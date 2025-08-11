CCS University Result 2025 OUT: Chaudhary Charan Singh यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा UG, PG मार्कशीट Download Link

S.No. कोर्स का नाम वर्ष रिमार्क्स ऑफ नोटिस रिजल्ट तिथि रिजल्ट लिंक

1 BAJMC Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

2 BAJMC Sem-IV JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

3 B.Sc Computer Science Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

4 B.Sc Computer Science Sem-IV JUN-25 All Declared 11-08-2025

5 B.Voc(ACP) Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025

9 MAJMC Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

10 M.Sc Biochemistry Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

11 M.Sc Bioinformatics Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

12 M.Sc Biotechnology Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

13 M.Sc Computer Science Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

14 MIB Sem-II JUN-25 All Declared 11-08-2025 यहां क्लिक करें

17 M.A(NEP)URDU Sem-II JUN-25 Detain College 055 07-08-2025 यहां क्लिक करें

20 M.A(NEP)POLITICAL SCIENCE Sem-II JUN-25 Detain College 028,061,062,063,146,177,CAMPUS 07-08-2025 यहां क्लिक करें

22 M.A(NEP)ECONOMICS Sem-II JUN-25 Detain College 050 07-08-2025 यहां क्लिक करें

24 M.A(NEP)DEFENCE STUDIES Sem-II JUN-25 Detain College 055 07-08-2025 यहां क्लिक करें

25 M.A(NEP)HOME SCIENCE Sem-II JUN-25 Detain College 010,018,089,177 07-08-2025 यहां क्लिक करें

26 M.A(NEP)DRAWING & PAINTING Sem-II JUN-25 Detain College 003 07-08-2025 यहां क्लिक करें

27 M.Sc(NEP)PHYSICS Sem-II JUN-25 Detain College 042 07-08-2025 यहां क्लिक करें

29 M.Sc(NEP)MATHEMATICS Sem-II JUN-25 Detain College 003 07-08-2025 यहां क्लिक करें

32 M.Sc(NEP)MICROBIOLOGY Sem-II JUN-25 Detain College 853 07-08-2025 यहां क्लिक करें

33 M.Sc(NEP)BIOTECHNOLOGY Sem-II JUN-25 Detain College CAMPUS 07-08-2025 यहां क्लिक करें

34 M.Sc(NEP)ENVIRONMENTAL SCIENCE Sem-II JUN-25 Detain College CAMPUS 07-08-2025 यहां क्लिक करें

35 M.Sc(NEP)FORENSIC SCIENCE Sem-II JUN-25 Detain College CAMPUS 07-08-2025 यहां क्लिक करें

36 M.Sc Hsc(NEP)HUMAN DEVELOPMENT Sem-II JUN-25 Detain College 664 07-08-2025 यहां क्लिक करें

37 M.Sc Hsc(NEP)CLOTHING & TEXTILE Sem-II JUN-25 Detain College 698 07-08-2025 यहां क्लिक करें

38 M.Sc Hsc(NEP)FOOD & NUTRITION Sem-II JUN-25 Detain College 178,619,664,698 07-08-2025 यहां क्लिक करें