GSEB Gujarat Board Date Sheet 2026: 10वीं-12वीं का टाइम टेबल जारी, 26 फरवरी से होंगे एग्जाम

Nov 10, 2025, 11:57 IST

गुजरात बोर्ड (GSEB) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अनुसार एग्जाम दो शिफ्ट में कराए जांएगे। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर टाइम टेबल और डेटशीट देख सकते हैं।

गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GSHSEB) ने आखिरकार कक्षा 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी किया। टाइम टेबल के अनुसार क्लास 10वीं के एग्जाम 26 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं, कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम 26 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित होंगे। अधिक जानकारी के लिए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर टाइम टेबल और डेट शीट देख सकते हैं। 

GSEB Exam 2026 Dates: गुजरात बोर्ड की एग्जाम डेट्स 

गुजरात बोर्ड (GSEB) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों कक्षाओं की एग्जाम डेट्स के बारे में जानकारी दी गई। डेट्स की पूरी जानकारी के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।

कक्षा 

एग्जाम शुरू होने की डेट्स 

एग्जाम खत्म होने की डेट्स 

10वीं (SSC)

26 फरवरी 2026

16 मार्च 2026 

12वीं (HSC)

26 फरवरी 2026

11 मार्च 2026

GSEB Exam 2026 Shifts: दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम 

गुजरात बोर्ड ने नोटिस के माध्यम से टाइम टेबल के साथ शिफ्ट का भी ऐलान किया। 10वीं और 12वीं एग्जाम सुबह और दोपहर की शिफ्ट में करवाए जाएंगे। एग्जाम की पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक होगी। साथ ही, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6:15 बजे तक आयोजित होगी। साइंस स्ट्रीम के छात्रों के एग्जाम का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।

Gujarat GSEB SSCE, HSCE Date Sheet 2026 PDF Link

कक्षा 10वीं (SSC) का टाइम टेबल

GSEB 10वीं कक्षा (SSC) के एग्जाम सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। छात्र नीचे दी गई टेबल से सब्जेक्ट का टाइम टेबल देखें।   

डेट 

सब्जेक्ट 

टाइम 

26 फरवरी 2026

गुजराती/हिंदी/मराठी/अंग्रेजी

10:00 AM - 01:15 PM

28 फरवरी 2026

साइंस 

10:00 AM - 01:15 PM

04 मार्च 2026

सामाजिक विज्ञान

10:00 AM - 01:15 PM

06 मार्च 2026

बेसिक गणित

10:00 AM - 01:15 PM

09 मार्च 2026

स्टैंडर्ड गणित

10:00 AM - 01:15 PM

11 मार्च 2026

अंग्रेजी

10:00 AM - 01:15 PM

13 मार्च 2026

गुजराती 

10:00 AM - 01:15 PM

कक्षा 12वीं (HSC) का टाइम टेबल

GSEB 10वीं कक्षा (SSC) के एग्जाम दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:15 बजे/06:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। छात्र अपनी स्ट्रीम के अनुसार टाइम टेबल चेक करें। अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल से सब्जेक्ट का टाइम टेबल देखें।

डेट

सब्जेक्ट 

टाइम 

26 फरवरी 2026

भौतिक विज्ञान

03:00 PM - 06:30 PM

28 फरवरी 2026

रसायन विज्ञान 

03:00 PM - 06:30 PM

04 मार्च 2026

जीव विज्ञान 

03:00 PM - 06:30 PM

09 मार्च 2026

गणित 

03:00 PM - 06:30 PM

GSEB (HSC) सामान्य/कॉमर्स स्ट्रीम (12वीं) के एग्जाम का टाइम टेबल 

डेट सब्जेक्ट  टाइम 
26 फरवरी 2026 अर्थशास्त्र  03:00 PM - 06:15 PM
28 फरवरी 2026 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन  03:00 PM - 06:15 PM
04 मार्च 2026 एलिमेंट्स ऑफ़ अकाउंट्स 03:00 PM - 06:15 PM
09 मार्च 2026 स्टैटिस्टिक्स  03:00 PM - 06:15 PM
12 मार्च 2026 सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 03:00 PM - 06:15 PM

Gujarat Board Exam 2026 Date Sheet: टाइम टेबल कैसे करें चेक?

डेट शीट और टाइम टेबल की जानकारी लेने के लिए छात्र गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org और https://sscexamreg.gseb.org/ पर जाकर पूरा टाइमटेबल PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले, GSEB की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर जाएं।
  2. होमपेज पर "Board Examination 2026 Time Table" या संबंधित लिंक खोजें।
  3. लिंक पर क्लिक करें।
  4. कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट स्क्रीन पर PDF के रूप में खुल जाएगी।
  5. इसे डाउनलोड करके और प्रिंट आउट लें।

यहां भी पढ़े: GSEB Board Exam 2026: गुजरात बोर्ड SSC, HSC के लिए फॉर्म फिलिंग gsebeservice.com पर आज से शुरू; यहां देखें जरूरी तारीखें


