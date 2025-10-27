Zero Enrollment School 2024-25: स्कूलों में टीचर हैं, छात्र नहीं! 2024-25 में देश के 8,000 स्कूलों में एडमिशन जीरो, 20,000 टीचर कर रहे काम, जाने मंत्रालय आंकड़े

देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक अत्यंत चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2024-25 में देशभर के करीब 8,000 स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। स्कूलों में छात्रों की संख्या जीरो होने के बावजूद भी यहां करीब 20,000 से ज्यादा टीचर्स काम करते हैं।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल देश के सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। फिर, लिस्ट में तेलंगाना आता हैं। इस आधिकारिक आंकड़ों की जानकारी के अनुसार जीरो एडमिशन वाले स्कूलों में कुल 20,817 टीचर्स काम करते हैं।

Union Ministry of Education Report: केंद्रीय रिपोर्ट क्या कहती है?

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 सत्र के 12,954 से घटकर 2024-25 में जीरो एडमिशन वाले स्कूलों की संख्या 7,993 रह गई, जो करीब 5,000 की कमी को दर्शाती है। हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में एक भी ऐसा स्कूल नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल देश भर में ऐसे स्कूलों की संख्या 12,954 थी, जिसमें इस साल लगभग 5,000 की कमी आई है।