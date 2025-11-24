NEET PG 2025: MCC ने काउंसलिंग शेड्यूल में फिर किया बदलाव, mcc.nic.in पर देखें नई तारीखें

NEET PG काउंसलिंग 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड शेड्यूल में बदलाव किया है। यह बदलाव अगले राउंड के लिए भी लागू होगा। राउंड 2 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 5 नवंबर, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर शुरू होगा । MCC 2 से 3 दिसंबर, 2025 तक राउंड 1 में आवंटित उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेगा। इस शैक्षणिक सत्र में 2 लाख से अधिक उम्मीदवार NEET PG 2025 के लिए उपस्थित हुए, जिनमें से 1,28,116 उत्तीर्ण हुए हैं।
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की जरूरी तारीखें
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 शेड्यूल की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 संशोधित कार्यक्रम
|परीक्षा का नाम
|चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी)
|बोर्ड का नाम
|राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|आधिकारिक वेबसाइट
|mcc.nic.in
|धारा
|चिकित्सा दंत चिकित्सा
|स्तर
|स्नातकोत्तर (पीजी)
|राउंड 1 विवरण जारी
|2 से 3 दिसंबर, 2025
|राउंड
|राउंड 1राउंड 2मोप-अप राउंड आवारा रिक्ति दौर
|राउंड 2 पंजीकरण
|5 - 9 दिसंबर, 2025
NEET PG Counselling 2025 Round 2 Schedule Official Notice
नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 संशोधित कार्यक्रम
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों वाली निम्नलिखित तालिका देखें:
|इवेंट
|डेट्स
|संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन
|5 दिसंबर, 2025
|राउंड 2 पंजीकरण
|5 - 9 दिसंबर, 2025
|पंजीकरण शुल्क भुगतान
|5-9 दिसंबर, 2025 को दोपहर 3 बजे
|विकल्प भरना
|6-9 दिसंबर, 2025, रात 11:55 बजे
|चॉइस लॉकिंग
|9 दिसंबर, 2025 शाम 4 बजे से 9 दिसंबर, 2025 रात 11:55 बजे तक
|सीट आवंटन की प्रक्रिया
|10 - 11 दिसंबर, 2025
|परिणाम तिथि
|12 दिसंबर, 2025
|रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग
|13 दिसंबर, 2025
|एमसीसी द्वारा सत्यापित उम्मीदवारों का डेटा जारी करना
|22 - 23 दिसंबर, 2025
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए कैसे रजिस्टर करें?
कैंडिडेट को NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- रिबन पर 'PG Medical' पर क्लिक करें।
- नीचे स्क्रॉल करके कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर जाएं और 'New Registration 2025' पर क्लिक करें।
- अपना NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड डालें।
- कैप्चा कोड भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
