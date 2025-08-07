HARTRON DEO Vacancy 2025: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती, शैक्षणिक योग्यता जानें

HARTRON DEO Vacancy 2025: हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HARTRON) की ओर से HARTRON DEO भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिसके तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में जॉब वर्क के आधार पर 130 डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपना आवेदन 19 अगस्त 2025 तक पूरा करना होगा।
निकाली गई भर्ती से संबंधित आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार इसके लिए योग्य होंगे। HARTRON DEO 2025 अधिसूचना पीडीएफ में योग्यता, जिलेवार रिक्तियों, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी शामिल है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
HARTRON DEO Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण
HARTRON DEO भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2025 तक संबंधित भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HARTRON)
|
पद का नाम
|
डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)
|
पदों की संख्या
|
130
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
9 अगस्त 2025
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
26 अगस्त 2025
|
परीक्षा केंद्र
|
IDDC, अंबाला और HMSDC, गुरुग्राम
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://www.hartron.org.in/
HARTRON DEO Bharti 2025: जिलेवार रिक्त विवरण
नीचे टेबल में उम्मीदवारों की सुविधाओं के लिए उम्मीदवार जिलेवार रिक्त विवरणों की जांच कर तय पदों की संख्या की जांच कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
जिला
|
पदों की संख्या
|
अंबाला
|
10
|
भिवानी
|
10
|
फरीदाबाद
|
10
|
फतेहाबाद
|
10
|
जींद
|
10
|
कुरुक्षेत्र
|
10
|
नूह
|
10
|
पलवल
|
10
|
पानीपत
|
10
|
रोहतक
|
10
|
सिरसा
|
10
|
सोनीपत
|
10
|
यमुना नगर
|
10
|
कुल पदों की संख्या
|
130
डाटा एंट्री पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?
हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HARTRON) की ओर से HARTRON DEO भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पदों को पूरा करना होगा:
-
10+2 (50% अंकों के साथ) या स्नातक
-
'ओ' लेवल या एक वर्षीय कंप्यूटर कोर्स के साथ
-
किसी भी स्ट्रीम में तीन वर्षीय डिप्लोमा
-
या बीसीए
-
या बी.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान / आईटी)
-
मैट्रिक (10वीं) 50% अंकों के साथ
-
कार्यालय प्रबंधन और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ
-
पोस्ट-मैट्रिक एक वर्षीय आईटीआई स्टेनोग्राफी पाठ्यक्रम
-
या स्टेनोग्राफी में एनसीवीटी (60% अंकों के साथ)
टाइपिंग स्पीड
-
डेटा पंचिंग गति:
न्यूनतम 9000 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा
(प्रति मिनट 150 कुंजी डिप्रेशन या लगभग 30 शब्द प्रति मिनट के बराबर)
HARTRON DEO Recruitment 2025: डाटा एंट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
HARTRON DEO भर्ती 2025 के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://www.hartron.org.in/ पर जाएं।
स्टेप 2 “Apply Online for Data Entry Operator Recruitment 2025” पर क्लिक करें
स्टेप 3 “New Registration” पर क्लिक कर पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
स्टेप 4 अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
स्टेप 5 मांगी गई डिटेल्स भरें।
स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू है)।
स्टेप 7 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
