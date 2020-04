World Book Day 2020: वर्तमान थीम, इतिहास और महत्व

World Book Day 2020: इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस (World Book and Copyright Day) के रूप में भी जाना जाता है. वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है. यह दिवस यूनेस्को और दुनिया भर के अन्य संबंधित संगठनों द्वारा लेखकों, पुस्तकों को दुनिया भर में सम्मान देने, पढ़ने की कला को बढ़ावा देने इत्यादि के लिए मनाया जाता है.

COVID-19 के कारण दुनिया भर में अधिकांश स्कूल और कॉलेज बंद हैं और लोग अपना समय बाहर नहीं बिता रहे हैं. इसलिए, यह समय लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने, दिमाग और रचनात्मकता का उपयोग करके हमारे क्षितिज का विस्तार करने में पुस्तकों की शक्ति का उपयोग करने का है.

विश्व पुस्तक दिवस: इतिहास

यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में चुना है जिसमें विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare), मिगुएल डे सर्वंट्स (Miguel de Cervantes) और इंका गार्सिलसो डे ला वेगा (Inca Garcilaso de la Vega) सहित महान साहित्यकारों को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी. आपको बता दें कि 23 अप्रैल और किताबों के बीच का संबंध सबसे पहले 1923 में स्पेन के बुकसेलर्स (booksellers) ने मिगुएल डे सर्वंट्स (Miguel de Cervantes) को सम्मानित करने के लिए बनाया था, जिनकी आज ही के दिन मृत्यु हो गई थी. 1995 में, इस तारीख को पेरिस में आयोजित यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा दुनिया भर में लेखकों और पुस्तकों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए अंतिम रूप दिया गया था.

कॉपीराइट क्या है?

यह एक कानूनी अवधारणा है, जो ज्यादातर सरकारों द्वारा लागू की जाती है, जो लेखकों या रचनाकारों को मूल रूप से सीमित समय के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है. असल में, यह कॉपी करने का अधिकार है. यह कॉपीराइट धारक को कार्य और अन्य, संबंधित अधिकारों के लिए श्रेय दिए जाने का अधिकार भी देता है. तो, यह एक बौद्धिक संपदा का रूप है.

विश्व पुस्तक दिवस 2020: थीम / संदेश

यूनेस्को के महानिदेशक, Audrey Azoulay के अनुसार, 2020 का विषय / संदेश इन शब्दों में लिखा गया है: "Books have the unique ability both to entertain and to teach. They are at once a means of exploring realms beyond our personal experience through exposure to different authors, universes and cultures, and a means of accessing the deepest recesses of our inner selves."

विश्व पुस्तक दिवस: उद्देश्य

इस अवसर पर, पुस्तकों और लेखकों को दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी जाती है और लोगों को पढ़ने के आनंद की खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इस दिन उन लोगों को भी सम्मान दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में अपूरणीय योगदान दिया है. सहिष्णुता की सेवा में बच्चों और युवा लोगों के साहित्य के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्रदान किया जाता है. साथ ही, यह दिन कॉपीराइट कानूनों और बौद्धिक कॉपीराइट की सुरक्षा के अन्य उपायों के बारे में लोगों के बीच समझ को भी बढ़ाएगा.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दिन दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्लेटफार्म बन गया है और विशेष रूप से लेखक, प्रकाशक, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, मानवीय एनजीओ और मास मीडिया सहित पुस्तक उद्योग के हितधारक साक्षरता को बढ़ावा देने और सभी की मदद करने के लिए ताकि सबको शैक्षिक संसाधन मिल सकें.

विश्व पुस्तक दिवस कैसे मनाया जाता है?

यह दिवस समारोह साहित्य और पढ़ने पर केंद्रित है और विशेष रूप से देशीय या स्थानीय भाषाओं को बढ़ाने और उनकी सुरक्षा पर जोर देता है. सितंबर 2007 में स्थानीय (indigenous) लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाने के बाद से यूनेस्को स्वदेशी लोगों के लिए प्रभावी रूप से प्रतिबद्ध है और अपने अधिकारों की बेहतर मान्यता के लिए काम करना जारी रखता है. यूनेस्को ज्ञान और भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए स्थानीय समुदायों का भी समर्थन करता है. ज्ञान कभी भी बेकार नहीं होता है, और यह कहा जाता है कि पुस्तक विभिन्न संस्कृतियों, पहचानों और भाषाओं के माध्यम से अपनी विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए एक कहानी और एक सामान्य विरासत के आसपास लोगों को एक साथ लाती है.

इस वर्ष यह ऑनलाइन मनाया जा रहा है. पुस्तकों और पढ़ने के उत्सव को बनाए रखने के लिए, वर्ल्ड बुक कैपिटल को यूनेस्को और प्रकाशकों, बुकसेलर और पुस्तकालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठनों के लिए चुना जाता है. कुआलालंपुर यूनेस्को की विश्व पुस्तक कैपिटल 2020 है. आमतौर पर हमें अपने या बच्चों के साथ पढ़ने का समय नहीं मिलता है. वर्तमान स्थिति के अनुसार जहां पूरी दुनिया COVID-19 के साथ लड़ रही है, यह समय है पढ़ने के महत्व को महसूस करने का, पाठकों के रूप में बच्चों के विकास को बढ़ावा देने और साहित्य के प्रति आजीवन प्रेम उत्पन्न करने का. पढ़ने और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के उत्सव के माध्यम से, हम दूरी के बावजूद खुद को दूसरों के करीब ला सकते हैं, और हम कल्पना के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं.

तो अब आप जान गए होंगे कि विश्व पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पुस्तकें पढ़ने, कॉपीराइट कानूनों और अन्य उपायों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

