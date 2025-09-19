RRB NTPC Result 2025 OUT
भारत के पांच सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर, देखें लिस्ट

By Kishan Kumar
Sep 19, 2025, 18:00 IST

शहरी परिवहन के इस आधुनिक युग में मेट्रो नेटवर्क टिकाऊ परिवहन के लिए एक बहुत जरूरी साधन बन गए हैं। ये तेज रफ्तार वाले सिस्टम लाखों लोगों के लिए कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता सफर सुनिश्चित करते हैं। चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस बदलाव में सबसे आगे हैं। वे ड्राइवरलेस ट्रेनों और ऑटोमेटिक सेवाओं जैसी सुविधाओं के साथ स्मार्ट मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस लेख में हम मेट्रो की लंबाई के हिसाब से दुनिया के टॉप 5 देशों के बारे में जानेंगे। इसमें चीन दुनिया में सबसे आगे है और भारत ने इस वैश्विक शहरी परिवहन की दौड़ में गर्व से तीसरा स्थान हासिल किया है।

सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाले शहर
आज की तेज रफ्तार शहरी दुनिया में मेट्रो नेटवर्क टिकाऊ शहरी परिवहन की रीढ़ बन गए हैं। ये हाई-स्पीड रेल सिस्टम लाखों लोगों के लिए बनाए गए हैं, ताकि वे तेज गति, कुशलता और पर्यावरण पर बहुत कम असर के साथ यात्रा कर सकें। अब ये मेट्रो ट्रेनें ड्राइवरलेस होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

लेकिन, भारत जैसे कुछ देशों में अभी भी हर मेट्रो ट्रेन के लिए एक लोको पायलट होता है। यात्रा को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी एडवांस फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। मेट्रो से वायु प्रदूषण में बहुत कमी आती है। साथ ही, यह मेट्रो शहरों में रोज काम करने वाले लोगों के लिए परिवहन की लागत भी कम करती है। इस लेख में हम दुनिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में जानेंगे, जिनके पास कुल लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। आइए देखें कि चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश शहरी परिवहन की इस क्रांति का नेतृत्व कैसे कर रहे हैं।

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है

यहां लंबाई के हिसाब से मेट्रो नेटवर्क में वैश्विक रैंक रखने वाले टॉप 5 देशों की सूची दी गई है:

रैंक

देश

लंबाई (किमी में)

1.

चीन

10,187

2.

अमेरिका

1389

3.

भारत

1000

4.

जापान

897

5.

दक्षिण कोरिया

753


चीन

चीन का मेट्रो सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है, जो दिसंबर 2024 तक 47 शहरों में 11,000 किमी से ज्यादा में फैला हुआ है।

टॉप 3 मेट्रो नेटवर्क:

शंघाई मेट्रो – दुनिया में सबसे लंबा, 896 किमी, 508 स्टेशन

बीजिंग सबवे – 879 किमी, 523 स्टेशन

शेन्जेन मेट्रो – 595.1 किमी, 398 स्टेशन

ग्वांगझू मेट्रो और चेंगदू मेट्रो का भी तेजी से विस्तार हो रहा है।

मुख्य तथ्य:

रोजाना 3.7 अरब यात्री सफर करते हैं

गति, कुशलता और स्थिरता पर ध्यान

चीन में मेट्रो का तेजी से विकास शहरी परिवहन का भविष्य तय कर रहा है।

अमेरिका

अमेरिका के मेट्रो नेटवर्क शहरी जीवन की महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा हैं, जो न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजिल्स जैसे शहरों में तेज और कुशल परिवहन प्रदान करते हैं। ये नेटवर्क हजारों मील तक फैले हुए हैं, जो ट्रैफिक जाम को कम कर रहे हैं और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को भी घटा रहे हैं।

टॉप 3 मेट्रो नेटवर्क:

न्यूयॉर्क सिटी सबवे – 472 स्टेशन, 245 मील

शिकागो ट्रांजिट अथॉरिटी (CTA) – 145 स्टेशन, 224 मील

वाशिंगटन मेट्रो – 91 स्टेशन, 117 मील

मुख्य तथ्य:

बुनियादी ढांचे और स्थिरता में सुधार पर ध्यान

अमेरिका के मेट्रो सिस्टम लगातार विकसित हो रहे हैं और शहरी परिवहन को आगे बढ़ा रहे हैं!

भारत

भारत का मेट्रो सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बड़े शहरों में लाखों लोगों के आने-जाने का तरीका बदल रहा है। स्थिरता और ट्रैफिक जाम को कम करने पर ध्यान देने के साथ, ये मेट्रो नेटवर्क शहरी परिवहन का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

टॉप 3 मेट्रो नेटवर्क:

दिल्ली मेट्रो – 391 किमी, 286 स्टेशन

कोलकाता मेट्रो – 40 किमी, 34 स्टेशन

बेंगलुरु मेट्रो – 42 किमी, 41 स्टेशन

मुख्य तथ्य:

पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल संचालन पर ध्यान

भारत में मेट्रो का विस्तार शहरी परिवहन और स्थिरता के लिए एक बड़ा बदलाव है!

