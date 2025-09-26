UP Board Class 11th Chemistry Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड रसायन कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

CBSE 10th, 12th Date Sheet 2026 OUT!
UP Board Class 11th Chemistry Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 11 रसायन विज्ञान 2025-26 का पाठ्यक्रम अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करता है। इसमें प्रयोगशाला अभ्यास, समीकरण और संरचनाओं का विस्तार है। अंकन योजना विद्यार्थियों को परीक्षा में तैयारी और समय प्रबंधन में मदद करती है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को मजबूत आधार और व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है।

UP Board Class 11th Chemistry Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 11 रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम 2025-26 में विद्यार्थियों के लिए आधारभूत रसायन विज्ञान से लेकर जटिल अवधारणाओं तक का व्यवस्थित अध्ययन शामिल है। इसमें अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण विषय, प्रयोगशाला अभ्यास, रासायनिक समीकरण और संरचनाओं का विस्तृत विवरण शामिल है। 

यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को रसायन विज्ञान की मूलभूत समझ देने के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल विकसित करने में भी सहायक है। प्रत्येक विषय को ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है ताकि विद्यार्थी परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकें और रसायन विज्ञान में मजबूत आधार बना सकें।

UP Board Class 11 Chemistry Marking Scheme 2025-26

यूपी बोर्ड कक्षा 11 रसायन विज्ञान के लिए अंकन योजना में सभी अध्याय और प्रयोगों के लिए अंक स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। यह योजना विद्यार्थियों को परीक्षा में सही ढंग से तैयारी करने और समय का सही उपयोग करने में मदद करती है।

क्रम संख्या

अध्याय / विषय

अंक वितरण (Marks)

1

सामान्य प्रश्न (Multiple Choice / Objective)

06

2

संक्षिप्त उत्तर प्रश्न (2 अंक × 4)

08

 

संक्षिप्त उत्तर प्रश्न (2 अंक × 4)

08

4

विस्तृत उत्तर प्रश्न (3 अंक × 4)

12

5

विस्तृत उत्तर प्रश्न (4 अंक × 4)

16

6

प्रयोग / प्रायोगिक प्रश्न (5 अंक × 2)

10

7

प्रयोग / प्रायोगिक प्रश्न (5 अंक × 2)

10

8

व्यवस्थित लेखन और दीर्घ उत्तर (प्रयोगशाला)

10

9

अन्य प्रश्न / विशेष अभ्यास

10

कुल अंक

  

70

UP Board Class 11 Chemistry Syllabus 2025-26

