GSEB Gujarat Board Date Sheet 2026: 10वीं-12वीं का टाइम टेबल जारी, 26 फरवरी से होंगे एग्जाम

गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GSHSEB) ने आखिरकार कक्षा 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी किया। टाइम टेबल के अनुसार क्लास 10वीं के एग्जाम 26 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं, कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम 26 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित होंगे। अधिक जानकारी के लिए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर टाइम टेबल और डेट शीट देख सकते हैं।
GSEB Exam 2026 Dates: गुजरात बोर्ड की एग्जाम डेट्स
गुजरात बोर्ड (GSEB) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों कक्षाओं की एग्जाम डेट्स के बारे में जानकारी दी गई। डेट्स की पूरी जानकारी के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।
|
कक्षा
|
एग्जाम शुरू होने की डेट्स
|
एग्जाम खत्म होने की डेट्स
|
10वीं (SSC)
|
26 फरवरी 2026
|
16 मार्च 2026
|
12वीं (HSC)
|
26 फरवरी 2026
|
11 मार्च 2026
GSEB Exam 2026 Shifts: दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम
गुजरात बोर्ड ने नोटिस के माध्यम से टाइम टेबल के साथ शिफ्ट का भी ऐलान किया। 10वीं और 12वीं एग्जाम सुबह और दोपहर की शिफ्ट में करवाए जाएंगे। एग्जाम की पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक होगी। साथ ही, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6:15 बजे तक आयोजित होगी। साइंस स्ट्रीम के छात्रों के एग्जाम का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
Gujarat GSEB SSCE, HSCE Date Sheet 2026 PDF Link
कक्षा 10वीं (SSC) का टाइम टेबल
GSEB 10वीं कक्षा (SSC) के एग्जाम सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। छात्र नीचे दी गई टेबल से सब्जेक्ट का टाइम टेबल देखें।
|
डेट
|
सब्जेक्ट
|
टाइम
|
26 फरवरी 2026
|
गुजराती/हिंदी/मराठी/अंग्रेजी
|
10:00 AM - 01:15 PM
|
28 फरवरी 2026
|
साइंस
|
10:00 AM - 01:15 PM
|
04 मार्च 2026
|
सामाजिक विज्ञान
|
10:00 AM - 01:15 PM
|
06 मार्च 2026
|
बेसिक गणित
|
10:00 AM - 01:15 PM
|
09 मार्च 2026
|
स्टैंडर्ड गणित
|
10:00 AM - 01:15 PM
|
11 मार्च 2026
|
अंग्रेजी
|
10:00 AM - 01:15 PM
|
13 मार्च 2026
|
गुजराती
|
10:00 AM - 01:15 PM
कक्षा 12वीं (HSC) का टाइम टेबल
GSEB 10वीं कक्षा (SSC) के एग्जाम दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:15 बजे/06:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। छात्र अपनी स्ट्रीम के अनुसार टाइम टेबल चेक करें। अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल से सब्जेक्ट का टाइम टेबल देखें।
|
डेट
|
सब्जेक्ट
|
टाइम
|
26 फरवरी 2026
|
भौतिक विज्ञान
|
03:00 PM - 06:30 PM
|
28 फरवरी 2026
|
रसायन विज्ञान
|
03:00 PM - 06:30 PM
|
04 मार्च 2026
|
जीव विज्ञान
|
03:00 PM - 06:30 PM
|
09 मार्च 2026
|
गणित
|
03:00 PM - 06:30 PM
GSEB (HSC) सामान्य/कॉमर्स स्ट्रीम (12वीं) के एग्जाम का टाइम टेबल
|डेट
|सब्जेक्ट
|टाइम
|26 फरवरी 2026
|अर्थशास्त्र
|03:00 PM - 06:15 PM
|28 फरवरी 2026
|बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
|03:00 PM - 06:15 PM
|04 मार्च 2026
|एलिमेंट्स ऑफ़ अकाउंट्स
|03:00 PM - 06:15 PM
|09 मार्च 2026
|स्टैटिस्टिक्स
|03:00 PM - 06:15 PM
|12 मार्च 2026
|सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस
|03:00 PM - 06:15 PM
Gujarat Board Exam 2026 Date Sheet: टाइम टेबल कैसे करें चेक?
डेट शीट और टाइम टेबल की जानकारी लेने के लिए छात्र गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org और https://sscexamreg.gseb.org/ पर जाकर पूरा टाइमटेबल PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले, GSEB की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर जाएं।
- होमपेज पर "Board Examination 2026 Time Table" या संबंधित लिंक खोजें।
- लिंक पर क्लिक करें।
- कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट स्क्रीन पर PDF के रूप में खुल जाएगी।
- इसे डाउनलोड करके और प्रिंट आउट लें।
