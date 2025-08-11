UP Board Compartment Result 2025 OUT
CCS University Result 2025 OUT: Chaudhary Charan Singh यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा UG, PG मार्कशीट Download Link

CCSU Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (Chaudhary Charan Singh University), मेरठ ने य़ूजी और पीजी परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। परिणाम नियमित और निजी दोनों छात्रों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र रोल नंबर का उपयोग करके अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 11, 2025, 13:36 IST
CCSU Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने जून 2025 सत्र के विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। नियमित और निजी दोनों ही श्रेणी के छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को पोर्टल पर अपना रोल नंबर दर्ज कर संबंधित कोर्स का चयन करना होगा।

CCS University Result 2025 Download Link

हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने जून 2025 सत्र के कई पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित कर दिए। इनमें बीएजेएमसी सेमेस्टर-2 और 4, बीएससी कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर-2 और 4, और एमएजेएमसी सेमेस्टर-2, एमएससी बायोकैमिस्ट्री सेमेस्टर-2, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेमेस्टर-2, एमएससी. बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर-2, एमएससी कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर-2 और अन्य UG, PG कोर्स शामिल हैं। सभी पाठ्यक्रमों के नतीजे “All Declared” स्थिति में जारी किए गए हैं, जिन्हें छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर अपने रोल नंबर और कोर्स चुनकर देख सकते हैं। 

CCSU Result 2025 Direct Link

यहां क्लिक करें

CCSU Result 2025: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिणाम 2025 कैसे चेक करें?

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU), मेरठ ने जून 2025 सत्र के कई यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले ब्राउज़र में ccsuniversity.ac.in खोलें।

  • होमपेज पर “Results” या “Examination Results” लिंक पर क्लिक करें।

  • ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना कोर्स नाम और सेमेस्टर/वर्ष चुनें।

  • दिए गए बॉक्स में अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर सही-सही भरें।

  • सबमिट करने के बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • परिणाम (मार्कशीट) का प्रिंट आउट निकाल लें या पीडीएफ डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

Chaudhary Charan Singh University Result 2025 डायरेक्ट लिंक

सभी छात्र नीचे दी गई Table में उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने-अपने कोर्स का रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए छात्र कोर्स का चयन कर अपना रोल नंबर दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर प्राप्तांक (Obtained Marks) और अन्य विवरण दिखाई देंगे। भविष्य में उपयोग के लिए छात्र मार्कशीट का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं।

S.No.

कोर्स का नाम

वर्ष

रिमार्क्स ऑफ नोटिस

रिजल्ट तिथि

रिजल्ट लिंक

1

BAJMC Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

 यहां क्लिक करें

2

BAJMC Sem-IV

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

3

B.Sc Computer Science Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

4

B.Sc Computer Science Sem-IV

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  

5

B.Voc(ACP) Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  

6

B.Voc(ACP) Sem-IV

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

7

B.Voc(Yogic Science) Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

8

B.Voc(Yogic Science) Sem-IV

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

9

MAJMC Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

10

M.Sc Biochemistry Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

11

M.Sc Bioinformatics Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

12

M.Sc Biotechnology Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

13

M.Sc Computer Science Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

14

MIB Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

15

LL.M Sem-II

JUN-25

All Declared

11-08-2025

  यहां क्लिक करें

16

M.A(NEP)HINDI Sem-II

JUN-25

Detain College 028,038,050,055,686,CAMPUS

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

17

M.A(NEP)URDU Sem-II

JUN-25

Detain College 055

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

18

M.A(NEP)ENGLISH Sem-II

JUN-25

Detain College 028,177

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

19

M.A(NEP)HISTORY Sem-II

JUN-25

Detain College 056,091

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

20

M.A(NEP)POLITICAL SCIENCE Sem-II

JUN-25

Detain College 028,061,062,063,146,177,CAMPUS

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

21

M.A(NEP)SOCIOLOGY Sem-II

JUN-25

Detain College 028,091,146,177

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

22

M.A(NEP)ECONOMICS Sem-II

JUN-25

Detain College 050

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

23

M.A(NEP)GEOGRAPHY Sem-II

JUN-25

Detain College 018,019,088

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

24

M.A(NEP)DEFENCE STUDIES Sem-II

JUN-25

Detain College 055

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

25

M.A(NEP)HOME SCIENCE Sem-II

JUN-25

Detain College 010,018,089,177

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

26

M.A(NEP)DRAWING & PAINTING Sem-II

JUN-25

Detain College 003

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

27

M.Sc(NEP)PHYSICS Sem-II

JUN-25

Detain College 042

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

28

M.Sc(NEP)CHEMISTRY Sem-II

JUN-25

Detain College 010,042,055

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

29

M.Sc(NEP)MATHEMATICS Sem-II

JUN-25

Detain College 003

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

30

M.Sc(NEP)BOTANY Sem-II

JUN-25

Detain College 007,028,042,098

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

31

M.Sc(NEP)ZOOLOGY Sem-II

JUN-25

Detain College 004,CAMPUS

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

32

M.Sc(NEP)MICROBIOLOGY Sem-II

JUN-25

Detain College 853

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

33

M.Sc(NEP)BIOTECHNOLOGY Sem-II

JUN-25

Detain College CAMPUS

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

34

M.Sc(NEP)ENVIRONMENTAL SCIENCE Sem-II

JUN-25

Detain College CAMPUS

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

35

M.Sc(NEP)FORENSIC SCIENCE Sem-II

JUN-25

Detain College CAMPUS

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

36

M.Sc Hsc(NEP)HUMAN DEVELOPMENT Sem-II

JUN-25

Detain College 664

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

37

M.Sc Hsc(NEP)CLOTHING & TEXTILE Sem-II

JUN-25

Detain College 698

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

38

M.Sc Hsc(NEP)FOOD & NUTRITION Sem-II

JUN-25

Detain College 178,619,664,698

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

39

M.Com(NEP) Sem-II

JUN-25

Detain College 028,042,290

07-08-2025

  यहां क्लिक करें

40

B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-II

JUN-25

Detain College 004,082

06-08-2025

  यहां क्लिक करें

41

B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-IV

JUN-25

ALL Declared

06-08-2025

  यहां क्लिक करें

42

B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-VI

JUN-25

Detain College 071,118

06-08-2025

  यहां क्लिक करें

43

B.Sc(Ag)Ex.Back Sem-VIII

JUN-25

Detain College 047,118

06-08-2025

  यहां क्लिक करें

44

M.Sc(Biochemistry). Sem-IV

JUN-25

All Declared

04-08-2025

  यहां क्लिक करें

45

M.Sc(Bioinformatics). Sem-IV

JUN-25

All Declared

04-08-2025

  यहां क्लिक करें

46

B.A.(Pvt.) II Year

2025

All Declared

03-08-2025

  यहां क्लिक करें

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

