचालय

इस दौरान ड्राइवर के पास शौचालय जैसी अन्य सुविधाओं के लिए काफ़ी समय होता है। इंजन में शौचालय न होने का पहला कारण इंजन में जगह की कमी है। क्योंकि, इंजन में जगह सीमित होती है। इसमें मैकेनिज्म लगा होता है। ऐसे में जगह की भी कमी होती है।

इसके अलावा तकनीक और सुरक्षा कारण भी हैं। इसी वजह से इंजन में शुरू से ही ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। जिसके कारण लोको पायलट को स्टेशन आने का इंतज़ार करना पड़ता है, हालांकि स्टेशनों पर ड्राइवरों के लिए विशेष शौचालय मौजूद हैं।

किस वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट सबसे लंबा है?

