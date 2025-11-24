NEET PG 2025: MCC ने काउंसलिंग शेड्यूल में फिर किया बदलाव, mcc.nic.in पर देखें नई तारीखें

NEET PG काउंसलिंग 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड शेड्यूल में बदलाव किया है। यह बदलाव अगले राउंड के लिए भी लागू होगा। राउंड 2 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 5 नवंबर, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर शुरू होगा । MCC 2 से 3 दिसंबर, 2025 तक राउंड 1 में आवंटित उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेगा। इस शैक्षणिक सत्र में 2 लाख से अधिक उम्मीदवार NEET PG 2025 के लिए उपस्थित हुए, जिनमें से 1,28,116 उत्तीर्ण हुए हैं।

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की जरूरी तारीखें

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 शेड्यूल की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: