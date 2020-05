NEET & JEE Main 2020 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी मुफ्त में दे सकते हैं मॉक टेस्ट, NTA ने लांच की ऐप: HRD Minister रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी

NTA JEE Main 2020 & NEET की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अब अपने मोबाइल फोन के द्वारा मुफ्त में Online Mock Test अटेम्प्ट कर सकते हैं। NTA ने स्टूडेंट्स के लिए 'National Test Abhyas' नाम से एक Android App लॉंच किया है। इसकी जानकारी HRD Minister रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद ट्वीट कर दी। ये Android App, Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

HRD Minister Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ का ट्वीट

Attention JEE (Main) and NEET aspirants! Curious to know about the ‘NATIONAL TEST ABHYAAS’ mobile application?

Take a look at the video below to know the features of the app that will help you prepare for your competitive exams efficiently.@DG_NTA @PIB_India @DDNewslive pic.twitter.com/BOHI5wKgmX