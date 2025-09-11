RBI Grade B Officer Recruitment 2025: मौका! आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा जानें

SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
RBI Grade B Officer Recruitment 2025: आरबीआई की ओर से ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जिसके तहत कुल 120 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। 

RBI Grade B Officer Recruitment 2025
RBI Grade B Officer Recruitment 2025

RBI Grade B Officer Notification 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके तहत कुल 120 रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसमें सामान्य, आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) और सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) पद शामिल हैं। 

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। 

1 जुलाई 2025 तक 21 से 30 वर्ष आयु सीमा वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं। एमफिल या पीएचडी योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। 

RBI Grade B General Officer Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

आरबीआई की ओर से कुल 120 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर, 2025 अंतिम तिथि तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025

यहां क्लिक करें

RBI Grade B Specialist Officer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:

संगठन का नाम

भारतीय रिजर्व बैंक

परीक्षा का नाम

आरबीआई ग्रेड बी 2025

नौकरी का स्थान

पूरे भारत में

आरबीआई ग्रेड बी रिक्ति 2025–26

120 (अपेक्षित)

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

आवेदन शुल्क 

  • जनरल/ OBC/ EWS - ₹ 850/-

  • SC/ ST/ PH - ₹ 100/-

चयन प्रक्रिया

  • चरण एक

  • चरण 2 

  • इंटरव्यू

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि

10 सितंबर, 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

30 सितंबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

https://rbi.org.in/

RBI Grade B Officer Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता 

नीचे टेबल में विभिन्न पदों के साथ - साथ शैक्षणिक योग्यता दी गई है:

पोस्ट

योग्यता

ग्रेड 'बी' (डीआर) में अधिकारी - (सामान्य)

  • उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए। स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए , किसी भी विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ डिग्री (न्यूनतम 3 वर्ष) आवश्यक है ( एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% )। स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए, किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ डिग्री (न्यूनतम 2 वर्ष) आवश्यक है, जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण अंक मान्य हैं।

ग्रेड 'बी' (डीआर) में अधिकारी - डीईपीआर

  • उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55% अंकों (या एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% ) के साथ अर्थशास्त्र, अर्थमिति, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थशास्त्र, एकीकृत अर्थशास्त्र या वित्त में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

ग्रेड 'बी' (डीआर) अधिकारी - डीएसआईएम

  • उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, गणितीय अर्थशास्त्र, अर्थमिति, सांख्यिकी एवं सूचना विज्ञान (आईआईटी-खड़गपुर), या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी एवं सूचना विज्ञान (आईआईटी-बॉम्बे) में कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक अधिसूचना देखें।

आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए 30 सितंबर, 2025 अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। सभी मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 मांगा गई डिटेल्स भरें। 

स्टेप 5 अब एप्लीकेशन फीस भरें और फॉर्म सब्मिट करें।

स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

