RBI Grade B Officer Recruitment 2025: मौका! आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा जानें

RBI Grade B Officer Notification 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके तहत कुल 120 रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसमें सामान्य, आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) और सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) पद शामिल हैं।

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।

1 जुलाई 2025 तक 21 से 30 वर्ष आयु सीमा वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं। एमफिल या पीएचडी योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

RBI Grade B General Officer Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

आरबीआई की ओर से कुल 120 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर, 2025 अंतिम तिथि तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं: