UPSSSC Exam Calendar 2025: यूपीएसएसएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेडर, डाउनलोड करें PDF

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए UPSSSC परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड, ड्राफ्ट्समैन और कार्टोग्राफर, स्टेनोग्राफर, हेल्थ वर्कर (महिला), जूनियर असिस्टेंट जैसे कई पदों के लिए परीक्षा की तारीखें बताई गई हैं। ये परीक्षाएं नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने की योजना बना रहे Candidates को इस कैलेंडर से अपडेट रहना चाहिए। इससे वे तय समय के अनुसार अपनी तैयारी की रणनीति बनाकर प्रभावी ढंग से तैयारी कर सकते हैं।
MP Police Constable Admit Card 2025 OUT
UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2025
UPSSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर सभी परीक्षाओं के लिए UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी कर दिया है। सभी इच्छुक Candidates को UPSSSC कैलेंडर 2025 को ध्यान से देखना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनानी चाहिए। UP परीक्षा कैलेंडर में स्टेनोग्राफर, हेल्थ वर्कर (महिला), जूनियर असिस्टेंट और कई अन्य परीक्षाओं की तारीखें शामिल हैं।
UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2025 PDF
UPSSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी 8 भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा तिथि कैलेंडर 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया है। सभी इच्छुक Candidates को कैलेंडर डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे अपडेट रहें और कोई भी जरूरी तारीख न चूकें। आपकी सुविधा के लिए, UPSSSC परीक्षा कैलेंडर PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।
UPSSSC Exam Calendar 2025-26 PDF
UPSSSC परीक्षा शेड्यूल 2025-26 नोटिस
UPSSSC कैलेंडर के अनुसार, परीक्षाएं 9 नवंबर से शुरू होंगी और फरवरी 2025 में समाप्त होंगी। परीक्षा की सही तारीखें नीचे दी गई आधिकारिक सूचना में बताई गई हैं:
UPSSSC Exam Calendar 2025 डाउनलोड कैसे करें?
-
UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर मौजूद “Notice Board” टैब पर जाएं।
-
UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2025-26 लिंक खोजें।
-
लिंक मिलने पर, उस पर क्लिक करें। परीक्षा कैलेंडर की PDF एक नई विंडो में खुल जाएगी।
-
भविष्य के लिए UPSSSC परीक्षा कैलेंडर PDF डाउनलोड करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation