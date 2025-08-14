UKPSC Admit Card 2025 Out: सिविल जज परीक्षा के लिए एडमिट जारी, डायरेक्ट लिंक psc.ap.gov.in से करें डाउनलोड

UKPSC Admit Card 2025 Out: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार 31 अगस्त, 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट psc.ap.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 8 रिक्त पदों को भरा जाना है। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में शामिल होना होगा।

न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त, 2025 को किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपना एडमिट कार्ड नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके लिए जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करने की आवश्यकता होगी।