UPSC Civil Services Admit Card 2025 Out: यूपीएससी सिविल सर्विस एडमिट कार्ड, यहां upsconline.gov.in से करें डाउनलोड

UPSC Civil Services Admit Card 2025: यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विस मेन्स एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार 22 अगस्त 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं,वे अपना एडमिट कार्ड लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। 

ByPriyanka Pal
Aug 14, 2025, 18:00 IST
UPSC Civil Services Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सर्विस मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट डाउनलोड लिंक अपलोड कर दिया गया है। मेन्स एग्जाम के लिए उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in, upsconline.gov.in और upsconline.nic.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।  

देशभर में इस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त, 2025 से किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। 

इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 1129 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कुल 979 पद और भारतीय वन सेवा (IFS) के 150 पदों को भरा जाएगा। 

 जो उम्मीदवार 22 अगस्त, 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

यहां क्लिक करें

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में यूपीएससी मुख्य परीक्षा समय सारणी देख सकते हैं:

परीक्षा तिथि

सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक

22 अगस्त, 2025

पेपर-I – निबंध

 

23 अगस्त, 2025

सामान्य अध्ययन पेपर I

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II

24 अगस्त, 2025

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV

30 अगस्त, 2025

पेपर-ए - भारतीय भाषा

पेपर-बी – अंग्रेजी

31 अगस्त, 2025

पेपर-VI 

पेपर-VII

यूपीएससी मेन्स हॉल टिकट 2025 कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट यानी upsconline.nic.in पर आवेदन संख्या का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।

चरण 1: यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: 'एडमिट कार्ड' सेक्शन में उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: आवश्यक क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर दर्ज करें।
चरण 4: हॉल टिकट का प्रिंटआउट लें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

