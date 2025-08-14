UPSC Civil Services Admit Card 2025 Out: यूपीएससी सिविल सर्विस एडमिट कार्ड, यहां upsconline.gov.in से करें डाउनलोड

UPSC Civil Services Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सर्विस मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट डाउनलोड लिंक अपलोड कर दिया गया है। मेन्स एग्जाम के लिए उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in, upsconline.gov.in और upsconline.nic.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

देशभर में इस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त, 2025 से किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 1129 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कुल 979 पद और भारतीय वन सेवा (IFS) के 150 पदों को भरा जाएगा।

UPSC Civil Services Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

जो उम्मीदवार 22 अगस्त, 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं: