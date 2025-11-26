Maharashtra Police Bharti 2025: 15,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट जल्द, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Bihar DELEd Result 2025 OUT
By Vijay Pratap Singh
Nov 26, 2025, 16:21 IST

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के तहत कॉन्स्टेबल और संबंधित 15,631 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। इसके बाद उन्हें आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें।

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025
महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 में 15,631 खाली पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इसमें पुलिस कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर, जेल कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल-SRPF और पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड्समैन जैसे पद शामिल हैं। उम्मीदवारों 29 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को यह पक्का करना चाहिए कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। उन्हें आखिरी तारीख से पहले महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब सक्रिय है। उम्मीदवारों आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 15,631 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। इस साल, सरकार ने कई अहम पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह महाराष्ट्र पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है।

आवेदकों को आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए अंतिम तारीख से काफी पहले अपने ऑनलाइन फॉर्म भर लेने चाहिए। इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। इसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा और एक लिखित परीक्षा शामिल है।

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के बारे में हाइलाइट्स

नीचे दी गई टेबल में महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 की अधिसूचना की खास जानकारी दी गई है:

भर्ती संगठन का नाम

महाराष्ट्र पुलिस

पद का नाम

पुलिस कॉन्स्टेबल और अन्य पद

कुल खाली पद

15,631

अधिसूचना जारी होने की तारीख

29 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख

29 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख

30 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

mahapolice.gov.in

महाराष्ट्र पुलिस ऑनलाइन आवेदन 2025 अप्लाई डायरेक्ट लिंक

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आधिकारिक लिंक महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करने और आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने से यह पक्का होता है कि आवेदन सुरक्षित रूप से जमा हो गया है और भर्ती अधिकारियों ने उसे स्वीकार कर लिया है।

यहां क्लिक करे:- Maharashtra Police Bharti 2025 Apply Online Link

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के चरण इस प्रकार हैं:

चरण 1:आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें।

चरण 2: रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें और फॉर्म को पूरा भरें।

चरण 3: अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और संपर्क जानकारी सही-सही दर्ज करें।

चरण 4: अपनी नई तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

चरण 5: अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

चरण 6: फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।

महाराष्ट्र पुलिस आवेदन शुल्क 2025

उम्मीदवारों को महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और यह कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है:

कैटेगरी

शुल्क

सामान्य/अनारक्षित

450 रुपये

आरक्षित कैटेगरी

350 रुपये

उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दौरान भविष्य में जरूरत पड़ने पर दिखाने के लिए अपनी शुल्क रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए।

महाराष्ट्र पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती वैकेंसी 2025

महाराष्ट्र पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के तहत अलग-अलग पदों के लिए कुल 15,631 खाली पदों की घोषणा की गई है। इस भर्ती का उद्देश्य पुलिस कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर, जेल कॉन्स्टेबल, सशस्त्र पुलिस कॉन्स्टेबल (SRPF), और पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड्समैन जैसे पदों को भरना है। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों अब पदों के अनुसार खाली पदों का पूरा ब्योरा देख सकते हैं।

पद का नाम

खाली पद

पुलिस कॉन्स्टेबल

12,399

पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर

234

जेल कॉन्स्टेबल

580

पुलिस कॉन्स्टेबल–SRPF

2,393

पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड्समैन

25

कुल खाली पद

15,631

महाराष्ट्र पुलिस चयन प्रक्रिया 2025

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों की भर्ती सुनिश्चित हो सके:

  •    शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा (PET और PST)

  •    लिखित परीक्षा

  •    स्किल टेस्ट (ड्राइवर पदों के लिए)

सभी चरणों में सफल रहने वाले उम्मीदवारों पर अंतिम चयन और नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र पुलिस पात्रता मानदंड 2025

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ पात्रता मानकों को पूरा करना होगा:

मानदंड (Criteria)

विवरण (Details)

आयु सीमा (Age Limit)

18 – 28 वर्ष (Years)

शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास (12th Pass from a recognized board)

राष्ट्रीयता (Nationality)

भारतीय (Indian)

अन्य जरूरतें (Other Requirements)

महाराष्ट्र पुलिस के नियमों के अनुसार शारीरिक फिटनेस मानकों को पूरा करना जरूरी है। (Must meet physical fitness standards as per Maharashtra Police rules.)

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

