AISSEE Admission 2026: सैनिक स्कूल एडमिशन में रजिस्ट्रेशन का आज है आखिरी मौका, जल्द करें फीस जमा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सैनिक स्कूल (Sainik Schools) में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट 9 नवंबर चुनी गई थी। सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाली ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (AISSEE) 2026 का कल यानी 9 नवंबर को लास्ट डे था। ऐसे में जिन माता पिता ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया है। परंतु, अभी तक फीस जमा नहीं करवाई, तो उनके पास आज का ही अंतिम मौका है। छात्र पुरी जानकारी के लिए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर अपडेट देखने के साथ फीस भी भरके फॉर्म को फील कर लें।

रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आज लास्ट डेट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, AISSEE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की लास्ट डेट आज ही है। इसके बाद, फीस जमा करने का लिंक बंद कर दिया जाएगा।