PSSSB Group B Recruitment 2025: पंजाब पुलिस में ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, 26 सितंबर से करें अप्लाई

PSSSB Group B Recruitment 2025: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ओर से ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत सीनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर सहित कुल 418 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
संबंधित भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होने जा रही है। उम्मदीवारों को 30 सितंबर से पहले आवेदन पूरा करना होगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत प्रकाशित विभिन्न विभागों में वरिष्ठ सहायक के पदों की संख्या 286 से बढ़ाकर 296 की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
PSSSB Group B Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन
नीचे टेबल में ग्रुपी बी भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार दिए गए लिंक के जरिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं:
|
पीएसएसएसबी ग्रुप बी भर्ती 2025
PSSSB Group B Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में पीएसएसएसबी ग्रुप बी भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB)
|
पद का नाम
|
ग्रुप बी
|
स्थान
|
पंजाब
|
आवेदन की तिथि
|
26 से 30 सितंबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा
|
आयु सीमा
|
18 से 37 वर्ष
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://sssb.punjab.gov.in/
PSSSB Group B Recruitment 2025 Notification: शैक्षणिक योग्यता
पंजाब ग्रुप बी भर्ती 2025 के लिए सभी उम्मीदवारों को मानदंड पूरे करने होंगे, जिसकी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:
|
पोस्ट का नाम
|
शैक्षणिक योग्यता
|
सीनियर असिस्टेंट
|
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से 120 घंटे के IT कोर्स और टाइपिंग टेस्ट के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता।
|
जूनियर ऑडिटर
|
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से बी.कॉम या एम.कॉम या समकक्ष योग्यता।
|
जूनियर ऑडिटर (ट्रेज़री और अकाउंट)
|
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से टाइपिंग के साथ बी.कॉम या एम.कॉम (अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट) या समकक्ष योग्यता।
|
डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी
|
ग्रेजुएशन डिग्री
|
ट्रेजरी ऑफिसर
|
ग्रेजुएशन डिग्री
|
सब डिवीजन ऑफिसर (सिविल)
|
अनुभव के साथ बीई/बीटेक (सिविल) या अनुभव के साथ डिप्लोमा
|
सेक्शन ऑफिसर (सिविल)
|
सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/ग्रेजुएशन डिग्री
|
सेक्शन ऑफिसर (इलेक्ट्रिकल)
|
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/ग्रेजुएशन डिग्री
PSSSB Group B Recruitment 2025: आवेदन शुल्क
नीचे टेबल में पीएसएसएसबी ग्रुप बी भर्ती 2025 के सभी वर्गों के साथ - साथ आवेदन शुल्क की जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:
|
वर्ग
|
आवेदन शुल्क
|
जनरल/स्वतंत्रता सेनानी/ खेल
|
1000/-
|
एससी/बीसी/ईडब्ल्यूएस
|
250/-
|
भूतपूर्व सैनिक एवं आश्रित
|
200/-
|
दिव्यांगजन
|
500/-
पीएसएसएसबी ग्रुप बी भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?
पीएसएसएसबी ग्रुप बी भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:
-
लिखित परीक्षा
-
टाइपिंग टेस्ट
-
दस्तावेज सत्यापन
-
अंतिम मेरिट सूची
