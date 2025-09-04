LIC Scholarship Scheme 2025: 40000 रुपये तक के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानें

LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में आर्थिक मदद देने के लिए गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप चलाता है। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है जो किसी सरकारी/प्राइवेट कॉलेज/यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसमें मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अन्य ग्रेजुएशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे Courses शामिल हैं।
LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025
LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 उन छात्रों के लिए एक शानदार मौका है जो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। यह स्कॉलरशिप नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में तकनीकी और वोकेशनल Courses के लिए भी दी जाती है। इसके अलावा, 12वीं कक्षा के बाद इंटीग्रेटेड Courses के लिए भी यह उपलब्ध है। स्कॉलरशिप की राशि हर कोर्स के लिए अलग-अलग होती है।
LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मापदंड
स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए Candidates को कुछ तय पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। यह पात्रता मापदंड दोनों तरह की स्कॉलरशिप के लिए अलग-अलग हैं: सामान्य स्कॉलरशिप और लड़कियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप।
सामान्य स्कॉलरशिप के लिए पात्रता
जो Candidates सामान्य स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, उन्हें निम्नलिखित शैक्षिक पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा:
|
स्तर
|
शैक्षणिक योग्यता
|
प्रवेश (वित्त वर्ष 2025-26)
|
आय सीमा
|
कक्षा 12वीं (बारहवीं) के बाद
|
मूल्यांकन वर्ष 2022-23 / 2023-24 / 2024-25 में ≥60% अंकों या CGPA के साथ कक्षा XII / डिप्लोमा उत्तीर्ण
|
प्रथम वर्ष:
• चिकित्सा (एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस)
• इंजीनियरिंग (बीई, बी.टेक, बी.आर्क)
• स्नातक (किसी भी विषय में)
• एकीकृत पाठ्यक्रम
• डिप्लोमा (किसी भी क्षेत्र में)
• व्यावसायिक पाठ्यक्रम (सरकारी मान्यता प्राप्त)
• आईटीआई / समकक्ष पाठ्यक्रम
|
माता-पिता/अभिभावक की आय ≤ ₹4,50,000 प्रति वर्ष
|
कक्षा 10वीं (दसवीं) के बाद
|
मूल्यांकन वर्ष 2022-23 / 2023-24 / 2024-25 में ≥60% अंकों या CGPA के साथ कक्षा X (या समकक्ष) उत्तीर्ण
|
प्रथम वर्ष:
• व्यावसायिक पाठ्यक्रम
• डिप्लोमा पाठ्यक्रम
• आईटीआई (सरकारी मान्यता प्राप्त)
|
माता-पिता/अभिभावक की आय ≤ ₹4,50,000 प्रति वर्ष
लड़कियों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की पात्रता
जो Candidates लड़कियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा:
|
मानदंड
|
विवरण
|
पात्रता (शैक्षणिक)
|
महिला उम्मीदवार जिन्होंने मूल्यांकन वर्ष 2022-23 / 2023-24 / 2024-25 में ≥60% अंकों / सीजीपीए के साथ दसवीं कक्षा (या समकक्ष) उत्तीर्ण की हो
|
प्रवेश आवश्यकताएँ (वित्त वर्ष 2025-26)
|
प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया होना चाहिए :
• इंटरमीडिएट / 10+2 पैटर्न
• व्यावसायिक पाठ्यक्रम
• डिप्लोमा पाठ्यक्रम
• आईटीआई पाठ्यक्रम (सरकारी मान्यता प्राप्त)
|
अवधि
|
छात्रवृत्ति 2 वर्षों के लिए लागू
|
आय सीमा
|
माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹4,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए
LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें
Candidates गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
- LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
- होमपेज पर आपको “LIC Golden Jubilee Scholarship 2025” के लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा।
- स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन का लिंक, आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विस्तृत जानकारी होगी।
- “Apply Here for Scholarship Scheme 2025” पर क्लिक करें।
- आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा। यहां गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी भरें।
- आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के लिए इसे सहेज कर रखें।
LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन
Candidates यहां दिए गए लिंक से गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
|
एलआईसी गोल्डन जुबलीस्कॉलरशिप
