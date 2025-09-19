भारत के पांच सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर, देखें लिस्ट

आज की तेज रफ्तार शहरी दुनिया में मेट्रो नेटवर्क टिकाऊ शहरी परिवहन की रीढ़ बन गए हैं। ये हाई-स्पीड रेल सिस्टम लाखों लोगों के लिए बनाए गए हैं, ताकि वे तेज गति, कुशलता और पर्यावरण पर बहुत कम असर के साथ यात्रा कर सकें। अब ये मेट्रो ट्रेनें ड्राइवरलेस होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन, भारत जैसे कुछ देशों में अभी भी हर मेट्रो ट्रेन के लिए एक लोको पायलट होता है। यात्रा को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी एडवांस फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। मेट्रो से वायु प्रदूषण में बहुत कमी आती है। साथ ही, यह मेट्रो शहरों में रोज काम करने वाले लोगों के लिए परिवहन की लागत भी कम करती है। इस लेख में हम दुनिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में जानेंगे, जिनके पास कुल लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। आइए देखें कि चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश शहरी परिवहन की इस क्रांति का नेतृत्व कैसे कर रहे हैं।

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है यहां लंबाई के हिसाब से मेट्रो नेटवर्क में वैश्विक रैंक रखने वाले टॉप 5 देशों की सूची दी गई है: रैंक देश लंबाई (किमी में) 1. चीन 10,187 2. अमेरिका 1389 3. भारत 1000 4. जापान 897 5. दक्षिण कोरिया 753

चीन चीन का मेट्रो सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है, जो दिसंबर 2024 तक 47 शहरों में 11,000 किमी से ज्यादा में फैला हुआ है। टॉप 3 मेट्रो नेटवर्क: शंघाई मेट्रो – दुनिया में सबसे लंबा, 896 किमी, 508 स्टेशन बीजिंग सबवे – 879 किमी, 523 स्टेशन शेन्जेन मेट्रो – 595.1 किमी, 398 स्टेशन ग्वांगझू मेट्रो और चेंगदू मेट्रो का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। मुख्य तथ्य: रोजाना 3.7 अरब यात्री सफर करते हैं गति, कुशलता और स्थिरता पर ध्यान चीन में मेट्रो का तेजी से विकास शहरी परिवहन का भविष्य तय कर रहा है। अमेरिका अमेरिका के मेट्रो नेटवर्क शहरी जीवन की महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा हैं, जो न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजिल्स जैसे शहरों में तेज और कुशल परिवहन प्रदान करते हैं। ये नेटवर्क हजारों मील तक फैले हुए हैं, जो ट्रैफिक जाम को कम कर रहे हैं और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को भी घटा रहे हैं।