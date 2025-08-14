UKPSC Admit Card 2025 Out: सिविल जज परीक्षा के लिए एडमिट जारी, डायरेक्ट लिंक psc.ap.gov.in से करें डाउनलोड

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
UKPSC Admit Card 2025 Out: सिविल जज परीक्षा 2025 के लिए यूकेपीएससी की ओर से एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त, 2025 को आयोजित की जाएगी। आगे लेख में देखें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप। 

ByPriyanka Pal
Aug 14, 2025, 18:45 IST
UKPSC Admit Card 2025 Out: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार 31 अगस्त, 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट psc.ap.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 8 रिक्त पदों को भरा जाना है। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में शामिल होना होगा। 

UKPSC Admit Card 2025 Out: डायरेक्ट लिंक 

न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त, 2025 को किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपना एडमिट कार्ड नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके लिए जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

यूकेपीएससी एडमिट कार्ड 2025

यहां क्लिक करें

UKPSC Admit Card 2025 Out: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार यूकेपीएससी एडमिट कार्ड एवं परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) 

परीक्षा का नाम 

न्यायिक सेवा सिविल जज

पदों की संख्या 

8

परीक्षा तिथि

31 अगस्त 2025

परीक्षा का समय 

सुबह 10 से 1 बजे

ऑफिशियल वेबसाइट 

psc.ap.gov.in 

UKPSC Admit Card 2025 Out: ऑनलाइन एडमिट कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, एडमिट कार्ड पर जाएं।

स्टेप 3 Uttarakhand Judicial Service Judge Exam 2023 पर क्लिक करें

स्टेप 4 अब एडमिट कार्ड लॉगिन विंडों ओपन होगी। 

स्टेप 5 अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 6 अब एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7 एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


