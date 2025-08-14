Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
UP School Holidays 2025: 14 से 17 अगस्त तक बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश की सभी स्कूल, यहां देखें डिटेल्स

Uttar Pradesh School Closed: उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 4 दिनों की छुट्टी पड़ने वाली है। विद्यार्थी 18 अगस्त से वापस ज्वांइन कर सकेंगे। आइए इन छुट्टियों पर एक बार नजर डालते हैं-

Aug 14, 2025, 12:15 IST
Uttar Pradesh School Holiday
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सरकारी और प्राइवेट स्कूल 14 से 17 अगस्त, 2025 तक बंद रहेंगे। कई स्कूल चार दिन की छुट्टी का पालन करेंगे, जबकि कई स्कूलों के 14 अगस्त को खुले रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसे वैकल्पिक अवकाश के रूप में चिह्नित किया गया है।

अगस्त में कितने दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल?

तारीख

आयोजन

अगस्त 14, 2025

चेहलुम

अगस्त 15, 2025

स्वतंत्रता दिवस

अगस्त 16, 2025

श्री कृष्ण जन्माष्टमी

अगस्त 17, 2025

रविवार


क्यों बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूल?

बता दें कि 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सार्वजनिक अवकाश है। आइए इन छुट्टियों पर विस्तार में थोड़ा नजर डालते हैं-

14 अगस्त: चेहलुम (अरबईन)

चेहलुम मोहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण इस्लामी त्यौहार है, जो पैगंबर मुहम्मद के पोते इमाम हुसैन और कर्बला की लड़ाई के दौरान शहीदों की याद में मनाया जाता है। यह मुस्लिम समुदाय के लिए शोक के दिन में पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश में, चेहलुम को एक प्रतिबंधित अवकाश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका अर्थ है कि संस्थानों का बंद रहना वैकल्पिक है।

15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस

भारत हर साल 15 अगस्त को आजादी के तौर पर मनाता है। आज ही के दिन साल 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी और भारत ने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया था। इस दिन की शुरुआत लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के साथ होती है, जिसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्र के नाम भाषण होता है। स्कूल आमतौर पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करते हैं।

16 अगस्त: जन्माष्टमी

जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है। भारत में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जताया है, जहां भक्ति गीतों, कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाले नाटकों और मध्यरात्रि की प्रार्थनाएं शामिल होती है। मथुरा और वृंदावन में ये उत्सव विशेष रूप से भव्य होते हैं।

17 अगस्त: साप्ताहिक अवकाश

छुट्टी के चौथे दिन, 17 अगस्त को स्कूलों में नियमित रविवार की छुट्टी होगी।

ये सभी आयोजन पूरे चार दिन तक है और यही कारण है छात्रों को 4 दिनों की अवकाश मिलेगी और छात्र 18 अगस्त यानी सोमवार से वापस स्कूल जा पाएंगे। 

