UPSSSC Exam Calendar 2025: यूपीएसएसएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेडर, डाउनलोड करें PDF

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए UPSSSC परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड, ड्राफ्ट्समैन और कार्टोग्राफर, स्टेनोग्राफर, हेल्थ वर्कर (महिला), जूनियर असिस्टेंट जैसे कई पदों के लिए परीक्षा की तारीखें बताई गई हैं। ये परीक्षाएं नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने की योजना बना रहे Candidates को इस कैलेंडर से अपडेट रहना चाहिए। इससे वे तय समय के अनुसार अपनी तैयारी की रणनीति बनाकर प्रभावी ढंग से तैयारी कर सकते हैं।

MP Police Constable Admit Card 2025 OUT

UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2025

UPSSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर सभी परीक्षाओं के लिए UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी कर दिया है। सभी इच्छुक Candidates को UPSSSC कैलेंडर 2025 को ध्यान से देखना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनानी चाहिए। UP परीक्षा कैलेंडर में स्टेनोग्राफर, हेल्थ वर्कर (महिला), जूनियर असिस्टेंट और कई अन्य परीक्षाओं की तारीखें शामिल हैं।