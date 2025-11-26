Maharashtra Police Bharti 2025: 15,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट जल्द, यहां देखें पूरी डिटेल्स

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 में 15,631 खाली पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इसमें पुलिस कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर, जेल कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल-SRPF और पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड्समैन जैसे पद शामिल हैं। उम्मीदवारों 29 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को यह पक्का करना चाहिए कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। उन्हें आखिरी तारीख से पहले महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब सक्रिय है। उम्मीदवारों आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 15,631 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। इस साल, सरकार ने कई अहम पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह महाराष्ट्र पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है।

आवेदकों को आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए अंतिम तारीख से काफी पहले अपने ऑनलाइन फॉर्म भर लेने चाहिए। इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। इसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा और एक लिखित परीक्षा शामिल है। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के बारे में हाइलाइट्स नीचे दी गई टेबल में महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 की अधिसूचना की खास जानकारी दी गई है: भर्ती संगठन का नाम महाराष्ट्र पुलिस पद का नाम पुलिस कॉन्स्टेबल और अन्य पद कुल खाली पद 15,631 अधिसूचना जारी होने की तारीख 29 अक्टूबर 2025 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 29 अक्टूबर 2025 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in महाराष्ट्र पुलिस ऑनलाइन आवेदन 2025 अप्लाई डायरेक्ट लिंक महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आधिकारिक लिंक महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करने और आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने से यह पक्का होता है कि आवेदन सुरक्षित रूप से जमा हो गया है और भर्ती अधिकारियों ने उसे स्वीकार कर लिया है।

यहां क्लिक करे:- Maharashtra Police Bharti 2025 Apply Online Link महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के चरण इस प्रकार हैं: चरण 1:आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें। चरण 2: रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें और फॉर्म को पूरा भरें। चरण 3: अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और संपर्क जानकारी सही-सही दर्ज करें। चरण 4: अपनी नई तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें। चरण 5: अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। चरण 6: फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें। महाराष्ट्र पुलिस आवेदन शुल्क 2025 उम्मीदवारों को महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और यह कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है:

कैटेगरी शुल्क सामान्य/अनारक्षित 450 रुपये आरक्षित कैटेगरी 350 रुपये उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दौरान भविष्य में जरूरत पड़ने पर दिखाने के लिए अपनी शुल्क रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती वैकेंसी 2025 महाराष्ट्र पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के तहत अलग-अलग पदों के लिए कुल 15,631 खाली पदों की घोषणा की गई है। इस भर्ती का उद्देश्य पुलिस कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर, जेल कॉन्स्टेबल, सशस्त्र पुलिस कॉन्स्टेबल (SRPF), और पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड्समैन जैसे पदों को भरना है। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों अब पदों के अनुसार खाली पदों का पूरा ब्योरा देख सकते हैं। पद का नाम खाली पद पुलिस कॉन्स्टेबल 12,399 पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर 234 जेल कॉन्स्टेबल 580 पुलिस कॉन्स्टेबल–SRPF 2,393 पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड्समैन 25 कुल खाली पद 15,631