RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 OUT: आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, अभी डाउनलोड करें PDF

RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने प्रश्नपत्र और उत्तरों की तुलना कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि लगती है, तो वे 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी, जिसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 PDF

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से RPSC असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key PDF) डाउनलोड कर सकते हैं। इस उत्तर कुंजी के जरिए अभ्यर्थी अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें कितने अंक मिल सकते हैं। अगर किसी प्रश्न या उत्तर में कोई गलती लगती है, तो उम्मीदवार 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।