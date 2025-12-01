JEE Main 2026 Application Correction Start: JEE Main एप्लीकेशन में सुधार आज से शुरू, यहां से करें jeemain.nta.nic.in जरूरी बदलाव

JEE Main 2026 Application Correction: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज, 1 दिसंबर, 2025 छात्रों के लिए JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोलेगी। जारी की गई ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, यह करेक्शन विंडो कल, 2 दिसंबर, 2025 को रात 11:50 बजे तक ओपन रहेगी। जिन छात्रों ने JEE Main 2026 सेशन 1 एग्जाम के लिए आवेदन किया है। साथ ही, वे अपने भरी हुई जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे JEE Main की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर जरूरी बदलाव कर सकते हैं।

JEE Main एप्लीकेशन में सुधार करने के लिए, छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने JEE Main एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, करेक्शन विंडो के लिए खुली हुई फील्ड्स पर क्लिक करके जरूरी बदलाव कर सकते हैं।

JEE Main 2026 एप्लीकेशन में बदलाव कैसे करें?