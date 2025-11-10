GSEB Gujarat Board Date Sheet 2026: 10वीं-12वीं का टाइम टेबल जारी, 26 फरवरी से होंगे एग्जाम

Breaking News

गुजरात बोर्ड (GSEB) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अनुसार एग्जाम दो शिफ्ट में कराए जांएगे। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर टाइम टेबल और डेटशीट देख सकते हैं।

गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GSHSEB) ने आखिरकार कक्षा 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी किया। टाइम टेबल के अनुसार क्लास 10वीं के एग्जाम 26 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं, कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम 26 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित होंगे। अधिक जानकारी के लिए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर टाइम टेबल और डेट शीट देख सकते हैं। GSEB Exam 2026 Dates: गुजरात बोर्ड की एग्जाम डेट्स गुजरात बोर्ड (GSEB) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों कक्षाओं की एग्जाम डेट्स के बारे में जानकारी दी गई। डेट्स की पूरी जानकारी के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें। कक्षा एग्जाम शुरू होने की डेट्स एग्जाम खत्म होने की डेट्स 10वीं (SSC) 26 फरवरी 2026 16 मार्च 2026 12वीं (HSC) 26 फरवरी 2026 11 मार्च 2026

GSEB Exam 2026 Shifts: दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम गुजरात बोर्ड ने नोटिस के माध्यम से टाइम टेबल के साथ शिफ्ट का भी ऐलान किया। 10वीं और 12वीं एग्जाम सुबह और दोपहर की शिफ्ट में करवाए जाएंगे। एग्जाम की पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक होगी। साथ ही, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6:15 बजे तक आयोजित होगी। साइंस स्ट्रीम के छात्रों के एग्जाम का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। Gujarat GSEB SSCE, HSCE Date Sheet 2026 PDF Link कक्षा 10वीं (SSC) का टाइम टेबल GSEB 10वीं कक्षा (SSC) के एग्जाम सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। छात्र नीचे दी गई टेबल से सब्जेक्ट का टाइम टेबल देखें। डेट सब्जेक्ट टाइम 26 फरवरी 2026 गुजराती/हिंदी/मराठी/अंग्रेजी 10:00 AM - 01:15 PM 28 फरवरी 2026 साइंस 10:00 AM - 01:15 PM 04 मार्च 2026 सामाजिक विज्ञान 10:00 AM - 01:15 PM 06 मार्च 2026 बेसिक गणित 10:00 AM - 01:15 PM 09 मार्च 2026 स्टैंडर्ड गणित 10:00 AM - 01:15 PM 11 मार्च 2026 अंग्रेजी 10:00 AM - 01:15 PM 13 मार्च 2026 गुजराती 10:00 AM - 01:15 PM