Uniraj Result 2025: जारी हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट, uniraj.ac.in से करें चेक

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने B.A. (ऑनर्स) पार्ट-III परीक्षा 2025 के रीवैल्यूएशन (Revaluation) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने इस पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना परिणाम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। यह रिजल्ट उन छात्रों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने मूल परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होकर उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करवाया था। Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें? राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:- सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट https://uniraj.ac.in या https://result.uniraj.ac.in पर जाएं। होमपेज पर "Students Corner" सेक्शन में जाकर "Results" या सीधे "Result 2025" लिंक पर क्लिक करें। अपनी परीक्षा के कोर्स और वर्ष या सेमेस्टर का चयन करें। अपना रोल नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) सही ढंग से दर्ज करें। इसके बाद "Find" या "Submit" बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे आप

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी मार्कशीट में चेक करें ये डिटेल्स राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने 2025 की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। छात्र अब uniraj.ac.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के बाद सिर्फ अंकों पर ही नहीं, बल्कि मार्कशीट में दिए गए बाकी ज़रूरी विवरणों पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि आगे किसी गलती की वजह से परेशानी न हो। छात्र का नाम (Name of Student)

पिता/माता का नाम (Father’s/Mother’s Name)

रोल नंबर और पंजीकरण संख्या (Roll Number & Registration No.)

कोर्स और वर्ष (Course & Year)

विषयों के नाम और कोड (Subject Names & Codes)

प्राप्त अंक और कुल अंक (Marks Obtained & Total Marks)

नतीजे की स्थिति (Result Status)

मार्कशीट जारी करने की तारीख (Date of Issue)



Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 लिंक