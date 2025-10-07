MP Police SI Bharti 2025: एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार के 500 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

MP Police SI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने सूबेदार और सब इंस्पेक्टर संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा 2025 की आधिकारिक अधिसूचना PDF 6 अक्टूबर 2025 को अपनी वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी कर दी है। सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन सुधार की सुविधा 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी।
MP Police SI Vacancy 2025: एमपी पुलिस SI, सूबेदार भर्ती हाइलाइट्स
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने Subedar (Ministerial), Stenographer और Assistant Sub-Inspector (Ministerial) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है। एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार भर्ती 2025 के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)
|
पद का नाम
|
सूबेदार / सब इंस्पेक्टर
|
रिक्तियों की संख्या
|
500
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://esb.mp.gov.in/
|
अधिसूचना जारी होने की तिथि
|
6 अक्टूबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि
|
27 अक्टूबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
|
10 नवंबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अवधि
|
27 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025
|
परीक्षा तिथि
|
9 जनवरी 2026 से
MP Police SI Bharti 2025 का नोटिफिकेशन PDF
एमपी पुलिस SI भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी हो गया है। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से आयोजित होगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें।
|
MP Police SI Notification 2025 PDF
MP Police SI Vacancy 2025 Details: कितने पदों पर होगी भर्ती?
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 500 रिक्तियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। नीचे दी गई तालिका में पदों का नाम और रिक्त पदों की संख्या देखी जा सकती है:
|
पद का नाम
|
पोस्ट कोड
|
रिक्त पदों की संख्या
|
सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल के अलावा)
|
03
|
377
|
सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल)
|
02
|
95
|
सूबेदार
|
01
|
28
एमपी पुलिस SI, सूबेदार भर्ती 2025 के लिए Eligibility Criteria क्या है?
एमपी पुलिस SI (सब इंस्पेक्टर) और सूबेदार भर्ती 2025 के लिए Eligibility Criteria निम्नलिखित हैं:
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री या इसके समकक्ष होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
MP Police SI Bharti के लिए लंबाई कितनी हो?
MP सूबेदार और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए शारीरिक मापदंडों यहां देखें:
|
पद
|
पुरुष लंबाई (सेमी)
|
महिला लंबाई (सेमी)
|
छाती बिना फुलाए (सेमी)
|
छाती फुलाकर (सेमी)
|
सूबेदार व SI
|
167.5
|
152.4
|
81
|
86
