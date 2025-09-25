UP Board 12th Economics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड अर्थशास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को आर्थिक सिद्धांतों, नीतियों और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने में मदद करता है। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics) और समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिससे छात्रों को अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत और समग्र दोनों पहलुओं का ज्ञान हो सके। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना है, ताकि वे आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर सकें और प्रभावी समाधान सुझा सकें। यह नया पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें भविष्य में अर्थशास्त्र से संबंधित उच्च अध्ययन के लिए भी एक मजबूत नींव प्रदान करता है।
UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
अर्थशास्त्र
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 12 Economics Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
