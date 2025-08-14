MP Board Time Table 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी की 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेट शीट, यहां चेक करें टाइम टेबल

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
MP Board 10th 12th Date Sheet 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर दोनों की कक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट या इस आर्टिकल में डेट शीट चेक कर सकते हैं।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 14, 2025, 15:39 IST
MP Board Exam Date Sheet 2026
MP Board Exam Date Sheet 2026
अगर आप एमपी बोर्ड के 10वीं या 12वीं के छात्र है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) की ने वर्ष 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल (MP Board Date sheet 2026) जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होगी, जो 2 मार्च तक चलेंगी। वहीं, सीनियर सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही है और 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी।

सब्जेक्ट वाइज देखें किस डेट होगी किस विषय की परीक्षा

10वीं क्लास की टाइम टेबल


परीक्षा की तिथि

परीक्षा का विषय

11 फरवरी 2026

हिन्दी

13 फरवरी 2026

उर्दू

14 फरवरी 2026

NSQF (National Skills Qualifications Frame Work) के

समस्त विषय एवं आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI)

17 फरवरी 2026

अंग्रेजी

19 फरवरी 2026

संस्कृत

20 फरवरी 2026

मराठी, गुजराती,पंजाबी, सिंधी

मूक बधिर तथा दृष्टिहीन छात्रों के लिये- चित्रकला, गायन वादन, तबला पखावज, कंप्यूटर

24 फरवरी 2026

गणित

27 फरवरी 2026

विज्ञान

02 मार्च 2026

सामाजिक विज्ञान





12वीं क्लास की टाइम टेबल



एग्जाम डेट

परीक्षा का विषय

07 फरवरी 2026

हिन्दी

09 फरवरी 2026

उर्दू, मराठी

10 फरवरी 2026

अंग्रेजी

13 फरवरी 2026

भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बैण्डरी मिल्क ट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एण्ड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास

14 फरवरी 2026

बायोटेक्नॉलोजी, गायन वादन, तबला पखावज

16 फरवरी 2026

संस्कृत

17 फरवरी 2026

ड्राइंग एंड डिजाइन

18 फरवरी 2026

रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एली. आफ साईंस एण्ड मेथेमेटिक्स यूजफुल फार एग्रीकल्चर, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, गृह प्रबन्ध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान

19 फरवरी 2026

मनोविज्ञान

20 फरवरी 2026

NSQF (National Skills Qualifications Frame Work) के समस्त विषय, शारीरिक शिक्षा

21 फरवरी 2026

कृषि, होम साइंस (कला समूह), एकांउटेन्सी

23 फरवरी 2026

बायोलॉजी

25 फरवरी 2026

गणित

26 फरवरी 2026

राजनीति शास्त्र

26 फरवरी 2026

इन्फॉरमेटिक प्रेक्टिसेस

02 मार्च 2026

समाज शास्त्र

03 मार्च 2026

भूगोल, क्रॉप प्रोडेक्शन एण्ड हार्टिकल्चर, स्टिल लाईफ एण्ड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया-विज्ञान एवं स्वास्थ्य

कितने शिफ्ट में होगी परीक्षा

बता दें कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एक बार प्रवेश पत्र जारी होने के बाद विद्यार्थी स्कूल से अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं।

