Fastest 50 Sixes: इस भारतीय ने T20I में सबसे तेज 50 छक्के का बनाया रिकॉर्ड, सूर्या और गेल भी रह गए पीछे

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे सबसे तेज़ 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं। इस उपलब्धि से उन्होंने वेस्टइंडीज़ के दिग्गज एविन लुईस, आंद्रे रसेल, क्रिस गेल और भारत के ही सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया।

अभिषेक शर्मा ने किया नया कारनामा

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सिर्फ 331 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के एविन लुईस के नाम था, जिन्होंने 366 गेंदों में 50 छक्के लगाए थे।

सबसे कम गेंदों में 50 छक्के

331 गेंद – अभिषेक शर्मा

366 गेंद – एविन लुईस

409 गेंद – आंद्रे रसेल

492 गेंद – हजरतुल्लाह जजई

510 गेंद – सूर्यकुमार यादव

