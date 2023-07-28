JoSAA 2023 Cutoff Released for NITs; Check Institute wise Opening and Closing Ranks Here

JoSAA 2023 Cutoff: The Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) has released the cut-off for NITs for all rounds: Round 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Interested candidates can check out the cut-offs on the official website: josaa.nic.in. The cut-off list comprises opening and closing ranks. No candidates will be allowed to take admission after closing ranks.
It should be noted that the JoSAA 2023 Cutoff for top BTech branches in NITs varies depending on the institute, branch, category, state quota, and gender. The authorities will consider various factors related to JEE Main when preparing the cutoff for top BTech branches in NITs. In addition to meeting the JoSAA 2023 cutoff, candidates must also meet the general eligibility criteria of the institutes.
JoSAA 2023 Cutoff: Check Branch Wise Opening and Closing Ranks
Check below JoSAA 2023 Cutoff (Round 6) opening and closing rank for NITs, below:
|
NIT
|
Course
|
Opening Rank
|
Closing Rank
|
NIT Jalandhar
|
Bio Technology
|
65589
|
83326
|
Chemical Engineering
|
37060
|
52318
|
Civil Engineering
|
49373
|
64114
|
Computer Science and Engineering
|
8346
|
16205
|
Electrical Engineering
|
27250
|
32848
|
Electronics and Communication Engineering
|
19682
|
24092
|
Industrial and Production Engineering
|
52141
|
67697
|
Information Technology
|
16378
|
21634
|
Instrumentation and Control Engineering
|
34368
|
43317
|
Mechanical Engineering
|
39276
|
47162
|
Textile Technology
|
67931
|
88486
|
MNIT Jaipur
|
Chemical Engineering
|
8511
|
30836
|
Civil Engineering
|
14341
|
32557
|
Computer Science and Engineering
|
2323
|
5746
|
Electrical Engineering
|
9596
|
15660
|
Electronics and Communication Engineering
|
6566
|
10112
|
Mechanical Engineering
|
15539
|
23748
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
31784
|
38537
|
MNNIT Allahabad
|
Bio Technology
|
29171
|
34258
|
Chemical Engineering
|
17504
|
21815
|
Civil Engineering
|
21936
|
27278
|
Computer Science and Engineering
|
1696
|
5876
|
Electrical Engineering
|
9236
|
11946
|
Electronics and Communication Engineering
|
6038
|
9137
|
Mechanical Engineering
|
15059
|
20112
|
Production and Industrial Engineering
|
24891
|
30738
|
NIT Calicut
|
Bio Technology
|
35222
|
44304
|
Chemical Engineering
|
27319
|
34186
|
Civil Engineering
|
28097
|
45465
|
Computer Science and Engineering
|
2024
|
10512
|
Electrical and Electronics Engineering
|
15234
|
20628
|
Engineering Physics
|
15140
|
26910
|
Materials Science and Engineering
|
29728
|
39572
|
Mechanical Engineering
|
15430
|
26786
|
Production Engineering
|
28672
|
45059
|
NIT Durgapur
|
Bio Technology
|
24224
|
53463
|
Chemical Engineering
|
24262
|
35002
|
Civil Engineering
|
32787
|
46723
|
Computer Science and Engineering
|
3070
|
12851
|
Electrical Engineering
|
16327
|
22248
|
Electronics and Communication Engineering
|
13551
|
17902
|
Mechanical Engineering
|
23314
|
31028
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
40319
|
48577
|
NIT Karnataka, Surathkal
|
Artificial Intelligence
|
3446
|
5631
|
Chemical Engineering
|
10656
|
22754
|
Civil Engineering
|
16360
|
38203
|
Computational and Data Science
|
5697
|
6155
|
Computer Science and Engineering
|
1865
|
3406
|
Electrical and Electronics Engineering
|
7705
|
9789
|
Electronics and Communication Engineering
|
4731
|
7219
|
Information Technology
|
3563
|
5616
|
Mechanical Engineering
|
10210
|
16814
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
27406
|
32230
|
Mining Engineering
|
37271
|
46155
|
NIT Meghalaya
|
Civil Engineering
|
142261
|
142261
|
Computer Science and Engineering
|
48012
|
48012
|
Electrical and Electronics Engineering
|
138346
|
138346
|
Electronics and Communication Engineering
|
121773
|
136987
|
Mechanical Engineering
|
121811
|
121811
|
NIT Puducherry
|
Civil Engineering
|
186956
|
225349
|
Computer Science and Engineering
|
28295
|
75175
|
Electrical and Electronics Engineering
|
78818
|
159343
|
Electronics and Communication Engineering
|
52167
|
114625
|
Mechanical Engineering
|
90540
|
183810
|
NIT Raipur
|
Bio Medical Engineering
|
69419
|
96960
|
Bio Technology
|
77830
|
88031
|
Chemical Engineering
|
52467
|
62552
|
Civil Engineering
|
17641
|
63649
|
Computer Science and Engineering
|
14610
|
22413
|
Electrical Engineering
|
33561
|
44603
|
Electronics and Communication Engineering
|
22169
|
38657
|
Information Technology
|
19019
|
32025
|
Mechanical Engineering
|
27029
|
52282
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
56109
|
75074
|
Mining Engineering
|
62706
|
83122
|
NIT Jamshedpur
|
Civil Engineering
|
35759
|
48303
|
Computer Science and Engineering
|
2440
|
10570
|
Electrical Engineering
|
19550
|
25461
|
Electronics and Communication Engineering
|
9531
|
18924
|
Engineering and Computational Mechanics
|
19057
|
26604
|
Mechanical Engineering
|
27610
|
36500
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
40484
|
48453
|
Production and Industrial Engineering
|
41374
|
51803
|
NIT Kurukshetra
|
Civil Engineering
|
15122
|
40848
|
Computer Engineering
|
3570
|
9959
|
Electrical Engineering
|
16684
|
22813
|
Electronics and Communication Engineering
|
13369
|
16530
|
Information Technology
|
10411
|
13615
|
Mechanical Engineering
|
18368
|
29353
|
Production and Industrial Engineering
|
37504
|
45351
|
NIT Rourkela
|
Bio Medical Engineering
|
42817
|
55020
|
Bio Technology
|
45223
|
48998
|
Ceramic Engineering
|
37886
|
47645
|
Chemical Engineering
|
23595
|
28064
|
Civil Engineering
|
18505
|
34933
|
Computer Science and Engineering
|
1975
|
8282
|
Electrical Engineering
|
9943
|
16085
|
Electronics and Communication Engineering
|
8596
|
9931
|
Electronics and Instrumentation Engineering
|
10108
|
12579
|
Food Process Engineering
|
52207
|
57648
|
Mechanical Engineering
|
16232
|
22267
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
23139
|
36888
|
Mining Engineering
|
32858
|
45122
|
NIT Silchar
|
Civil Engineering
|
19868
|
73835
|
Computer Science and Engineering
|
10597
|
24876
|
Electrical Engineering
|
30626
|
50716
|
Electronics and Communication Engineering
|
24906
|
33102
|
Electronics and Instrumentation Engineering
|
35585
|
45435
|
Mechanical Engineering
|
45994
|
59015
|
NIT Trichy
|
Chemical Engineering
|
12050
|
20670
|
Civil Engineering
|
20492
|
33703
|
Computer Science and Engineering
|
936
|
5164
|
Electrical and Electronics Engineering
|
6915
|
9902
|
Electronics and Communication Engineering
|
4341
|
7153
|
Instrumentation and Control Engineering
|
7605
|
15486
|
Mechanical Engineering
|
7166
|
16238
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
19080
|
32122
|
Production Engineering
|
16710
|
26853
|
NIT Uttarakhand
|
Civil Engineering
|
56080
|
64639
|
Computer Science and Engineering
|
22051
|
27194
|
Electrical and Electronics Engineering
|
39706
|
51785
|
Electronics and Communication Engineering
|
31473
|
43593
|
Mechanical Engineering
|
41192
|
59390
|
NIT Warangal
|
Bio Technology
|
16309
|
40209
|
Chemical Engineering
|
19031
|
27034
|
Civil Engineering
|
22104
|
32906
|
Computer Science and Engineering
|
1894
|
3115
|
Electrical and Electronics Engineering
|
6879
|
11388
|
Electronics and Communication Engineering
|
4179
|
6516
|
Mechanical Engineering
|
11397
|
17718
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
24474
|
40095
|
VNIT Nagpur
|
Electrical and Electronics Engineering
|
7822
|
17627
|
Electronics and Communication Engineering
|
7311
|
12641
|
Mechanical Engineering
|
10632
|
24608
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
34720
|
48403
|
Mining Engineering
|
43611
|
52243
|
NIT Andhra Pradesh
|
Bio Technology
|
54285
|
57872
|
Chemical Engineering
|
44271
|
50628
|
Civil Engineering
|
40588
|
51996
|
Computer Science and Engineering
|
11812
|
19558
|
Electrical and Electronics Engineering
|
25005
|
36848
|
Electronics and Communication Engineering
|
17703
|
24983
|
Mechanical Engineering
|
34280
|
43936
|
Metallurgical and Materials Engineering
|
45812
|
57822
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