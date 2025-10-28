UP LT Grade Teacher Exam Date 2025 OUT: यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानें कब होगी किस विषय की परीक्षा

UP LT Grade Teacher Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए 8 और विषयों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आयुक्त ओंकारनाथ सिंह के अनुसार, इन 8 विषयों की परीक्षा 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच 4 कार्यदिवसों में आयोजित की जाएगी।

इससे पहले 20 सितंबर को आयोग ने 6 विषयों की परीक्षा तिथि जारी की थी। अब केवल कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि जारी होना बाकी है। जिन विषयों के लिए परीक्षा तिथि घोषित की गई है, वे हैं — सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उर्दू और संगीत।

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। नीचे लेख में सकते हैं कि किस विषय की परीक्षा कब आयोजित होगी।

UP LT Grade Teacher Exam Date Notice PDF

यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उर्दू और संगीत विषयों की परीक्षाएं 17 से 25 जनवरी के बीच दो पालियों में आयोजित होंगी — सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 से 5 बजे तक। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से यूपी एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा 2025 का नोटिस पीडीएफ डाउनलोड करें।