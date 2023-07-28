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JoSAA 2023 Cutoff Released for NITs; Check Institute wise Opening and Closing Ranks Here

JoSAA 2023 cut off is out now. Candidates can check out the opening and closing ranks for NIT Jalandhar, MNIT Jaipur and others. Check complete details here.

jagran josh
Updated: Jul 28, 2023 16:26 IST
JoSAA 2023 Cutoff Released
JoSAA 2023 Cutoff Released

JoSAA 2023 Cutoff: The Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) has released the cut-off for NITs for all rounds: Round 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Interested candidates can check out the cut-offs on the official website: josaa.nic.in. The cut-off list comprises opening and closing ranks. No candidates will be allowed to take admission after closing ranks.

It should be noted that the JoSAA 2023 Cutoff for top BTech branches in NITs varies depending on the institute, branch, category, state quota, and gender. The authorities will consider various factors related to JEE Main when preparing the cutoff for top BTech branches in NITs. In addition to meeting the JoSAA 2023 cutoff, candidates must also meet the general eligibility criteria of the institutes. 

JoSAA 2023 Cutoff: Check Branch Wise Opening and Closing Ranks

Check below JoSAA 2023 Cutoff (Round 6) opening and closing rank for NITs, below:

NIT 

Course

Opening Rank

Closing Rank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIT Jalandhar

Bio Technology

65589

83326

Chemical Engineering

37060

52318

Civil Engineering

49373

64114

Computer Science and Engineering

8346

16205

Electrical Engineering

27250

32848

Electronics and Communication Engineering 

19682

24092

Industrial and Production Engineering

52141

67697

Information Technology

16378

21634

Instrumentation and Control Engineering

34368

43317

Mechanical Engineering

39276

47162

Textile Technology

67931

88486

 

 

 

 

 

 

MNIT Jaipur

Chemical Engineering

8511

30836

Civil Engineering

14341

32557

Computer Science and Engineering

2323

5746

Electrical Engineering

9596

15660

Electronics and Communication Engineering

6566

10112

Mechanical Engineering

15539

23748

Metallurgical and Materials Engineering

31784

38537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNNIT Allahabad

Bio Technology

29171

34258

Chemical Engineering

17504

21815

Civil Engineering

21936

27278

Computer Science and Engineering

1696

5876

Electrical Engineering

9236

11946

Electronics and Communication Engineering 

6038

9137

Mechanical Engineering

15059

20112

Production and Industrial Engineering

24891

30738

NIT Calicut

Bio Technology

35222

44304

Chemical Engineering

27319

34186

Civil Engineering

28097

45465

Computer Science and Engineering

2024

10512

Electrical and Electronics Engineering

15234

20628

Engineering Physics

15140

26910

Materials Science and Engineering

29728

39572

Mechanical Engineering

15430

26786

Production Engineering

28672

45059

NIT Durgapur

Bio Technology

24224

53463

Chemical Engineering

24262

35002

Civil Engineering

32787

46723

Computer Science and Engineering

3070

12851

Electrical Engineering

16327

22248

Electronics and Communication Engineering

13551

17902

Mechanical Engineering

23314

31028

Metallurgical and Materials Engineering

40319

48577

NIT Karnataka, Surathkal

Artificial Intelligence

3446

5631

Chemical Engineering

10656

22754

Civil Engineering

16360

38203

Computational and Data Science 

5697

6155

Computer Science and Engineering

1865

3406

Electrical and Electronics Engineering

7705

9789

Electronics and Communication Engineering

4731

7219

Information Technology

3563

5616

Mechanical Engineering

10210

16814

Metallurgical and Materials Engineering

27406

32230

Mining Engineering

37271

46155

NIT Meghalaya

Civil Engineering

142261

142261

Computer Science and Engineering

48012

48012

Electrical and Electronics Engineering

138346

138346

Electronics and Communication Engineering

121773

136987

Mechanical Engineering

121811

121811

NIT Puducherry

Civil Engineering

186956

225349

Computer Science and Engineering

28295

75175

Electrical and Electronics Engineering

78818

159343

Electronics and Communication Engineering

52167

114625

Mechanical Engineering

90540

183810

NIT Raipur

Bio Medical Engineering

69419

96960

Bio Technology

77830

88031

Chemical Engineering

52467

62552

Civil Engineering

17641

63649

Computer Science and Engineering

14610

22413

Electrical Engineering

33561

44603

Electronics and Communication Engineering

22169

38657

Information Technology

19019

32025

Mechanical Engineering

27029

52282

Metallurgical and Materials Engineering

56109

75074

Mining Engineering

62706

83122

NIT Jamshedpur

Civil Engineering

35759

48303

Computer Science and Engineering

2440

10570

Electrical Engineering

19550

25461

Electronics and Communication Engineering

9531

18924

Engineering and Computational Mechanics

19057

26604

Mechanical Engineering

27610

36500

Metallurgical and Materials Engineering

40484

48453

Production and Industrial Engineering

41374

51803

NIT Kurukshetra

Civil Engineering

15122

40848

Computer Engineering

3570

9959

Electrical Engineering

16684

22813

Electronics and Communication Engineering

13369

16530

Information Technology

10411

13615

Mechanical Engineering

18368

29353

Production and Industrial Engineering

37504

45351

NIT Rourkela

Bio Medical Engineering

42817

55020

Bio Technology

45223

48998

Ceramic Engineering

37886

47645

Chemical Engineering

23595

28064

Civil Engineering

18505

34933

Computer Science and Engineering

1975

8282

Electrical Engineering

9943

16085

Electronics and Communication Engineering 

8596

9931

Electronics and Instrumentation Engineering 

10108

12579

Food Process Engineering

52207

57648

Mechanical Engineering

16232

22267

Metallurgical and Materials Engineering

23139

36888

Mining Engineering

32858

45122

NIT Silchar

Civil Engineering

19868

73835

Computer Science and Engineering

10597

24876

Electrical Engineering

30626

50716

Electronics and Communication Engineering 

24906

33102

Electronics and Instrumentation Engineering 

35585

45435

Mechanical Engineering

45994

59015

 

NIT Trichy

Chemical Engineering

12050

20670

Civil Engineering

20492

33703

Computer Science and Engineering

936

5164

Electrical and Electronics Engineering

6915

9902

Electronics and Communication Engineering

4341

7153

Instrumentation and Control Engineering

7605

15486

Mechanical Engineering 

7166

16238

Metallurgical and Materials Engineering

19080

32122

Production Engineering

16710

26853

NIT Uttarakhand

Civil Engineering

56080

64639

Computer Science and Engineering

22051

27194

Electrical and Electronics Engineering

39706

51785

Electronics and Communication Engineering

31473

43593

Mechanical Engineering

41192

59390

NIT Warangal

Bio Technology 

16309

40209

Chemical Engineering

19031

27034

Civil Engineering

22104

32906

Computer Science and Engineering

1894

3115

Electrical and Electronics Engineering

6879

11388

Electronics and Communication Engineering

4179

6516

Mechanical Engineering

11397

17718

Metallurgical and Materials Engineering

24474

40095

VNIT Nagpur

Electrical and Electronics Engineering

7822

17627

Electronics and Communication Engineering

7311

12641

Mechanical Engineering

10632

24608

Metallurgical and Materials Engineering

34720

48403

Mining Engineering

43611

52243

NIT Andhra Pradesh

Bio Technology

54285

57872

Chemical Engineering

44271

50628

Civil Engineering

40588

51996

Computer Science and Engineering

11812

19558

Electrical and Electronics Engineering

25005

36848

Electronics and Communication Engineering

17703

24983

Mechanical Engineering

34280

43936

Metallurgical and Materials Engineering 

45812

57822

Also Read: JoSAA 2023 Chemical Engineering Cutoff Released for 6th Round; Check Opening and Closing Ranks
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