Windows 7 के लिए Microsoft ने बंद किया सपोर्ट: जानें अब इस्तेमाल करने के क्या हैं खतरे और कैसे कर सकते हैं मुफ्त में Upgrade

Microsoft अपने 10 साल पुराने Windows 7 का सपोर्ट आज बंद कर रहा है। Microsoft ने ये घोषणा पिछले साल ही कर दी थी कि कंपनी Windows 7 के लिए सिक्युरिटी अपडेट नहीं देगी। यदि आप अभी तक अपने PC या Laptop में Windows 7 चला रहे हैं तो आज ही अपडेट कर लें नहीं तो आपको कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दुनियाभर में Windows 7 के लाखों यूजर्स हैं और इसी को देखते हुए कंपनी ने अपने यूजर्स को Windows 10 पर फ्री अपग्रेड करने की सलाह दी थी। यूजर्स Windows 10 पर 14 जनवरी तक अपग्रेड कर सकते हैं।

22 अक्टूबर 2009 में Microsoft ने अपने यूजर्स को windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम उपल्बध कराया था, जिसे अब कंपनी की ओर से सिक्योरिटी पैच, बग फिक्स से जुड़ा कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ Windows 7 को कंपनी कोई भी टेकिन्कल सपोर्ट भी नहीं देगी। Windows 10 के फ्रीचर्स इंप्रूव करने के लिए Microsoft Windows 7 का सपोर्ट बंद कर रही है।

Windows 7 का सपोर्ट बंद होने के बाद इन खतरों का करना पड़ सकता है सामना

सपोर्ट बंद होने के बाद भी यूजर्स windows 7 को अपने PC या Laptop में चला सकते हैं लेकिन कंपनी की ओर से सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद हो जाएगा जिससे आपका डिवाइस मालवेयर और वायरस का शिकार हो सकता है। इतना ही नहीं Micorsoft से सपोर्ट बंद होने के बाद भी हैकर्स आपका कंप्यूटर हैक भी कर सकतै हैं। इससे बचने के लिए कंपनी ने Windows 10 में Windows 7 के डिवाइसेस को अपग्रेड करने की सलाह दी है।

इन स्टेप्स की मदद से Windows 7 से Windows 10 पर अपडेट करें अपना डिवाइस

1- Microsoft के आधिकारिक windows 10 डाउनलोड पे़ज पर जाएं।

2- अब Download Tool Now पर क्लिक करें।

3- अब Windows 10 Media Creation Tool को डाउनलोड करें।

4- Windows 10 Media Creation Tool को रन करें और लाइसेंस को Accept करें।

5- अब Upgrade This PC Now के ऑप्शन पर किल्क करें और Next पर किल्क करें।

6- Keep Personal File and Apps पर किल्क करें और Continue पर क्लिक करें।

7- अब Install पर किल्क करें। Windows 10 को इंस्टॉल होने में 30 मिनट से 1 घंटा लग सकता है।

8- Windows 10 के इंस्टॉल होने के बाद अपने डिवाइस को इंटरनेट से करनेक्ट करें और Settings में जाकर windows update पर किल्क करें। इसके बाद आपके डिवाइस में windows 10 डि़जिटल लाइसेंस के साथ एक्टिवेट हो जाएगी।

अपग्रेड करने पर ध्यान रहे कि आपका Windows 7 जेनुइन हो। पाइरेटेड या क्रेक्ड वर्जन के साथ ये तरीका काम नहीं करेगा। अगर आपके डिवाइस में Windows 7 से ऊपक का ऑपरेटिंग वर्जन है तो आपको परेशआन होने की ज़रूरत नहीं है। Microsoft ने सिर्फ Windows 7 के लिए सपोर्ट बंद किया है।