IB SA Admit Card 2025 Download Link
Focus
Quick Links

Zero Enrollment School 2024-25: स्कूलों में टीचर हैं, छात्र नहीं! 2024-25 में देश के 8,000 स्कूलों में एडमिशन जीरो, 20,000 टीचर कर रहे काम, जाने मंत्रालय आंकड़े

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 27, 2025, 15:24 IST

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता हैं कि देश भर में करीब 8,000 ऐसे स्कूल हैं, जहां पिछले एक साल में 'जीरो एडमिशन' हुए है। यानी इन स्कूलों में एक भी नए छात्र ने दाखिला नहीं लिया है। परंतु, 20, 000 से ज्यादा टीचर्स काम कर रहे हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
Schools in India with Zero Admissions
Schools in India with Zero Admissions
Register for Result Updates

देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक अत्यंत चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2024-25 में देशभर के करीब 8,000 स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। स्कूलों में छात्रों की संख्या जीरो होने के बावजूद भी यहां करीब 20,000 से ज्यादा टीचर्स काम करते हैं।  

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल देश के सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। फिर, लिस्ट में तेलंगाना आता हैं। इस आधिकारिक आंकड़ों की जानकारी के अनुसार जीरो एडमिशन वाले स्कूलों में कुल 20,817 टीचर्स काम करते हैं।

Union Ministry of Education Report: केंद्रीय रिपोर्ट क्या कहती है? 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 सत्र के 12,954 से घटकर 2024-25 में जीरो एडमिशन वाले स्कूलों की संख्या 7,993 रह गई, जो करीब 5,000 की कमी को दर्शाती है। हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में एक भी ऐसा स्कूल नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल देश भर में ऐसे स्कूलों की संख्या 12,954 थी, जिसमें इस साल लगभग 5,000 की कमी आई है।

Zero Admission Report: राज्य के आंकड़ों के अनुसार जीरो एडमिशन 

मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार, इन राज्यों में सबसे ज्यादा जीरो एडमिशन वाले स्कूलों की टेबल दी गई हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। पूरी जानकारी और आंकड़ों को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।  

राज्य 

स्कूलों की संख्या

टीचर्स की संख्या

पश्चिम बंगाल 

3,812

17,965

तेलंगाना

2,245

1,016

मध्य प्रदेश  

463

223

जीरो एडमिशन पर केंद्र की प्रतिक्रिया

इस संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) को बताया कि, "स्कूली शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। हम राज्य सरकारों को सलाह देंगे कि वे इस बात की जांच करें कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है और उसके अनुसार कार्रवाई करें।"

यहां भी पढ़े: TS Intermediate Exam 2026 


Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News