SBI CBO Result 2025 OUT: एसबीआई सीबीओ परिणाम sbi.bank.in पर जारी, डाउनलोड करें मेरिट सूची PDF

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 13 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI CBO Result 2025 जारी कर दिया है। इस परिणाम में साक्षात्कार (Interview) के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। SBI CBO परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई 2025 को किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब SBI द्वारा जारी की गई PDF सूची में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। यह परिणाम सामान्यीकरण प्रक्रिया (Normalization Process) पूरी होने के बाद जारी किया गया है। इसमें उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति, सेक्शन-वाइज अंक, और कुल अंक की जानकारी दी गई है।
उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक (Direct PDF Link) पर क्लिक करके अपना परिणाम देख सकते हैं।
जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर SBI CBO परिणाम PDF में शामिल हैं, उन्हें अब अगले चरण यानी साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।
एसबीआई सीबीओ परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड
एसबीआई ने 2964 रिक्तियों के लिए एसबीआई सीबीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार अब एसबीआई सीबीओ साक्षात्कार दौर में आगे बढ़ेंगे, जो आगामी दिनों में आयोजित होने वाला है। एसबीआई सीबीओ परिणाम पीडीएफ में अगले दौर के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब परिणाम पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। एसबी सीबीआई परिणाम 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें:- SBI CBO Result 2025 PDF
एसबीआई सीबीओ परिणाम 2025 कैसे देखें?
उम्मीदवार ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके SBI CBO परिणाम 2025 देख सकते हैं या SBI CBO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
होमपेज पर "करियर" बटन पर क्लिक करें, फिर "SBI CBO 2025 भर्ती" पर क्लिक करें।
अब SBI CBO परिणाम 2025 पर क्लिक करें और परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।
भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम की पीडीएफ़ डाउनलोड करें।
SBI CBO परिणाम 2025 पर उल्लिखित विवरण
13 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए SBI CBO परिणाम 2025 में कई महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं जो उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन का आकलन करने और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों को समझने में मदद करते हैं। आधिकारिक SBI वेबसाइट पर SBI CBO परिणाम 2025 पीडीएफ़ प्रारूप में साक्षात्कार दौर के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।
SBI CBO परिणाम 2025: योग्य उम्मीदवारों के लिए आगे क्या है?
एसबीआई सीबीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 अब 13 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया जाएगा और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण, यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एसबीआई सीबीओ 2025 में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी के साथ-साथ, उम्मीदवारों को एसबीआई सीबीओ साक्षात्कार एडमिट कार्ड 2025 के अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक एसबीआई वेबसाइट देखते रहना चाहिए, जो साक्षात्कार की तारीख से लगभग 7-10 दिन पहले जारी किया जाएगा।
