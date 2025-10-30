LIC AAO Result 2025: एलआईसी एएओ परिणाम licindia.in पर जारी, डाउनलोड करें जनरलिस्ट मेरिट लिस्ट PDF

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 29 अक्टूबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर LIC AAO रिजल्ट 2025 जारी किया। LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) पदों के लिए परीक्षा 2025 का आयोजन 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। LIC AAO रिजल्ट 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसमें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर हैं। हालांकि, बाकी पदों के लिए रिजल्ट 30 अक्टूबर, 2025 को जारी किए जाएंगे।
जिन उम्मीदवारों को LIC AAO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 में चुना गया है, उन्हें LIC AAO मेन्स परीक्षा 2025 के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 8 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है।
LIC AAO रिजल्ट 2025 OUT
LIC AAO 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जारी किया जाता है। LIC AAO रिजल्ट 2025 की तारीख 8 नवंबर, 2025 तय की गई है। LIC AAO 2025 का आयोजन AAO (जनरलिस्ट/स्पेशलिस्ट/असिस्टेंट इंजीनियर्स) भर्ती 2025 के तहत किया गया था।
LIC AAO Result 2025 PDF Download Link
LIC AAO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 PDF अब LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो उम्मीदवारों LIC AAO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे अब यह देख सकते हैं कि वे पास हुए हैं या नहीं। उम्मीदवारों नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके LIC AAO प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और 8 नवंबर को होने वाली LIC AAO मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। LIC AAO रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें:- LIC AAO Result 2025 PDF
LIC AAO Prelims Result 2025-हाइलाइट्स
LIC AAO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 को 29 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया है। इससे यह तय होगा कि कौन से उम्मीदवारों LIC AAO मेन्स 2025 के लिए योग्य हैं। उम्मीदवारों ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड करके अपना LIC AAO 2205 प्रीलिम्स रिजल्ट देख सकते हैं। LIC AAO रिजल्ट 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
LIC AAO प्रीलिम्स 2025
|
आयोजक निकाय
|
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
|
रिजल्ट जारी होने की तारीख
|
29 अक्टूबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
licindia.in
|
रिजल्ट का फॉर्मेट
|
|
अगला चरण
|
LIC AAO मेन्स परीक्षा
LIC AAO Result 2025 कहां और कैसे देखें?
जो उम्मीदवारों प्रारंभिक परीक्षा के लिए LIC AAO जनरलिस्ट 2025 रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वे अब अपना LIC AAO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 देख सकते हैं। LIC जनरलिस्ट रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
-
LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
-
अब “करियर” बटन पर क्लिक करें।
-
LIC AAO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 के लिए दिए गए लिंक को चुनें।
-
अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F दबाएं।
-
देखें कि आप पास हुए हैं या नहीं और LIC AAO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 डाउनलोड करें।
