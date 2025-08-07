PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी कोर्स के लिए एडमिशन हुए शुरू, यहां जानें योग्यता

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 5 साल का BA.LLB और 3 साल के LLB कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं, वे 7 अगस्त से 18 अगस्त, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को ध्यान देना होगा कि वे ऑनलाइन फॉर्म कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ppup.ac.in पर जाकर भर सकते हैं।
वहीं यूनिवर्सिटी की ओर से 21 अगस्त को शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों की पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 5 वर्षीय और 3 वर्षीय दोनों LLB कोर्स के लिए एडमिशन की प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए छात्रों को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
PPU LLB Admission 2025: महत्वपूर्ण विवरण
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में BA.LLB और LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
यूनिवर्सिटी
|
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी
|
एडमिशन कोर्स
|
BA.LLB और LLB
|
आवेदन करने की तिथि
|
7 से 18 अगस्त, 2025
|
फॉर्म में करेक्शन
|
19 अगस्त, 2025
|
मेरिट लिस्ट
|
21 अगस्त 2025 (पहली मेरिट लिस्ट)
|
आवेदन शुल्क
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ppup.ac.in
PPU LLB Admission 2025: शैक्षणिक योग्यता
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के 5 साल का BA.LLB और 3 साल के LLB कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को सभी मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। छात्र नीचे टेबल के माध्यम से अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की जांच कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
|
कोर्स
|
शैक्षणिक योग्यता
|
BA.LLB (5 वर्ष)
|
|
LLB (3 वर्ष)
|
वहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों को कक्षा 12वीं, ग्रेजुएशन में कम से कम 45 प्रतिशत के साथ, ओबीसी 42 प्रतिशत और एससी/एसटी 40 प्रतिशत अंकों के साथ पास किया होना चाहिए। संबंधित कोर्स में एडमिशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
