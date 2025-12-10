CAT 2025 Answer Key: आंसर-की के लिए ऑब्जेक्शन विंडो आज iimcat.ac.in पर बंद होगी, जल्द करें फिल

CAT 2025 Answer Key: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड आज, 12 दिसंबर, 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने की विंडो बंद कर देगा। छात्रों को आज रात 11:55 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने होंगे। अगर छात्रों द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं, तो उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। इसके बाद, बोर्ड वेबसाइट पर एक रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की जारी करेगा।

CAT 2025 की मुख्य बातें

CAT 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।