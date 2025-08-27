PM YASASVI 2025: OBC, EBC और DNT के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 31 अगस्त तक करें आवेदन पूरा

Schools Holiday on 27th August
By Priyanka Pal
Aug 27, 2025, 16:37 IST

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप का पूरा नाम 'PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (YASASVI)' है। यह योजना OBC, EBC और DNT छात्रों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। जिन छात्रों के परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, वे इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। यहां पात्रता, चयन और आवेदन से जुड़ी जानकारी के बारे में और जानें!

PM YASASVI 2025

PM YASASVI  Scholarship 2025: PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India, जिसे संक्षेप में YASASVI कहा जाता है, को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) द्वारा बनाया गया था। इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), और घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, जिसमें गैर-अधिसूचित जनजातियां (DNT) भी शामिल हैं, के छात्रों को स्कॉलरशिप देना है। Registration प्रक्रिया चल रही है और पीएम यशस्वी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। स्कॉलरशिप के लिए पात्र होने के लिए, छात्र के माता-पिता या अभिभावकों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को प्री-मैट्रिक या माध्यमिक स्तर पर उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। यह स्कॉलरशिप केवल भारत में पढ़ाई के लिए उपलब्ध है। यह उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाती है, जहां का छात्र रहने वाला है।

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप पात्रता

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करना होगा:

*   आवेदक OBC, EBC या DNT कैटेगरी से होने चाहिए।

*   माता-पिता/अभिभावकों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

*   छात्र को वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में नौवीं या ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ना चाहिए।

*   छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित होने चाहिए।

*   प्रोफेशनल Courses करने वाले छात्रों के लिए, उनके संस्थान के पास एक वैध UDISE (यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) या AISHE (ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन) कोड होना चाहिए।

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2025 अंतिम तिथि

योग्य Candidates scholarships.gov.in पर पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है।

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2025 परीक्षा तिथि

नवीनतम घोषणा के अनुसार, पीएम यशस्वी प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के तहत उन छात्रों का चयन किया जाएगा जो टॉप क्लास स्कूलों (TCS) में पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में केंद्र/राज्य/स्थानीय, सहायता प्राप्त या निजी स्कूल शामिल हैं, जिनका 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 100% पास प्रतिशत रहा है।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

