MP Board Time Table 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी की 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेट शीट, यहां चेक करें टाइम टेबल

अगर आप एमपी बोर्ड के 10वीं या 12वीं के छात्र है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) की ने वर्ष 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल (MP Board Date sheet 2026) जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होगी, जो 2 मार्च तक चलेंगी। वहीं, सीनियर सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही है और 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी।
सब्जेक्ट वाइज देखें किस डेट होगी किस विषय की परीक्षा
10वीं क्लास की टाइम टेबल
परीक्षा की तिथि
परीक्षा का विषय
11 फरवरी 2026
|
हिन्दी
13 फरवरी 2026
उर्दू
14 फरवरी 2026
NSQF (National Skills Qualifications Frame Work) के
समस्त विषय एवं आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI)
17 फरवरी 2026
अंग्रेजी
19 फरवरी 2026
संस्कृत
20 फरवरी 2026
|
मराठी, गुजराती,पंजाबी, सिंधी
मूक बधिर तथा दृष्टिहीन छात्रों के लिये- चित्रकला, गायन वादन, तबला पखावज, कंप्यूटर
24 फरवरी 2026
गणित
27 फरवरी 2026
विज्ञान
02 मार्च 2026
सामाजिक विज्ञान
12वीं क्लास की टाइम टेबल
एग्जाम डेट
परीक्षा का विषय
07 फरवरी 2026
हिन्दी
09 फरवरी 2026
उर्दू, मराठी
10 फरवरी 2026
अंग्रेजी
13 फरवरी 2026
भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बैण्डरी मिल्क ट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एण्ड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास
14 फरवरी 2026
बायोटेक्नॉलोजी, गायन वादन, तबला पखावज
16 फरवरी 2026
संस्कृत
17 फरवरी 2026
ड्राइंग एंड डिजाइन
18 फरवरी 2026
रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एली. आफ साईंस एण्ड मेथेमेटिक्स यूजफुल फार एग्रीकल्चर, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, गृह प्रबन्ध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान
19 फरवरी 2026
मनोविज्ञान
20 फरवरी 2026
NSQF (National Skills Qualifications Frame Work) के समस्त विषय, शारीरिक शिक्षा
21 फरवरी 2026
कृषि, होम साइंस (कला समूह), एकांउटेन्सी
23 फरवरी 2026
बायोलॉजी
25 फरवरी 2026
गणित
26 फरवरी 2026
राजनीति शास्त्र
26 फरवरी 2026
इन्फॉरमेटिक प्रेक्टिसेस
02 मार्च 2026
समाज शास्त्र
03 मार्च 2026
भूगोल, क्रॉप प्रोडेक्शन एण्ड हार्टिकल्चर, स्टिल लाईफ एण्ड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया-विज्ञान एवं स्वास्थ्य
कितने शिफ्ट में होगी परीक्षा
बता दें कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एक बार प्रवेश पत्र जारी होने के बाद विद्यार्थी स्कूल से अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं।
