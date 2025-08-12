RRB Paramedical Result 2025: रेलवे ने पैरामेडिकल रिजल्ट किया जारी, कटऑफ यहां देखें

UP Board Compartment Result 2025 OUT
RRB Paramedical Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एग्जाम में शामिल थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 12, 2025, 11:45 IST
RRB Paramedical Result 2025 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दियाा गया है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 1376 रिक्त पदों को भरा जाना है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी की गई है। 

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए हाजिर होना होगा। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट कराना होगा। 

RRB Paramedical Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को दिया गया है:

भर्ती प्राधिकरण 

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

एग्जाम

पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती

पदों की संख्या 

1376 

मेडिकल फीस 

24 रुपये

चयन प्रक्रिया 

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जाम

ऑफिशियल वेबसाइट 

indianrailways.gov.in

RRB Paramedical Result 2025: रिजल्ट और कट ऑफ लिस्ट देखें

उम्मीदवार नीचे टेबल में डायरेक्ट लिंक के जरिए कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं:

आरआरबी जोन का नाम

परिणाम देखें

कटऑफ जांचें

आरआरबी मुंबई

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी रांची

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी पटना

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी मुजफ्फरपुर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी अहमदाबाद

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी प्रयागराज

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी गोरखपुर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी भोपाल

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी अजमेर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी चंडीगढ़

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी गुवाहाटी

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी बिलासपुर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी जम्मू-श्रीनगर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी कोलकाता

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी सिलीगुड़ी

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी मालदा

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी भुवनेश्वर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी त्रिवेंद्रम

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी सिकंदराबाद

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी बैंगलोर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी चेन्नई

परिणाम

कट ऑफ

RRB पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती रिजल्ट 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम में शामिल होना होगा। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, वे नीचे दिए गए स्टेप के जरिए चेक व डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 “CEN‑04/2024 Result Of CBT For Paramedical Staff Posts” पर जाएं।

स्टेप 3 Zone‑Wise Merit List PDF लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 पीडीएफ ओपन करें, लिस्ट में Ctrl + F से अपना रोल नंबर और नाम सर्च करें। 

स्टेप 5 अपनी योग्यता की स्थिति जांचें। यदि आपका रोल नंबर पीडीएफ में दिखाई देता है, तो आप डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जाम के लिए योग्य हैं। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें। 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

