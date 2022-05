UP Board Result: क्या कोरोना की वजह से यूपी बोर्ड रिजल्ट में हो रही देर? यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

UP Board 10th 12th Result 2022 Date: इस बार 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के परिणाम (UP Board 10th, 12th Result 2022) का इंतजार करीब-करीब 47 लाख से अधिक छात्रों को है. क्या कोरोना की वजह से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की रिजल्ट में हो रही देर? यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

UP Board Result 2022 Date

UP Board Result Date, UP Board Class 10th 12th Result 2022: यूपी बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट अब जल्द जारी होने की पूरी उम्मीद है. इस बार 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के परिणाम (UP Board 10th, 12th Result 2022) का इंतजार करीब-करीब 47 लाख से अधिक छात्रों को है.

UP Board Result 2022 Date: यूपी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे. बता दें ऐसे में छात्र नतीजे आधिकारिक वेबसाइट एवं जागरण जोश डॉट कॉम पर देख सकते हैं. जागरण जोश डॉट कॉम पर यूपी 12वीं रिजल्ट चेक कर सकते है और यूपी 10वीं रिजल्ट भी चेक कर सकते है.

UP Board Result 2022 kab aayega

UP Board Result 2022 kab aayega: बता दें इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक तथा 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल लगभग 47 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया है. इनमें 10वीं की परीक्षा के लिए लगभग 25 लाख छात्र और 12वीं की परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख छात्र उपस्थित हुए थे.

UP Board Result: कहां जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट

यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए इन वेबसाइटों upresults.nic.in, upmsp.edu.in, upmspresults.up.nic.in और results.nic.in का उपयोग करे. इन वेबसाइटों पर ही बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

UP board 10th, 12th result 2022 date: कैसे चेक करे यूपी बोर्ड का रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: छात्र यूपी बोर्ड क्लास 10th या यूपी बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2022' का लिंक पर क्लिक करे.

स्टेप 3: छात्र उसके बाद यूपी बोर्ड रोल नंबर तथा अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें तथा उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर शो होने लगेगा.

स्टेप 5: अपने रिजल्ट को छात्र डाउनलोड कर लें.

UP board 10th result 2022: कब होगा जारी रिजल्ट

UP board 10th result 2022: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जून के दूसरे सप्‍ताह तक जारी होने की संभावना है. बता दें बोर्ड ने अभी तक रिजल्‍ट डेट एवं समय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

UP board 12th result 2022: इस तारीख तक जारी होगा रिजल्ट

UP board 12th result 2022: बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं के रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट की सूची जारी की है. बता दें सभी छात्र बहुत ज्यादा बेसब्री से यूपी बोर्ड परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं.