CAT 2025 Answer Key: आंसर-की के लिए ऑब्जेक्शन विंडो आज iimcat.ac.in पर बंद होगी, जल्द करें फिल

CAT 2025 Answer Key: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड आज, 12 दिसंबर, 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने की विंडो बंद कर देगा। छात्रों को आज रात 11:55 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने होंगे। अगर छात्रों द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं, तो उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। इसके बाद, बोर्ड वेबसाइट पर एक रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की जारी करेगा।
CAT 2025 की मुख्य बातें
CAT 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|इवेंट
|डिटेल्स
|इवेंट का नाम
|CAT 2025 आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने की लास्ट डेट
|एग्जाम का नाम
|कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT)
|बोर्ड का नाम
|भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|ऑफिशियल वेबसाइट
|iimcat.ac.in
|आवृत्ति
|वार्षिक
|स्ट्रिम
|मैनेजमेंट
|लेवल
|पोस्ट ग्रेजुएशन (PG)
|एग्जाम डेट
|30 नवंबर, 2025
|एग्जाम सेंटर
|170
|एग्जाम स्लॉट
|3
|ऑब्जेक्शन दर्ज करने की समय सीमा
|8-12 दिसंबर, 2025
|लास्ट आंसर-की जारी करने की डेट
|4 दिसंबर, 2025
CAT 2025 के खिलाफ ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज कराएं?
छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से CAT आंसर-की 2025 में ऑब्जेक्शन उठाने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
- ‘Objection Form / Provisional Answer Key’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी जानकारी दर्ज करें और आंसर-की डाउनलोड करें।
- उस सवाल या सवालों को चुनें जिन पक आप ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं।
- सहायक दस्तावेज अपलोड करें और हर ऑब्जेक्शन के लिए प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करें।
- शिकायत की जांच करें और सबमिट करें।
- कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड करें।
डायरेक्ट लिंक - CAT 2025 आंसर-की ऑब्जेक्शन
