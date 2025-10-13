RBI Grade B Admit Card 2025
RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 OUT: आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, अभी डाउनलोड करें PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 13, 2025, 16:25 IST

RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 OUT: जिन उम्मीदवारों ने RPSC असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी उत्तर कुंजी (Answer Key) डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 डाउनलोड करें
RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने प्रश्नपत्र और उत्तरों की तुलना कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि लगती है, तो वे 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी, जिसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

RPSC Assistant Engineer Answer Key 2025 PDF

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से RPSC असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key PDF) डाउनलोड कर सकते हैं। इस उत्तर कुंजी के जरिए अभ्यर्थी अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें कितने अंक मिल सकते हैं। अगर किसी प्रश्न या उत्तर में कोई गलती लगती है, तो उम्मीदवार 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

यहां क्लिक करें

AE (Mechanical Engineering) answer key 2024

यहां क्लिक करें

AE (Electrical Engineering) answer key 2024

यहां क्लिक करें

AE (Agriculture Engineering) answer key 2024

यहां क्लिक करें

AE (Civil Engineering) answer key 2024

यहां क्लिक करें

AE (G.K and G.S) answer key 2024

RPSC Assistant Engineer Answer key 2025 Download कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 

  1. सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — rpsc.rajasthan.gov.in

  2. होमपेज पर “News & Events” या “Answer Key” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. यहां “Assistant Engineer Answer Key 2025” लिंक पर जाएं।

  4. अब अपनी परीक्षा का परीक्षा नाम / पेपर कोड चुनें।

  5. लिंक पर क्लिक करते ही उत्तर कुंजी PDF खुल जाएगी।

  6. इसे डाउनलोड करें और अपने जवाबों से मिलान करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

