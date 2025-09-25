CBSE 2026 Datesheet: सीबीएई ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित डेटशीट, देखें कब होगी कौन सी परीक्षा

CBSE Board Exam Schedule 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 2026 बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। परीक्षा शुरू होने से लगभग पांच महीने पहले जारी यह विस्तृत टाइमटेबल सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसे पहले जारी करने का उद्देश्य छात्रों को अपनी पढ़ाई की रणनीति की योजना बनाने और परीक्षा से पहले के तनाव को कम करने में मदद करना है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ बोर्ड परीक्षा दे सकें और शैक्षणिक सफलता प्राप्त कर सकें।
हाल ही में जारी शेड्यूल के अनुसार, सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2026 कक्षा 10 की परीक्षा 17 फरवरी 2026, मंगलवार को शुरू होगी और 18 मार्च 2026 को समाप्त होगी। इसी तरह, सीबीएसई सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 कक्षा 12 की परीक्षा भी 17 फरवरी 2026 को शुरू होगी और 4 अप्रैल 2026 तक चलेगी। बोर्ड ने यह भी पुष्टि की है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की सभी परीक्षाएं हर दिन एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी।
CBSE बोर्ड परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?
CBSE परीक्षा कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण है, सिर्फ ग्रेड पाने से कहीं आगे। यह किसी छात्र की शैक्षणिक यात्रा और भविष्य के करियर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
CBSE कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का पूरा शेड्यूल
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का संभावित पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस विस्तृत टाइमटेबल में छात्रों को विषयवार परीक्षा की तारीख, समय और विषय कोड के बारे में सभी आवश्यक जानकारी दी गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई और रिवीजन की योजना बनाने के लिए इस शेड्यूल को ध्यान से देखें।
|
दिन और तारीख
|
समय
|
विषय कोड
|
विषय का नाम
|
Tuesday, 17th February 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
041
|
Mathematics Standard
|
10:30 am to 01:30 pm
|
241
|
Mathematics Basic
|
Wednesday, 18th February 2026
|
10:30 am to 12:30 pm
|
401
|
Retail
|
10:30 am to 12:30 pm
|
403
|
Security
|
10:30 am to 12:30 pm
|
404
|
Automotive
|
10:30 am to 12:30 pm
|
405
|
Introduction to Financial Markets
|
10:30 am to 12:30 pm
|
406
|
Introduction to Tourism
|
10:30 am to 12:30 pm
|
408
|
Agriculture
|
10:30 am to 12:30pm
|
409
|
Food Production
|
10:30 am to 12:30 pm
|
410
|
Front Office Operations
|
10:30 am to 12:30 pm
|
411
|
Banking & Insurance
|
10:30 am to 12:30 pm
|
413
|
Health Care
|
10:30 am to 12:30 pm
|
414
|
Apparel
|
10:30 am to 12:30 pm
|
415
|
Multi-Media
|
10:30 am to 12:30 pm
|
419
|
Data Science
|
10:30 am to 12:30 pm
|
420
|
Electronics & Hardware
|
10:30 am to 12:30 pm
|
421
|
Foundation Skill for Sciences
|
10:30 am to 12:30 pm
|
422
|
Design Thinking & Innovation
|
Friday, 20th February 2026
|
10:30 am to 12:30 pm
|
407
|
Beauty & Wellness
|
10:30 am to 12:30 pm
|
412
|
Marketing & Sales
|
10:30 am to 12:30 pm
|
416
|
Multi Skill Foundation Course
|
10:30 am to 12:30 pm
|
418
|
Physical Activity Trainer
|
Saturday, 21st February 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
101
|
English (Communicative)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
184
|
English (Language & Literature)
|
Monday, 23rd February 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
018
|
French
|
Tuesday, 24th February 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
003
|
Urdu Course-A
|
10:30 am to 01:30 pm
|
004
|
Punjabi
|
10:30 am to 01:30 pm
|
005
|
Bengali
|
10:30 am to 01:30 pm
|
600
|
Tamil
|
10:30 am to 01:30 pm
|
—
|
Marathi
|
10:30 am to 01:30 pm
|
010
|
Gujarati
|
10:30 am to 01:30 pm
|
011
|
Manipuri
|
10:30 am to 01:30 pm
|
089
|
Telugu – Telangana
|
Wednesday, 25th February 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
086
|
Science
|
Thursday, 26th February 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
064
|
Home Science
|
Friday, 27th February 2026
|
10:30 am to 12:30 pm
|
165
|
Computer Applications
|
10:30 am to 12:30 pm
|
402
|
Information Technology
|
10:30 am to 12:30 pm
|
417
|
Artificial Intelligence
|
Saturday, 28th February 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
119
|
Sanskrit (Communicative)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
122
|
Sanskrit
|
10:30 am to 01:30 pm
|
131
|
Rai
|
10:30 am to 01:30 pm
|
132
|
Gurung
|
10:30 am to 01:30 pm
|
133
|
Tamang
|
10:30 am to 01:30 pm
|
134
|
Sherpa
|
10:30 am to 01:30 pm
|
303
|
Urdu Course-B
|
Monday, 2nd March 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
002
|
Hindi Course-A
|
10:30 am to 01:30 pm
|
085
|
Hindi Course-B
|
Tuesday, 3rd March 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
017
|
Tibetan
|
10:30 am to 01:30 pm
|
020
|
German
|
10:30 am to 01:30 pm
|
076
|
National Cadet Corps
|
10:30 am to 01:30 pm
|
088
|
Bhoti
|
10:30 am to 01:30 pm
|
092
|
Bodo
|
10:30 am to 01:30 pm
|
093
|
Tangkhul
|
10:30 am to 01:30 pm
|
094
|
Japanese
|
10:30 am to 01:30 pm
|
095
|
Bhutia
|
10:30 am to 01:30 pm
|
096
|
Spanish
|
10:30 am to 01:30 pm
|
097
|
Kashmiri
|
10:30 am to 01:30 pm
|
098
|
Mizo
|
10:30 am to 01:30 pm
|
099
|
Bahasa Melayu
|
10:30 am to 12:30 pm
|
154
|
Elements of Business
|
10:30 am to 12:30 pm
|
254
|
Elements of Book Keeping & Accountancy
|
Thursday, 5th March 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
049
|
Painting
|
Friday, 6th March 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
008
|
Sindhi
|
10:30 am to 01:30 pm
|
012
|
Malayalam
|
10:30 am to 01:30 pm
|
013
|
Odia
|
10:30 am to 01:30 pm
|
014
|
Assamese
|
10:30 am to 01:30 pm
|
015
|
Kannada
|
10:30 am to 01:30 pm
|
091
|
Kokborok
|
Saturday, 7th March 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
087
|
Social Science
|
Monday, 9th March 2026
|
10:30 am to 01:30 pm
|
007
|
Telugu
|
10:30 am to 01:30 pm
|
016
|
Arabic
|
10:30 am to 01:30 pm
|
021
|
Russian
|
10:30 am to 01:30 pm
|
023
|
Persian
|
10:30 am to 01:30 pm
|
024
|
Nepali
|
10:30 am to 01:30 pm
|
025
|
Limbo
|
10:30 am to 01:30 pm
|
026
|
Lepcha
|
10:30 am to 12:30 pm
|
031
|
Carnatic Music (Vocal)
|
10:30 am to 12:30 pm
|
032
|
Carnatic Music (Mel. Ins.)
|
10:30 am to 12:30 pm
|
033
|
Carnatic Music (Per. Ins.)
|
10:30 am to 12:30 pm
|
034
|
Hindustani Music (Vocal)
|
10:30 am to 12:30 pm
|
035
|
Hindustani Music (Mel. Ins.)
|
10:30 am to 12:30 pm
|
036
|
Hindustani Music (Per. Ins.)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
136
|
Thai
Related Stories
सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का पूरा शेड्यूल
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का संभावित पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस विस्तृत टाइमटेबल में छात्रों को विषयवार परीक्षा की तारीख, समय और विषय कोड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दी गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई और रिवीजन की योजना बनाने के लिए इस शेड्यूल को ध्यान से देखें।
|
दिन
|
समय
|
विषय कोड
|
विषय
|
17 Feb 2026 (Tue)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
045, 066, 825, 826
|
Biotechnology; Entrepreneurship; Shorthand (English); Shorthand (Hindi)
|
18 Feb 2026 (Wed)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
48
|
Physical Education
|
19 Feb 2026 (Thu)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
046, 057, 058, 059, 060, 061, 816, 823
|
Engineering Graphics; Bharatanatyam; Kuchipudi; Odissi; Manipuri; Kathakali; Horticulture; Cost Accounting
|
20 Feb 2026 (Fri)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
42
|
Physics
|
21 Feb 2026 (Sat)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
054, 833
|
Business Studies; Business Administration
|
23 Feb 2026 (Mon)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
37
|
Psychology
|
24 Feb 2026 (Tue)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
837
|
Fashion Studies
|
25 Feb 2026 (Wed)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
804, 817
|
Automotive; Typography & Computer Application
|
26 Feb 2026 (Thu)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
29
|
Geography
|
27 Feb 2026 (Fri)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
049, 050, 051, 052
|
Painting; Graphics; Sculpture; Applied Art (Commercial Art)
|
28 Feb 2026 (Sat)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
43
|
Chemistry
|
02 Mar 2026 (Mon)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
003, 022, 031, 032, 033, 056, 303, 810, 814, 818, 819
|
Urdu Elective; Sanskrit Elective; Carnatic Music (Vocal/Mel/Per); Kathak; Urdu Core; Front Office Operations; Insurance; Geospatial Technology; Electrical Technology
|
03 Mar 2026 (Tue)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
74
|
Legal Studies
|
05 Mar 2026 (Thu)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
835, 848
|
Mass Media Studies; Design Thinking & Innovation
|
06 Mar 2026 (Fri)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
035, 036, 813, 830, 847
|
Hindustani Music (Mel/Per); Health Care; Design; Electronics & Hardware
|
07 Mar 2026 (Sat)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
841
|
Yoga
|
09 Mar 2026 (Mon)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
041, 241
|
Mathematics; Applied Mathematics
|
10 Mar 2026 (Tue)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
809, 824, 836, 842
|
Food Production; Office Procedures & Practices; Library & Information Science; Early Childhood Care & Education
|
11 Mar 2026 (Wed)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
34
|
Hindustani Music Vocal
|
12 Mar 2026 (Thu)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
001 / 301
|
English Elective / English Core
|
13 Mar 2026 (Fri)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
806, 827
|
Tourism; Air-conditioning & Refrigeration
|
14 Mar 2026 (Sat)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
64
|
Home Science
|
16 Mar 2026 (Mon)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
002 / 302
|
Hindi Elective / Hindi Core
|
17 Mar 2026 (Tue)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
104–198 (various)
|
Punjabi; Bengali; Tamil; Telugu; Sindhi; Marathi; Gujarati; Manipuri; Malayalam; Odia; Assamese; Kannada; Arabic; Tibetan; German; Russian; Persian; Nepali; Limboo; Lepcha; Telugu (Telangana); Bodo; Tangkhul; Japanese; Bhutia; Spanish; Kashmiri; Mizo
|
18 Mar 2026 (Wed)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
30
|
Economics
|
19 Mar 2026 (Thu)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
845
|
Physical Activity Trainer
|
20 Mar 2026 (Fri)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
812
|
Marketing
|
23 Mar 2026 (Mon)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
28
|
Political Science
|
24 Mar 2026 (Tue)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
807, 843
|
Beauty & Wellness; Artificial Intelligence
|
25 Mar 2026 (Wed)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
065, 083, 802
|
Informatics Practices; Computer Science; Information Technology
|
27 Mar 2026 (Fri)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
44
|
Biology
|
28 Mar 2026 (Sat)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
55
|
Accountancy
|
30 Mar 2026 (Mon)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
27
|
History
|
01 Apr 2026 (Wed)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
805, 808, 828, 831
|
Financial Market Management; Agriculture; Medical Diagnostics; Salesmanship
|
02 Apr 2026 (Thu)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
076, 834
|
National Cadet Corps (NCC); Food Nutrition & Dietetics
|
04 Apr 2026 (Sat)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
39
|
Sociology
|
06 Apr 2026 (Mon)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
073, 188, 191, 811, 820
|
Knowledge Tradition & Practices of India; Bhoti; Kokborok; Banking; Electronics Technology
|
07 Apr 2026 (Tue)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
803
|
Web Application
|
08 Apr 2026 (Wed)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
118, 801, 822, 829
|
French; Retail; Taxation; Textile Design
|
09 Apr 2026 (Thu)
|
10:30 am to 01:30 pm
|
322, 821, 844
|
Sanskrit Core; Multi-media; Data Science
CBSE बोर्ड डेट शीट 2026 कैसे डाउनलोड करें
कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके छात्र आसानी से ऑफिशियल CBSE बोर्ड डेट शीट 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1: ऑफिशियल CBSE वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: डेट शीट लिंक में 'लेटेस्ट @ CBSE' या 'एग्जामिनेशन' सेक्शन ढूंढें। फिर 'CBSE क्लास 10वीं और 12वीं डेट शीट 2026' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: डाउनलोड करें और प्रिंट करें। वहां डेट शीट PDF में खुलेगी। इसे डाउनलोड करें और सेव करें।
अपने रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी प्रिंट कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation