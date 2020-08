UPSC (IAS) Prelims 2020: परीक्षा स्थागित करने की माँग - SC एडवोकेट अलख अलोक ने UPSC अध्यक्ष को लिखा पत्र

UPSC अध्यक्ष को संबोधित पत्र में SC एडवोकेट अलख ने देश में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या की ओर संकेत किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से कई वर्तमान में COVID योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने भी स्थिति को गंभीर बना दिया है और यह विचार के योग्य है।

UPSC सिविल सेवा 2019: जानें क्या हैं टॉपर प्रदीप सिंह की सफलता के 5 मूल मंत्र जिनके द्वारा उन्होंने हासिल किया AIR 1

69,000 COVID Cases added in last 24-Hours! Situation is more alarming than ever!



On behalf of a group of UPSC Civil Services aspirants, I have submitted a Representation to the UPSC Chairman, seeking postponement of upcoming Civil Services (Preliminary) Exam. pic.twitter.com/UrSpffXguG