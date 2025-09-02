IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links

इतिहास में किस नाम से जाना जाता था सपनों का शहर मुंबई, जानें

By Kishan Kumar
Sep 2, 2025, 15:52 IST

मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था। इस लेख में हम जानेंगे कि बॉम्बे नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, शहर का नाम बदलकर मुंबई क्यों रखा गया और इसका औपनिवेशिक अतीत कैसा था।

सपनों का शहर मुंबई
सपनों का शहर मुंबई

मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत इस्तेमाल होता था। यह नाम 16वीं सदी में पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के नियंत्रण के बाद लोकप्रिय हुआ और बाद में अंग्रेजों ने भी इसे अपना लिया। 300 से अधिक सालों तक यह शहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। यह एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह और औपनिवेशिक केंद्र के रूप में काम करता था।

शहर को बॉम्बे क्यों कहा जाता था?

माना जाता है कि बॉम्बे नाम पुर्तगाली वाक्यांश “Bom Bahia” से आया है, जिसका मतलब है “अच्छी खाड़ी”। यह शहर के प्राकृतिक बंदरगाह को बताता है। समय के साथ “Bom Bahia” बदलकर “बॉम्बे” हो गया। जब 17वीं सदी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से शहर का नियंत्रण लिया, तो उन्होंने यह नाम बनाए रखा।

बॉम्बे का नाम मुंबई कब रखा गया?

महाराष्ट्र सरकार ने 1995 में आधिकारिक तौर पर बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया। “मुंबई” नाम मुंबा देवी से लिया गया है। वे यहां के मूल कोली मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा पूजी जाने वाली एक स्थानीय हिंदू देवी हैं। इस नाम में मराठी शब्द “आई” भी जुड़ा है, जिसका अर्थ मां होता है। यह बदलाव शहर की स्थानीय विरासत और स्थानीय भाषा को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया गया था।

मुंबई के पुराने नाम के बारे में 7 रोचक तथ्य

-“बॉम्बे” नाम पुर्तगाली बसने वालों से आया था, जिन्होंने इसके बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह के कारण शहर को Bom Bahia या “अच्छी खाड़ी” कहा।

-यह शहर 1661 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। यह कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा के दहेज के हिस्से के रूप में मिला, जब उन्होंने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से शादी की।

-बॉम्बे हमेशा एक ही भूभाग नहीं था। यह सात द्वीपों से बना था, जिन्हें धीरे-धीरे भूमि सुधार के जरिए मिलाया गया।

-शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 1995 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया।

-आधुनिक नाम “मुंबई” यहां के मूल कोली मछुआरों की देवी, मुंबा देवी के सम्मान में रखा गया है।

पढ़ेंःभारत का इकलौता शहर, जिसे उल्टा लिखो या सीधा, नहीं बदलता है नाम



Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News