दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र किस देश में है? यह है नाम

धरती के कुल जमीनी हिस्से का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रेगिस्तान है। ये कई देशों के इकोसिस्टम, जलवायु और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। एशिया के ठंडे गोबी से लेकर अफ्रीका के विशाल सहारा तक, धरती पर रेगिस्तान सबसे कठोर और दिलचस्प जगहों में से हैं। वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन (WAD) का अनुमान है कि धरती का 40% से ज्यादा हिस्सा बड़े सूखे इलाकों से बना है। वहीं, 6.6% हिस्सा रेगिस्तान है, जो बहुत ज्यादा सूखे क्षेत्र हैं और यहां बहुत कम बारिश होती है। इकोलॉजिकल वर्गीकरण और सैटेलाइट मैपिंग के अनुसार, जिन देशों में वास्तव में सबसे बड़े रेगिस्तानी इलाके हैं, उनकी सूची नीचे दी गई है: अल्जीरिया (15 लाख वर्ग किमी) अल्जीरिया का 80% से ज्यादा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका है, जो इस इलाके के ज्यादातर हिस्से में फैला है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा सूखे इलाके के साथ, अल्जीरिया में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है। अल्जीरिया के रेगिस्तान में ग्रैंड एर्ग ओरिएंटल के रेतीले टीले, ग्रेनाइट के पठार और मौसमी नमक के मैदान शामिल हैं। कठोर मौसम के बावजूद, तामनरासेट जैसे रेगिस्तानी शहरों और म'जाब घाटी के नखलिस्तानों में पीढ़ियों से लोग रहते आए हैं।

सऊदी अरब (13 लाख वर्ग किमी) सऊदी अरब का ज्यादातर भूभाग अरबी रेगिस्तान है, जो देश के लगभग 95% हिस्से को कवर करता है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा और बिना रुकावट वाला रेतीला रेगिस्तान शामिल है, जिसे "एम्प्टी क्वार्टर" या रुब' अल खली के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब के सूखे इलाके, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, अपनी पहचान बड़े-बड़े रेतीले टीलों, बजरी वाले मैदानों और चट्टानी पहाड़ियों से बनाते हैं। ये इलाके देश की बेदुइन संस्कृति को आकार देने में बहुत अहम हैं। आजकल यहां सौर और पवन ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। लीबिया (13 लाख वर्ग किमी) लीबिया का लगभग पूरा हिस्सा रेगिस्तान है। इसके कुल भूभाग का लगभग 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान है। सहारा का ही एक हिस्सा, लीबियाई रेगिस्तान के कुछ इलाकों में दशकों तक बारिश नहीं होती। यह इसे धरती पर सबसे सूखी जगहों में से एक बनाता है। देश में करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर का रेगिस्तानी इलाका है। यहां रहने के हालात बहुत कठोर हैं, लेकिन इसके बावजूद अकाकस पहाड़ों की प्राचीन रॉक आर्ट और गुफाओं की पेंटिंग इन सूखे इलाकों में जीवन और प्रवासन का इतिहास दिखाती हैं।

ऑस्ट्रेलिया (10 लाख वर्ग किमी) ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके, जिनमें ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन रेगिस्तान शामिल हैं, कुल मिलाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैले हैं। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 18% है। इन बड़े इलाकों को आउटबैक के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिम्पसन रेगिस्तान भी शामिल है। सहारा जैसे पारंपरिक टीलों वाले रेगिस्तानों के उलट, ये लाल मिट्टी के मैदान हैं जहां बहुत कम झाड़ियां हैं। सूखे होने के बावजूद, ये जैविक रूप से सक्रिय हैं। यहां छिपकलियां, मार्सुपियल और जंगली फूल पाए जाते हैं, जो कभी-कभार होने वाली बारिश के बाद खिलते हैं। सबसे ज्यादा रेगिस्तानी क्षेत्र वाले टॉप 10 देश यहां दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां सबसे बड़े रेगिस्तानी इलाके हैं: देश अनुमानित रेगिस्तानी क्षेत्र (वर्ग किमी) मुख्य रेगिस्तान / रेगिस्तानी क्षेत्र अल्जीरिया 15,00,000+ सहारा रेगिस्तान (ग्रैंड एर्ग ओरिएंटल, ग्रेनाइट पठार, मौसमी नमक के मैदान) सऊदी अरब 13,00,000+ अरबी रेगिस्तान (रुब' अल खली / एम्प्टी क्वार्टर) लीबिया 12,00,000+ सहारा रेगिस्तान (लीबियाई रेगिस्तान, अकाकस पर्वत) ऑस्ट्रेलिया 10,00,000+ ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन रेगिस्तान सूडान 8,00,000+ बयुडा रेगिस्तान, न्युबियन रेगिस्तान चीन 7,00,000+ तकलामाकन रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान नाइजर 7,00,000+ सहारा रेगिस्तान (तेनेरे रेगिस्तान) मंगोलिया 5,00,000+ गोबी रेगिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका 5,00,000+ ग्रेट बेसिन, सोनोरन, मोजावे, चिहुआहुआन रेगिस्तान ईरान 3,00,000+ दश्त-ए-कविर (ग्रेट साल्ट डेजर्ट), दश्त-ए-लुट

सूडान (8 लाख वर्ग किमी) सूडान के अंदर 8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का रेगिस्तानी इलाका है और यह मध्य सहारा का एक बड़ा हिस्सा साझा करता है। उत्तरी बयुडा और न्युबियन रेगिस्तान में प्राचीन व्यापार मार्ग, बजरी के मैदान और ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। सूखा होने के बावजूद, मौसमी नदी घाटियों और नील नदी से नजदीकी के कारण यहां खेती और शहर ऐतिहासिक रूप से बचे रहे हैं। हालांकि, संसाधनों का खनन और लगातार जलवायु का दबाव यहां के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। चीन (7 लाख वर्ग किमी) चीन को अक्सर पहाड़ों और बड़े शहरों से जोड़ा जाता है, लेकिन यहां दो बड़े रेगिस्तान भी हैं: तकलामाकन और गोबी। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के रेगिस्तानी इलाके को कवर करते हैं। झिंजियांग का तकलामाकन दुनिया के सबसे मुश्किल रेतीले रेगिस्तानों में से एक है। वहीं, मंगोलिया का गोबी रेगिस्तान एक ठंडा रेगिस्तान है, जहां हवा से बने बेसिन और बजरी के मैदान हैं।