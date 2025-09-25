UP Board 12th Economics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड अर्थशास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को आर्थिक सिद्धांतों, नीतियों और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने में मदद करता है। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics) और समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिससे छात्रों को अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत और समग्र दोनों पहलुओं का ज्ञान हो सके। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना है, ताकि वे आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर सकें और प्रभावी समाधान सुझा सकें। यह नया पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें भविष्य में अर्थशास्त्र से संबंधित उच्च अध्ययन के लिए भी एक मजबूत नींव प्रदान करता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26