Rajasthan BSTC Pre DELed Syllabus 2026: यहाँ चेक करें राजस्थान प्री डीएलएड बीएसटीसी परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न

Rajasthan BSTC Pre DELed Syllabus 2026: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने प्रीडीएलएड 2026 सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए. ताकि वे परीक्षा की सही रणनीति बना सकें. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहाँ हम परीक्षा के लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक कर सकते हैं.
Rajasthan BSTC Pre DELED Syllabus 2026
English
राजस्थान का सामान्य अध्ययन
हिंदी
संस्कृत
मानसिक अभिक्षमता
शिक्षण अभिक्षमता
Comprehension
One Word Substitution
Proofreading
Narration
Sentence
Completion
Prepositions
Conjunctions
Correction of Sentences
Types of Sentences
Tenses
Vocabulary
Synonym
Antonyms
Articles
Spelling Errors
ऐतिहासिक पहलू
आर्थिक पहलू
भौगोलिक पहलू
कला, संस्कृति और साहित्य पहलू
सार्वजनिक जीवन,
सामाजिक पहलू
पर्यटन पहलू
राजनीतिक पहलू
समानार्थी शब्द
विलोम शब्द
युग्म शब्द
वाक्य निर्माण
शब्दों एवं वाक्यों में सुधार
मुहावरे और कहावतें
संज्ञा
समास
उपसर्ग
प्रत्यय
चरित्र विचार
सामान्य ज्ञान
शब्द रचना
उपसर्ग
प्रत्यय
समास
लिंग
प्रकार
संज्ञा
समानता
भेदभाव
तर्कसम्मत सोच
संबंध
विश्लेषण
शिक्षण सीखना नेतृत्व गुणवत्ता
सामाजिक संवेदनशीलता
रचनात्मकता
संचार कौशल
व्यावसायिक रवैया
सतत एवं व्यापक मू
BSTC Pre DELEd Exam 2026 Exam Pattern
DELED प्रवेश परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए 4 भागों यानी ए, बी, सी और डी आयोजित की जाती है. परीक्षा 3 घंटे के लिए आयोजित होती है जिसमें उम्मीदवारों को कुल 600 अंकों के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। उम्मीदवारों को इस राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए विस्तृत परीक्षा पैटर्न की अच्छी समझ आवश्यक है जो उम्मीदवारों को एक अध्ययन योजना तैयार करने में मदद करेगा और सफलता के प्रतिशत को बढाता हैI नीचे परीक्षा पैटर्न से जुड़ी कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की गई है जिसे उम्मीदवारों को समझना आवश्यक है.
प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं।
बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नही होगा
डीएलएड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) पूछे जाएंगे।
सेक्शन डी में अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी विषयों के लिए तीन उप-खंड होंगे। इसमें अंग्रेजी सभी के लिए अनिवार्य है, और अन्य दो पाठ्यक्रम पर आधारित हैं जिसके लिए उन्होंने चयन किया है
राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा पैटर्न
भाग
विषय
प्रश्नों की संख्या
अंक
अवधि
ए
मेंटल एबिलिटी
50
150
3 घंटे (180 मिनट)
बी
राजस्थान का सामान्य ज्ञान
50
150
सी
शिक्षण अभिक्षमता
50
150
डी
अंग्रेजी
20
60
संस्कृत
30
90
हिंदी
कुल
200
600
BSTC Pre DELEd Exam 2026: हाईलाइट्स
उम्मीदवार राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2026 से जुड़ी हाईलाइट्स यहाँ चेक कर सकते हैं-
परीक्षा का नाम
राजस्थान बीएसटीसी प्री डीलिड
आयोजक विश्वविद्यालय का नाम
वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान
कार्यक्रम की अवधि
2 वर्ष
आवेदन की अवधि
2 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025
परीक्षा की तिथि
जल्द घोषित होगी
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
परीक्षा से 10 दिन पूर्व
ऑफिसियल वेबसाइट
www.vmou.ac.in
