Bihar Lab Technician Vacancy 2025: बिहार में 1075 पदों के लिए भर्ती, योग्यता, आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सहित डिटेल जानें

By Priyanka Pal
Aug 27, 2025, 16:17 IST

SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025, NHM के तहत 1075 खाली पदों के लिए जारी कर दिया गया है। DMLT, BMLT, या M.Sc./B.Sc. की योग्यता रखने वाले योग्य Candidates 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2025 के बीच shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है।

SHS Bihar Technician Notification 2025: स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार (SHSB) ने SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 जारी किया है। इसके तहत लेबोरेटरी टेक्निशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्निशियन के 1075 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह नोटिफिकेशन नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत जारी किया गया है और Candidates आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 के लिए आवेदन करने वाले Candidates के पास लेबोरेटरी टेक्निशियन पदों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ 10+2 की योग्यता होनी चाहिए। वहीं, सीनियर लेबोरेटरी टेक्निशियन पद के लिए M.Sc. की डिग्री होना जरूरी है। Candidates की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।

SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 जारी

SHS ने आधिकारिक तौर पर 1075 खाली पदों के लिए SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया है। वे Candidates आवेदन करने के योग्य हैं, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में DMLT, BMLT, या M.Sc./B.Sc. किया है। सीनियर पदों के लिए संबंधित अनुभव भी जरूरी है। Candidates का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड लिंक

SHSC बिहार टेक्निशियन भर्ती 2025 के घोषित पदों पर आवेदन करने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें जरूरी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

एसएचएस बिहार तकनीशियन अधिसूचना 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 का महत्वपूर्ण विवरण

स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार (SHSB) ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत लेबोरेटरी टेक्निशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्निशियन के 1075 खाली पदों को भरने के लिए SHS बिहार टेक्निशियन भर्ती 2025 जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2025 के बीच खुले रहेंगे। SHS बिहार टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

विवरण

विवरण

संचालन निकाय

राज्य स्वास्थ्य सोसायटी बिहार (SHSB)

अधिसूचना संख्या

विज्ञापन संख्या 09/2025

पद नाम

प्रयोगशाला तकनीशियन और वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन

कुल रिक्तियां

1075

आवेदन प्रारंभ तिथि

1 सितंबर, 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

15 सितंबर, 2025

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी)

वेतन सीमा

₹15,000 – ₹24,000 प्रति माह

आधिकारिक वेबसाइट

shs.bihar.gov.in

SHS बिहार लैब टेक्निशियन भर्ती 2025 के लिए योग्यता

SHS बिहार लैब टेक्निशियन भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने से पहले, Candidates को सभी जरूरी योग्यताएं, जैसे शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा, को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। SHS बिहार लैब टेक्निशियन योग्यता 2025 का विवरण नीचे देखें।

लेबोरेटरी टेक्निशियन

*   भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ 10+2

*   किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (DMLT) या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री (BMLT)

सीनियर लेबोरेटरी टेक्निशियन

*   माइक्रोबायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, या बायोटेक्नोलॉजी में M.Sc. (DMLT के साथ या बिना) और टीबी लैब टेस्ट में 2 साल का अनुभव

या

*  DMLT के साथ लाइफ साइंसेज में B.Sc. और टीबी की जांच में 3 साल का अनुभव

आयु सीमा

1 अप्रैल, 2025 तक सभी Candidates की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। हालांकि, अधिकतम आयु सीमा हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग है:

*   UR/EWS (पुरुष): 37 साल

*   UR/EWS (महिला): 40 साल

*   BC/EBC (पुरुष और महिला): 40 साल

*   SC/ST (पुरुष और महिला): 42 साल

SHS बिहार लैब टेक्निशियन भर्ती 2025

स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने लैब टेक्निशियन पदों के लिए 1075 भर्तियां निकाली हैं। SHS बिहार लैब टेक्निशियन भर्ती 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

पद का नाम

रिक्तियों की संख्या

वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन

7

प्रयोगशाला तकनीशियन

1068

कुल

1075

SHS बिहार लैब टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2025: आवेदन शुल्क

इच्छुक Candidates को अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क की सूची नीचे दी गई है।

