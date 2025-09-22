IB ACIO Answer Key 2025 OUT
Focus
Quick Links

Fastest 50 Sixes: इस भारतीय ने T20I में सबसे तेज 50 छक्के का बनाया रिकॉर्ड, सूर्या और गेल भी रह गए पीछे

By Bagesh Yadav
Sep 22, 2025, 13:42 IST

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सिर्फ 331 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ क्रिस गेल और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी पीछे रह गए।

Add as a preferred source on Google
Join us
अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया।
अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया।

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे सबसे तेज़ 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं। इस उपलब्धि से उन्होंने वेस्टइंडीज़ के दिग्गज एविन लुईस, आंद्रे रसेल, क्रिस गेल और भारत के ही सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया।

अभिषेक शर्मा ने किया नया कारनामा

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सिर्फ 331 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के एविन लुईस के नाम था, जिन्होंने 366 गेंदों में 50 छक्के लगाए थे।

सबसे कम गेंदों में 50 छक्के 

  • 331 गेंद – अभिषेक शर्मा

  • 366 गेंद – एविन लुईस

  • 409 गेंद – आंद्रे रसेल

  • 492 गेंद – हजरतुल्लाह जजई

  • 510 गेंद – सूर्यकुमार यादव

अभिषेक ने सिर्फ 331 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जबकि एविन लुईस ने 366 गेंदों में 50 छक्के पूरे किए थे।

सबसे कम पारियों में 50 छक्के

अभिषेक शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे कम पारियों में 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने केवल 20 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले एविन लुईस ने 21 पारियों में 50 छक्के लगाए थे, जबकि क्रिस गेल और युवराज सिंह क्रमशः 25 और 31 पारियों में इस मुकाम तक पहुंचे थे।

  • 20 पारियाँ – अभिषेक शर्मा

  • 21 पारियाँ – एविन लुईस

  • 25 पारियाँ – क्रिस गेल

  • 29 पारियाँ – सूर्यकुमार यादव

  • 30 पारियाँ – शेन वॉटसन

  • 31 पारियाँ – युवराज सिंह

यहां भी अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज़ के एविन लुईस की बराबरी की है। उन्होंने सिर्फ 20 पारियों में 50 छक्कों का आंकड़ा छू लिया और क्रिस गेल (25) तथा युवराज सिंह (31) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।

इस रिकॉर्ड से अभिषेक शर्मा ने साबित कर दिया है कि वे टी20 क्रिकेट में भारत के अगले बड़े पावर-हिटर बनकर उभर रहे हैं।

Asia Cup 2025: किसने बनाये सर्वाधिक रन, किसने चटकाये सर्वाधिक विकेट, टॉप 2 में यह भारतीय

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News