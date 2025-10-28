Rajasthan VDO Exam City Slip 2025 OUT
Rashtriya Vigyan Puraskar 2025: IIT मद्रास के तीन प्रोफेसरों को मिला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जानें नाम

Oct 28, 2025, 16:29 IST

'राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025' के लिए चुने गए 24 विजेताओं में IIT मद्रास के तीन प्रोफेसर शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानने के लिए यहां देखें।


Rashtriya Vigyan Puraskar 2025 Awarded to Three Professors of IIT Madras
Rashtriya Vigyan Puraskar 2025: देश के प्रतिष्ठित “द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी” मद्रास (IIT Madras) के लिए यह एक गर्व का पल है। संस्थान के तीन प्रोफेसरों को वर्ष 2025 के लिए 'राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार' के लिए चुना गया है, जो भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार उन उपलब्धि IIT मद्रास की उत्कृष्ट अनुसंधान (Research) और नवाचार (Innovation) संस्कृति को दर्शाता है। 

'राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार' 2025 के विजेताओं की पूरी लिस्ट 2025 - यहां देंखे 

Categories for Award: पुरस्कार के लिए श्रेणियाँ

पुरस्कारों को चार श्रेणियों में जारी किए जाते हैं

  • Vigyan Ratna (VR)
  • Vigyan Shri (VS)
  • Vigyan Yuva – Shanti Swarup Bhatnagar (VY-SSB)
  • Vigyan Team (VT)

Vigyan Puraskar 2025: पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानें

IIT मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. थलप्पिल प्रदीप को विज्ञान श्री श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। उन्हें स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री और आणविक समूहों में उनके विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त शोध के लिए सम्मानित किया गया है।

IIT मद्रास के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. मोहन शंकर शिव प्रकाश और कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग की प्रो. श्वेता प्रेम अग्रवाल को विज्ञान युवा - शांति स्वरूप भटनागर श्रेणी में चुना गया है।

प्रोफेसर मोहन शंकर शिव प्रकाश को किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों, चिकित्सा उपकरणों, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले बड़े पैमाने पर मानव मस्तिष्क इमेजिंग प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और स्वास्थ्य-तकनीकी क्षेत्र में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया है।

प्रोफेसर श्वेता प्रेम अग्रवाल को क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके अग्रणी अनुसंधान योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।

