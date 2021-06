Bank PO 2021: IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा के लिए टाइम मैनेजमेंट टिप्स

Bank PO Prelims Exam Tips for Time Management: टाइम मैनेजमेंट (Time management) और आर्डर ऑफ एटेम्पट (Order of attempts), दोनों ही IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उम्मीदवार जो IBPS PO प्रीलिम्स के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का प्रयास करते समय टाइम मैनेजमेंट (Time management) और आर्डर ऑफ एटेम्पट (Order of attempts) के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए. इस लेख में, आप IBPS PO प्रीलिम्स के लिए समय प्रबंधन और प्रयासों के क्रम से संबंधित कुछ आवश्यक टिप्स की जानकारी प्राप्त करेंगे. लेकिन उससे पहले, आइये हम IBPS PO प्रीलिम्स के नवीनतम परीक्षा पैटर्न के बारे में जानते हैं.

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, IBPS PO प्रीलिम्स एक घंटे की परीक्षा होगी. परीक्षा में तीन खंडों से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक खंड को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 20 मिनट का समय दिया जाएगा. प्रत्येक सेक्शन के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है.

टेस्ट का नाम प्रश्नों की संख्या (अधिकतम अंक) 20 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज 30 MCQs (30 अंक) 20 मिनट क्वंटीटिव एप्टीट्यूड 35 MCQs (35 Marks) 20 मिनट रिजिनिंग एबिलिटी 35 MCQs (35 Marks) 20 मिनट कुल 100 प्रश्न (100 अंक) 1 घंटे

ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत उत्तर मार्क करने पर दंड का प्रावधान है. प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक चौथाई या 0.25 अंक दंड स्वरूप काटे लिए जाएंगे. यदि किसी प्रश्न को एटेम्पट नहीं किया जाता है , अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है; उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा.

IBPS PO मेन्स के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को सेक्शन के साथ-साथ IBPS PO प्रीलिम्स के लिए निर्धारित ओवर-ऑल कट-ऑफ को भी क्लियर करना होगा.

कठिनाई स्तर के आधार पर, उम्मीदवारों को IBPS PO प्रीलिम्स के प्रत्येक खंड में तीन प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, और वे हैं:

1.आसान

2.औसत

3.कठिन

प्रत्येक खंड में, उम्मीदवारों को पहले आसान प्रश्नों के बाद औसत स्तर के प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए. यदि उनके पास अभी भी समय है, तो वे कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं अन्यथा उन्हें स्पर्श न करें. कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास न करें.

अब, आइए जानें कि सटीकता के साथ अधिकतम प्रश्नों को हल करने के प्रयासों का क्रम क्या होना चाहिए.

1. इंग्लिश लैंग्वेज

यह IBPS PO प्रीलिम्स के सबसे अधिक स्कोरिंग सेक्शन में से एक है. इस खंड में पहले हमें उन प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए जिन्हें 100% सटीकता के साथ हल किया जा सकता है.

इसका मतलब है, पहले हमें एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, फिलर्स एंड रीडिंग और विलोम और समानार्थक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्नों को हल करना चाहिए. बाद में, हम इस खंड के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं.

2. क्वंटीटिव एप्टीट्यूड

इस खंड में, पहले हमें Simplification, Approximation, Quadratic Equations से संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहिए और बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों को हल करना चाहिए. अंत में विविध वर्ड प्रॉब्लम को हल करना चाहिए. विविध वर्ड प्रॉब्लम में, उम्मीदवार को पहले लघु और सरल भाषा के प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए. हमें अंत में लंबे और कठिन यानी घुमाफिराकर पूछे गये प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए.

3. रिजिनिंग एबिलिटी

शुरुआत में Inequalities, Syllogism, Coding-Decoding, Blood Relation, Direction & Distance से संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहिए. बाद में कोई भी Puzzles और Seating Arrangement से सम्बन्धित प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकता है. Puzzles और Seating Arrangement के प्रश्नों में, वह चुनें जो छोटा और समझने में आसान हो.

तो ये IBPS PO प्रीलिम्स के लिए समय प्रबंधन और प्रयासों के क्रम से संबंधित कुछ उपयोगी टिप्स हैं, इन युक्तियों में से कोई भी परीक्षा में आपके प्रदर्शन को बढ़ा सकता है.