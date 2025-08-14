MP Board Time Table 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी की 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेट शीट, यहां चेक करें टाइम टेबल

अगर आप एमपी बोर्ड के 10वीं या 12वीं के छात्र है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) की ने वर्ष 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल (MP Board Date sheet 2026) जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होगी, जो 2 मार्च तक चलेंगी। वहीं, सीनियर सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही है और 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी।

सब्जेक्ट वाइज देखें किस डेट होगी किस विषय की परीक्षा

10वीं क्लास की टाइम टेबल



