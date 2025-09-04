LIC Scholarship Scheme 2025: 40000 रुपये तक के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानें

LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में आर्थिक मदद देने के लिए गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप चलाता है। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है जो किसी सरकारी/प्राइवेट कॉलेज/यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसमें मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अन्य ग्रेजुएशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे Courses शामिल हैं।

LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025

LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 उन छात्रों के लिए एक शानदार मौका है जो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। यह स्कॉलरशिप नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में तकनीकी और वोकेशनल Courses के लिए भी दी जाती है। इसके अलावा, 12वीं कक्षा के बाद इंटीग्रेटेड Courses के लिए भी यह उपलब्ध है। स्कॉलरशिप की राशि हर कोर्स के लिए अलग-अलग होती है।