Rashtriya Vigyan Puraskar 2025: IIT मद्रास के तीन प्रोफेसरों को मिला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जानें नाम

Rashtriya Vigyan Puraskar 2025: देश के प्रतिष्ठित “द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी” मद्रास (IIT Madras) के लिए यह एक गर्व का पल है। संस्थान के तीन प्रोफेसरों को वर्ष 2025 के लिए 'राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार' के लिए चुना गया है, जो भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार उन उपलब्धि IIT मद्रास की उत्कृष्ट अनुसंधान (Research) और नवाचार (Innovation) संस्कृति को दर्शाता है।

Categories for Award: पुरस्कार के लिए श्रेणियाँ

पुरस्कारों को चार श्रेणियों में जारी किए जाते हैं

Vigyan Ratna (VR)

Vigyan Shri (VS)

Vigyan Yuva – Shanti Swarup Bhatnagar (VY-SSB)

Vigyan Team (VT)

Vigyan Puraskar 2025: पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानें

IIT मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. थलप्पिल प्रदीप को विज्ञान श्री श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। उन्हें स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री और आणविक समूहों में उनके विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त शोध के लिए सम्मानित किया गया है।