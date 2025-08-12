RRB Paramedical Result 2025: रेलवे ने पैरामेडिकल रिजल्ट किया जारी, कटऑफ यहां देखें

RRB Paramedical Result 2025 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दियाा गया है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 1376 रिक्त पदों को भरा जाना है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी की गई है।
इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए हाजिर होना होगा। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट कराना होगा।
RRB Paramedical Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को दिया गया है:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
|
एग्जाम
|
पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती
|
पदों की संख्या
|
1376
|
मेडिकल फीस
|
24 रुपये
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
RRB Paramedical Result 2025: रिजल्ट और कट ऑफ लिस्ट देखें
उम्मीदवार नीचे टेबल में डायरेक्ट लिंक के जरिए कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं:
|
आरआरबी जोन का नाम
|
परिणाम देखें
|
कटऑफ जांचें
|
आरआरबी मुंबई
|
आरआरबी रांची
|
आरआरबी पटना
|
आरआरबी मुजफ्फरपुर
|
आरआरबी अहमदाबाद
|
परिणाम
|
कट ऑफ
|
आरआरबी प्रयागराज
|
आरआरबी गोरखपुर
|
परिणाम
|
कट ऑफ
|
आरआरबी भोपाल
|
परिणाम
|
कट ऑफ
|
आरआरबी अजमेर
|
आरआरबी चंडीगढ़
|
आरआरबी गुवाहाटी
|
आरआरबी बिलासपुर
|
आरआरबी जम्मू-श्रीनगर
|
आरआरबी कोलकाता
|
आरआरबी सिलीगुड़ी
|
आरआरबी मालदा
|
आरआरबी भुवनेश्वर
|
आरआरबी त्रिवेंद्रम
|
परिणाम
|
कट ऑफ
|
आरआरबी सिकंदराबाद
|
आरआरबी बैंगलोर
|
कट ऑफ
|
आरआरबी चेन्नई
RRB पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती रिजल्ट 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें
इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम में शामिल होना होगा। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, वे नीचे दिए गए स्टेप के जरिए चेक व डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 “CEN‑04/2024 Result Of CBT For Paramedical Staff Posts” पर जाएं।
स्टेप 3 Zone‑Wise Merit List PDF लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 पीडीएफ ओपन करें, लिस्ट में Ctrl + F से अपना रोल नंबर और नाम सर्च करें।
स्टेप 5 अपनी योग्यता की स्थिति जांचें। यदि आपका रोल नंबर पीडीएफ में दिखाई देता है, तो आप डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जाम के लिए योग्य हैं।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें।
