UP LT Grade Teacher Exam Date 2025 OUT: यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानें कब होगी किस विषय की परीक्षा

By Vijay Pratap Singh
Oct 28, 2025, 10:19 IST

UP LT Grade Teacher Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी स्कूलों में एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। कुल 8 विषयों के लिए एग्जाम टाइम टेबल जारी किया गया है, उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से या इस लेख में नीचे दिए लिंक से परीक्षा शेड्यूल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UP LT Grade Teacher Exam Date 2025 OUT
UP LT Grade Teacher Exam Date 2025 OUT

UP LT Grade Teacher Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए 8 और विषयों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आयुक्त ओंकारनाथ सिंह के अनुसार, इन 8 विषयों की परीक्षा 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच 4 कार्यदिवसों में आयोजित की जाएगी।

इससे पहले 20 सितंबर को आयोग ने 6 विषयों की परीक्षा तिथि जारी की थी। अब केवल कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि जारी होना बाकी है। जिन विषयों के लिए परीक्षा तिथि घोषित की गई है, वे हैं — सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उर्दू और संगीत

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। नीचे लेख में सकते हैं कि किस विषय की परीक्षा कब आयोजित होगी

UP LT Grade Teacher Exam Date Notice PDF

यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उर्दू और संगीत विषयों की परीक्षाएं 17 से 25 जनवरी के बीच दो पालियों में आयोजित होंगी — सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 से 5 बजे तक। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से यूपी एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा 2025 का नोटिस पीडीएफ डाउनलोड करें।

UP LT Grade Teacher Exam Date PDF

यहां क्लिक करें

Screenshot 2025-10-28 100543

यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा पैटर्न 2025

यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2025 ऑफलाइन मोड में होगी और हर विषय के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। 

चरण

प्रश्न

अंक

अवधि

नेगेटिव मार्किंग

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

150 (30 सामान्य ज्ञान + 120 विषय)

300 (प्रत्येक 2 अंक)

2 घंटे

0.33 अंक प्रति गलत उत्तर

मुख्य परीक्षा (Mains)

20 वर्णनात्मक प्रश्न

200

3 घंटे

नहीं

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

