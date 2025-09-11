RBI Grade B Officer Recruitment 2025: मौका! आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा जानें

RBI Grade B Officer Notification 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके तहत कुल 120 रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसमें सामान्य, आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) और सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) पद शामिल हैं।
संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।
1 जुलाई 2025 तक 21 से 30 वर्ष आयु सीमा वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं। एमफिल या पीएचडी योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।
RBI Grade B General Officer Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन
आरबीआई की ओर से कुल 120 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर, 2025 अंतिम तिथि तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:
|
आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025
RBI Grade B Specialist Officer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:
|
संगठन का नाम
|
भारतीय रिजर्व बैंक
|
परीक्षा का नाम
|
आरबीआई ग्रेड बी 2025
|
नौकरी का स्थान
|
पूरे भारत में
|
आरबीआई ग्रेड बी रिक्ति 2025–26
|
120 (अपेक्षित)
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
आवेदन शुल्क
|
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि
|
10 सितंबर, 2025
|
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
|
30 सितंबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
RBI Grade B Officer Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता
नीचे टेबल में विभिन्न पदों के साथ - साथ शैक्षणिक योग्यता दी गई है:
|
पोस्ट
|
योग्यता
|
ग्रेड 'बी' (डीआर) में अधिकारी - (सामान्य)
|
|
ग्रेड 'बी' (डीआर) में अधिकारी - डीईपीआर
|
|
ग्रेड 'बी' (डीआर) अधिकारी - डीएसआईएम
|
आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
इच्छुक उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए 30 सितंबर, 2025 अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। सभी मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
स्टेप 4 मांगा गई डिटेल्स भरें।
स्टेप 5 अब एप्लीकेशन फीस भरें और फॉर्म सब्मिट करें।
स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
also read: LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड का ibpsonline.ibps.in पर इंतजार, परीक्षा 3 अक्टूबर को
Comments
All Comments (0)
Join the conversation