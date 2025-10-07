MP Police SI Bharti 2025: एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार के 500 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

MP Police SI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने सूबेदार और सब इंस्पेक्टर संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा 2025 की आधिकारिक अधिसूचना PDF 6 अक्टूबर 2025 को अपनी वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी कर दी है। सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन सुधार की सुविधा 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी।

MP Police SI Vacancy 2025: एमपी पुलिस SI, सूबेदार भर्ती हाइलाइट्स

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने Subedar (Ministerial), Stenographer और Assistant Sub-Inspector (Ministerial) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है। एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार भर्ती 2025 के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।