PSSSB Group B Recruitment 2025: पंजाब पुलिस में ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, 26 सितंबर से करें अप्लाई

PSSSB Group B Recruitment 2025: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ओर से ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत सीनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर सहित कुल 418 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होने जा रही है। उम्मदीवारों को 30 सितंबर से पहले आवेदन पूरा करना होगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत प्रकाशित विभिन्न विभागों में वरिष्ठ सहायक के पदों की संख्या 286 से बढ़ाकर 296 की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

PSSSB Group B Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

नीचे टेबल में ग्रुपी बी भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार दिए गए लिंक के जरिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं: