MP Police SI Bharti 2025: एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार के 500 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

By Vijay Pratap Singh
Oct 7, 2025, 11:54 IST

MP Police SI Vacancy 2025: मध्य प्रदेश पुलिस ने 2025 में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किए जा सकते हैं। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एमपी पुलिस SI भर्ती 2025 की अधिसूचना, आवेदन प्रक्रिया और सभी जरूरी जानकारी यहां से प्राप्त करें।

MP Police SI Vacancy 2025
MP Police SI Vacancy 2025

MP Police SI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने सूबेदार और सब इंस्पेक्टर संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा 2025 की आधिकारिक अधिसूचना PDF 6 अक्टूबर 2025 को अपनी वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी कर दी है। सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन सुधार की सुविधा 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी।

MP Police SI Vacancy 2025: एमपी पुलिस SI, सूबेदार भर्ती हाइलाइट्स

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने Subedar (Ministerial), Stenographer और Assistant Sub-Inspector (Ministerial) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है। एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार भर्ती 2025 के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)

पद का नाम

सूबेदार / सब इंस्पेक्टर

रिक्तियों की संख्या

500

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

https://esb.mp.gov.in/

अधिसूचना जारी होने की तिथि

6 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि

27 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

10 नवंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अवधि

27 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025

परीक्षा तिथि

9 जनवरी 2026 से 

MP Police SI Bharti 2025 का नोटिफिकेशन PDF

एमपी पुलिस SI भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी हो गया है। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से आयोजित होगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें।

MP Police SI Notification 2025 PDF

यहां क्लिक करें

MP Police SI Vacancy 2025 Details: कितने पदों पर होगी भर्ती?

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 500 रिक्तियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। नीचे दी गई तालिका में पदों का नाम और रिक्त पदों की संख्या देखी जा सकती है:

पद का नाम

पोस्ट कोड

रिक्त पदों की संख्या

सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल के अलावा)

03

377

सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल)

02

95

सूबेदार

01

28

एमपी पुलिस SI, सूबेदार भर्ती 2025 के लिए Eligibility Criteria क्या है?

एमपी पुलिस SI (सब इंस्पेक्टर) और सूबेदार भर्ती 2025 के लिए Eligibility Criteria निम्नलिखित हैं:

शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री या इसके समकक्ष होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

MP Police SI Bharti के लिए लंबाई कितनी हो?

MP सूबेदार और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए शारीरिक मापदंडों यहां देखें:

पद

पुरुष लंबाई (सेमी)

महिला लंबाई (सेमी)

छाती बिना फुलाए (सेमी)

छाती फुलाकर (सेमी)

सूबेदार व SI

167.5

152.4

81

86

MP Police SI Application Fee 2025: General, OBC, SC/ST के लिए कितनी फीस है?

Screenshot 2025-10-07 110826

MP Police SI Salary 2025: कितना मिलेगा वेतन?

Screenshot 2025-10-07 110931

