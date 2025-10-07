IBPS RRB Correction Form 2025: आईबीपीएस आरआरबी फॉर्म में करेक्शन की आज अंतिम तिथि, एक्टिव लिंक ibps.in से करें बदलाव

IBPS RRB Correction Form 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।
संंबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू किए गए थे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर तय की गई थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 28 सितंबर, 2025 कर दिया गया था।
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स एग्जाम और मेन्स एग्जाम द्वारा पूरा किया जाएगा। इन एग्जाम को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।
IBPS RRB Correction Form 2025: ऑफिशियल नोटिस
जारी नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के साथ - साथ 200 रुपये आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा। ऑफिशियल नोटिस उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:
आईबीपीएस आरआरबी करेक्शन फॉर्म 2025
आईबीपीएस करेक्शन फॉर्म 2025 में किन विवरणों को ठीक नहीं किया जा सकता?
उम्मीदवारों द्वारा नीचे दिए गए निम्नलिखित विवरणों को नहीं बदला जा सकता:
-
नाम
-
राष्ट्रीयता
-
ईमेल आईडी
-
मोबाइल नंबर
-
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
-
पता
IBPS RRB Correction Form 2025: एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कैसे करें?
आईबीपीएस आरआरबी फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और D.O.B की आवश्यकता होगी। आप आसानी से फॉर्म में करेक्शन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, IBPS RRB Correction Form 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और D.O.B डालें।
स्टेप 4 फॉर्म में की गई गलती को सुधारे।
स्टेप 5 अब फॉर्म को सेव करने के बाद सब्मिट कर दें।
