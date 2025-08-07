HARTRON DEO Vacancy 2025: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती, शैक्षणिक योग्यता जानें

HARTRON DEO Vacancy 2025: हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HARTRON) की ओर से HARTRON DEO भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिसके तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में जॉब वर्क के आधार पर 130 डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपना आवेदन 19 अगस्त 2025 तक पूरा करना होगा।

निकाली गई भर्ती से संबंधित आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार इसके लिए योग्य होंगे। HARTRON DEO 2025 अधिसूचना पीडीएफ में योग्यता, जिलेवार रिक्तियों, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी शामिल है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

HARTRON DEO Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण

HARTRON DEO भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2025 तक संबंधित भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: