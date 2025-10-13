SBI CBO Result 2025 OUT: एसबीआई सीबीओ परिणाम sbi.bank.in पर जारी, डाउनलोड करें मेरिट सूची PDF

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 13 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI CBO Result 2025 जारी कर दिया है। इस परिणाम में साक्षात्कार (Interview) के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। SBI CBO परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई 2025 को किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब SBI द्वारा जारी की गई PDF सूची में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। यह परिणाम सामान्यीकरण प्रक्रिया (Normalization Process) पूरी होने के बाद जारी किया गया है। इसमें उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति, सेक्शन-वाइज अंक, और कुल अंक की जानकारी दी गई है।

उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक (Direct PDF Link) पर क्लिक करके अपना परिणाम देख सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर SBI CBO परिणाम PDF में शामिल हैं, उन्हें अब अगले चरण यानी साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।

एसबीआई सीबीओ परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड

एसबीआई ने 2964 रिक्तियों के लिए एसबीआई सीबीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार अब एसबीआई सीबीओ साक्षात्कार दौर में आगे बढ़ेंगे, जो आगामी दिनों में आयोजित होने वाला है। एसबीआई सीबीओ परिणाम पीडीएफ में अगले दौर के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब परिणाम पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। एसबी सीबीआई परिणाम 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।