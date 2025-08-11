CCS University Result 2025 OUT: Chaudhary Charan Singh यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा UG, PG मार्कशीट Download Link

CCSU Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने जून 2025 सत्र के विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। नियमित और निजी दोनों ही श्रेणी के छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को पोर्टल पर अपना रोल नंबर दर्ज कर संबंधित कोर्स का चयन करना होगा।
CCS University Result 2025 Download Link
हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने जून 2025 सत्र के कई पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित कर दिए। इनमें बीएजेएमसी सेमेस्टर-2 और 4, बीएससी कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर-2 और 4, और एमएजेएमसी सेमेस्टर-2, एमएससी बायोकैमिस्ट्री सेमेस्टर-2, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेमेस्टर-2, एमएससी. बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर-2, एमएससी कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर-2 और अन्य UG, PG कोर्स शामिल हैं। सभी पाठ्यक्रमों के नतीजे “All Declared” स्थिति में जारी किए गए हैं, जिन्हें छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर अपने रोल नंबर और कोर्स चुनकर देख सकते हैं।
CCSU Result 2025 Direct Link
CCSU Result 2025: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिणाम 2025 कैसे चेक करें?
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU), मेरठ ने जून 2025 सत्र के कई यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:
सबसे पहले ब्राउज़र में ccsuniversity.ac.in खोलें।
होमपेज पर “Results” या “Examination Results” लिंक पर क्लिक करें।
ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना कोर्स नाम और सेमेस्टर/वर्ष चुनें।
दिए गए बॉक्स में अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर सही-सही भरें।
सबमिट करने के बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
परिणाम (मार्कशीट) का प्रिंट आउट निकाल लें या पीडीएफ डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
Chaudhary Charan Singh University Result 2025 डायरेक्ट लिंक
सभी छात्र नीचे दी गई Table में उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने-अपने कोर्स का रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए छात्र कोर्स का चयन कर अपना रोल नंबर दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर प्राप्तांक (Obtained Marks) और अन्य विवरण दिखाई देंगे। भविष्य में उपयोग के लिए छात्र मार्कशीट का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं।
S.No.
कोर्स का नाम
वर्ष
रिमार्क्स ऑफ नोटिस
रिजल्ट तिथि
रिजल्ट लिंक
1
BAJMC Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
2
BAJMC Sem-IV
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
3
B.Sc Computer Science Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
4
B.Sc Computer Science Sem-IV
JUN-25
All Declared
11-08-2025
5
B.Voc(ACP) Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
6
B.Voc(ACP) Sem-IV
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
7
B.Voc(Yogic Science) Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
8
B.Voc(Yogic Science) Sem-IV
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
9
MAJMC Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
10
M.Sc Biochemistry Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
11
M.Sc Bioinformatics Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
12
M.Sc Biotechnology Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
13
M.Sc Computer Science Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
14
MIB Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
15
LL.M Sem-II
JUN-25
All Declared
11-08-2025
|यहां क्लिक करें
16
M.A(NEP)HINDI Sem-II
JUN-25
Detain College 028,038,050,055,686,CAMPUS
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
17
M.A(NEP)URDU Sem-II
JUN-25
Detain College 055
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
18
M.A(NEP)ENGLISH Sem-II
JUN-25
Detain College 028,177
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
19
M.A(NEP)HISTORY Sem-II
JUN-25
Detain College 056,091
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
20
M.A(NEP)POLITICAL SCIENCE Sem-II
JUN-25
Detain College 028,061,062,063,146,177,CAMPUS
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
21
M.A(NEP)SOCIOLOGY Sem-II
JUN-25
Detain College 028,091,146,177
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
22
M.A(NEP)ECONOMICS Sem-II
JUN-25
Detain College 050
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
23
M.A(NEP)GEOGRAPHY Sem-II
JUN-25
Detain College 018,019,088
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
24
M.A(NEP)DEFENCE STUDIES Sem-II
JUN-25
Detain College 055
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
25
M.A(NEP)HOME SCIENCE Sem-II
JUN-25
Detain College 010,018,089,177
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
26
M.A(NEP)DRAWING & PAINTING Sem-II
JUN-25
Detain College 003
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
27
M.Sc(NEP)PHYSICS Sem-II
JUN-25
Detain College 042
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
28
M.Sc(NEP)CHEMISTRY Sem-II
JUN-25
Detain College 010,042,055
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
29
M.Sc(NEP)MATHEMATICS Sem-II
JUN-25
Detain College 003
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
30
M.Sc(NEP)BOTANY Sem-II
JUN-25
Detain College 007,028,042,098
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
31
M.Sc(NEP)ZOOLOGY Sem-II
JUN-25
Detain College 004,CAMPUS
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
32
M.Sc(NEP)MICROBIOLOGY Sem-II
JUN-25
Detain College 853
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
33
M.Sc(NEP)BIOTECHNOLOGY Sem-II
JUN-25
Detain College CAMPUS
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
34
M.Sc(NEP)ENVIRONMENTAL SCIENCE Sem-II
JUN-25
Detain College CAMPUS
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
35
M.Sc(NEP)FORENSIC SCIENCE Sem-II
JUN-25
Detain College CAMPUS
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
36
M.Sc Hsc(NEP)HUMAN DEVELOPMENT Sem-II
JUN-25
Detain College 664
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
37
M.Sc Hsc(NEP)CLOTHING & TEXTILE Sem-II
JUN-25
Detain College 698
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
38
M.Sc Hsc(NEP)FOOD & NUTRITION Sem-II
JUN-25
Detain College 178,619,664,698
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
39
M.Com(NEP) Sem-II
JUN-25
Detain College 028,042,290
07-08-2025
|यहां क्लिक करें
40
B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-II
JUN-25
Detain College 004,082
06-08-2025
|यहां क्लिक करें
41
B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-IV
JUN-25
ALL Declared
06-08-2025
|यहां क्लिक करें
42
B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-VI
JUN-25
Detain College 071,118
06-08-2025
|यहां क्लिक करें
43
B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-VIII
JUN-25
Detain College 047,118
06-08-2025
|यहां क्लिक करें
44
M.Sc(Biochemistry). Sem-IV
JUN-25
All Declared
04-08-2025
|यहां क्लिक करें
45
M.Sc(Bioinformatics). Sem-IV
JUN-25
All Declared
04-08-2025
|यहां क्लिक करें
46
B.A.(Pvt.) II Year
2025
All Declared
03-08-2025
|यहां क्लिक करें
