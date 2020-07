CBSE Syllabus 2020-21 में 30% की कटौती: यहाँ से डाउनलोड करें 9th, 10th, 11th, 12th का नया सिलेबस

COVID-19 महामारी के चलते CBSE Syllabus 2020-21 में 30% तक की कटौती बोर्ड द्वारा की गयी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने खुद ट्विटर द्वारा ये अपडेट दिया। इस लेख में हमने CBSE का नया सिलेबस डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया है। माननीय मंत्री जी ने अपने ट्वीट के द्वारा ये भी बताया कि लगभग 1,500 टीचर्स और एक्सपर्ट्स ने सिलेबस में कटौती से जुड़े सुझाव दिए थे जिनके विश्लेषण के बाद सीबीएसई को पाठ्यक्रम में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। नया सिलेबस आप नीचे दिए गए लिंक्स के द्वारा हासिल कर सकते हैं।

(Reduced) CBSE Syllabus for Class 12: 2020-21

(Reduced) CBSE Syllabus for Class 11: 2020-21

(Reduced) CBSE Syllabus for Class 10: 2020-21

(Reduced) CBSE Syllabus for Class 9: 2020-21

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी का ट्वीट:

Looking at the extraordinary situation prevailing in the country and the world, #CBSE was advised to revise the curriculum and reduce course load for the students of Class 9th to 12th. @PMOIndia @HMOIndia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @cbseindia29 @mygovindia